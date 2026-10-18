Zeštíhlení nabídky Volkswagenu bude postupné a přirozené, říká šéf
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Koncern Volkswagen sníží počet modelů napříč značkami, zejména těmi objemovými, o polovinu. Proběhne to však postupně během několika let a přirozeně s tím, jak budou spalovací modely z nabídky vypadávat.
Koncern Volkswagen plánuje v rámci masivních úspor zredukovat šířku nabídky modelů o polovinu a komplexitu nabídky celkově o 75 %. Thomas Schäfer, generální ředitel značky Volkswagen Osobní vozy a člen představenstva koncernu Volkswagen Group, na pařížském autosalonu přiblížil, jak to bude vypadat.
„Tuto debatu jsme začali zejména kvůli konci spalovacích motorů v Evropě v roce 2035. Není překvapením, že po roce 2035 nebude na trhu polo a zároveň ID. Polo, či t-cross a zároveň ID. Cross,“ řekl Schäfer magazínu Autocar.
Nepůjde však jen o takovéto „samovolné“ zeštíhlení nabídky. „Zabývali jsme se otázkou, jaké je ideální portfolio Volkswagenu v roce 2035, a takovým směrem jdeme. Pak jsme udělali to stejné se Škodou, pak s Cuprou. Všechno jsme to sladili a vyšlo nám portfolio pro rok 2035, které je poloviční“ oproti dnešnímu, pokračoval Schäfer. „Není to žádný zázrak, jsou to přirozené změny a reorganizace portfolia na ty produkty, které jsou nejvíce ziskové,“ dodal.
Součástí strategie změn je zavedení hlubší spolupráce mezi objemovými značkami koncernu, tzv. core brands, tedy Volkswagenem, Škodou a Cuprou, resp. Seatem. Právě tato skupina spadá do Schäferovy působnosti.
Modely podle něj v budoucnu budou řízeny v „synergických skupinách“ takovým způsobem, „abychom všichni nelovili ve stejném rybníku ve stejný čas“. Neznamená to, že by více značek nemohlo mít každá svůj model v dané oblasti, jako je to dnes se Škodou Epiq a Volkswagenem ID. Cross, resp. s ID. Polem a Cuprou Raval. V takovýchto případech však bude vývoj sloučený a bude za něj odpovědná jedna značka.
Přesto budou existovat i segmenty, v nichž bude mít svůj vůz jen jedna značka. Příkladem je produkční verze konceptu ID. Every1, která bude Renaultu Twingo, Dacii Spring a Nissanu Pixo konkurovat výhradně s logem Volkswagen. Nástupce elektrické Škody Citigo či Seatu Mii se tedy bohužel nedočkáme, jak Schäfer v Paříži potvrdil. Důvodem podle něj je příliš malý objem tohoto segmentu trhu.
Masivní úspory plánované koncernem Volkswagen se dotknou také počtu pracovních míst, kterých má být postupně zrušeno až 100 tisíc, a také případné uzavření nebo nalezení jiného účelu pro čtyři továrny v Německu. Proti těmto krokům však odbory silně protestují a zatím není jisté, v jaké míře k nim dojde.
Zdroj: Autocar