Ženy riskují vážnější zranění při nehodách. Změna figuríny proběhla až nedávno
Nová studie zjistila, že navzdory různým figurínám je u žen až o 60 % větší pravděpodobnost zranění při nehodě oproti mužům. Stojí za tím nedostatky v parametrech testovacích figurín.
Testy bezpečnosti moderních aut existují už řadu let a používají řadu figurín pro dospělého, dítě, velkého muže či malou ženu. Přesto nový výzkum, který realizovala Technická univerzita v rakouském Štýrském Hradci, ukazuje, že ženy čelí v osobních vozech až o 60 % vyššímu riziku zranění než muži. Tento rozdíl přetrvává i v situacích, kdy jsou ženy účastnicemi nehod v relativně nízkých rychlostech.
Experti k těmto závěrům došli detailní analýzou rakouských dopravních nehod z let 2012 až 2024. Na základě dat z těchto nehod následně prováděli fyzické nárazové testy a pokročilé počítačové simulace, jak se chová lidské tělo při různých nehodách. Výsledky jasně ukázaly, že ženy při kolizích mnohem častěji utrpí vážná zranění hrudního koše, páteře a končetin, přičemž vůbec nejzranitelnější skupinou jsou starší řidičky a spolujezdkyně.
Čím to je, když testovacích figurín je tolik druhů? Standardně používaná figurína simulující ženu sice existuje, jmenuje se THOR-5F, ale má dvě úskalí. Jednak jde o tzv. 5. percentil ženského těla, nikoliv o průměrné ženské tělo – reprezentuje velmi drobnou ženu o výšce 152 cm a hmotnosti 50 kg.
A jednak donedávna nebyla věrnou kopií ženského těla, nýbrž pouhou proporcionálně zmenšenou verzí mužské figuríny. Vědci ze Štýrského Hradci v této souvislosti upozorňují, že ženské tělo vyžaduje specifický přístup kvůli odlišné struktuře pánve, tvaru hrudníku, uspořádání ramen i specifické kinetice páteře.
Dalším významným a často opomíjeným faktorem je samotná poloha sezení ve vozidle. Ženy totiž statisticky mnohem častěji cestují na sedadle spolujezdce. Lidé na tomto místě mají obecně tendenci se více uvolnit, sklápět opěradlo nebo sedět ve větší vzdálenosti od palubní desky, což v případě nárazu snižuje optimální funkčnost airbagů a klasických tříbodových pásů.
Obrat v přístupu k testování pasivní bezpečnosti aut pro ženy nastal až v roce 2025, kdy americké úřady schválily k testování novou, vysoce sofistikovanou figurínu s označením THOR-05F. Podobně, Euro NCAP používá novou verzi figuríny THOR-5F, která sice pořád představuje 5. percentil ženského těla, ale na rozdíl od svých předchůdců disponuje autentickou ženskou anatomií, vylepšenou biomechanikou a citlivými senzory schopnými přesně nasimulovat, jak ženský organismus reaguje na prudké nárazy. Kromě toho se k testům v posledních letech používá i figurína SET 50F, která představuje průměrnou ženu (50. percentil, výška 162 cm a hmotnost 62 kg).
Výrobci aut i zádržných systémů si však jsou nedostatků testovacích figurín vědomi už delší dobu. Některá auta, např. Volvo EX60, nabízí adaptivní bezpečnostní pás. Tento systém v reálném čase nepřetržitě vyhodnocuje tělesné proporce pasažéra, jeho aktuální pozici, sklon sedadla a v případě nehody i samotnou intenzitu nárazu. Elektronika následně bleskově upraví tah a napětí pásů tak, aby poskytla maximální možnou ochranu drobnějším osobám a zároveň eliminovala riziko zranění u robustnějších cestujících.
