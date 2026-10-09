Ženy jsou při nehodě ve větším nebezpečí. Výrobci s nimi totiž moc nepočítají
Něžnější pohlaví je při dopravní nehodě vystaveno vyššímu riziku zranění než muži. Volvo se však chlubí, že všechny typy postav chrání téměř stejně.
Nerovnosti pohlaví v bezpečnosti aut existují, jsou dokonce dobře zdokumentované. Například studie britské Transport Research Laboratory z roku 2024 zjistila, že ženy jsou při nehodě zraněny „výrazně“ častěji než muži, a to zejména při bočních nárazech. Potvrzují to i data Centra pro aplikovanou biomechaniku na University of Virginia: ženám ve srovnání s muži hrozí o 47 % vyšší pravděpodobnost vážného zranění a o 17 procent vyšší pravděpodobnost, že nehodu nepřežijí.
Volvo se ovšem chlubí, že jeho vozy nabízejí všem typům postav prakticky totožnou míru ochrany. A dokládá to právě zveřejněnou studií založenou na datech ze skutečných nehod.
Jak nerovnost vznikla
Podle Lotty Jakobssonové, vedoucí studie a seniorní technické specialistky Volva, standardizované nárazové testy počítají jen s určitými typy postav. Tři velikosti figurín pro dospělé jsou sice dobrý začátek, ale ani zdvojnásobení tohoto počtu by podle ní nepokrylo více než jen malou část populace.
Figuríny se od 70. let minulého století vyrábějí téměř výhradně podle mužské postavy, tudíž nezohledňují strukturální rozdíly mezi pohlavími. Jediná dospělá ženská figurína, kterou dnes používá organizace Euro NCAP, je ve skutečnosti zmenšená verze té mužské a reprezentuje pouze pět procent žen. První oficiální figurína s označením THOR-5F, která má představovat průměrnou ženu, se objevila až koncem roku 2025 a Euro NCAP ji zatím v testech nepoužívá.
Nejde ovšem jen o pohlaví. Jakobssonová upozorňuje, že každý z nás je svým způsobem jedinečný a nejzranitelnější není pořád tentýž člověk, protože vždy záleží na konkrétní situaci.
Jako příklad uvádí starší ženu, která je obvykle ohroženější, protože je křehčí. Průměrný dospělý zvládne náraz kolen do palubní desky, ale někdo s menší odolností by potřeboval kolenní airbag. To je ale jen jeden případ: křehká starší dáma nemusí mít dlouhé nohy a koleny o palubní desku ani nenarazí, protože ji drží pás. Naopak při vyjetí z cesty do příkopu může být nejohroženější větší a těžší člověk kvůli silnému vertikálnímu zatížení.
Volvo tvrdí, že rozdíly smazalo
Studie Volva je opřená o reálná data za více než pět dekád. Zahrnuje přes 50 tisíc dopravních nehod, do nichž bylo zapojeno více než 80 tisíc cestujících. Díky postupným inovacím, třeba boční ochraně z osmdesátých let nebo aktuálně multiadaptivnímu bezpečnostnímu pásu (ten švédská značka vyvinula se společností ZF Lifetec a poprvé ho představila v elektrickém SUV EX60), nabízejí dnešní modely Volvo mužům i ženám téměř stejné riziko.
Švédové uvádějí, že jde o první studii svého druhu. Podobná šetření dělají nezávislé organizace u jednotlivých modelů, ne však u celých modelových řad. Je také fér dodat, že mnoho bezpečnostních prvků moderních volv najdeme též u konkurence. A i když jde zčásti o marketing, podle Jakobssonové může zveřejnění pomoci i tématu samotnému.
Současné předpisy se podle ní soustředí na dílčí body, které jsou zásadní pro pět hvězd, ale nemusí odpovídat realitě. Euro NCAP ve své vizi 2030 navrhuje právě zmíněnou figurínu THOR-5F, aby bylo možné posoudit, zda je auto navržené „pro všechny“.
Zdroj: Auto Express, Volvo, foto: Volvo a Škoda, video: IIHS