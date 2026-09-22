ZF propojuje sledování cestujících s airbagy. Každému mohou při nárazu reagovat jinak
Moderní auta už dokážou poměrně přesně zjistit, kdo a jak v nich sedí. ZF Lifetec teď tato data propojuje přímo se zádržnými systémy. Airbag a bezpečnostní pás tak mohou při nehodě reagovat odlišně podle velikosti, hmotnosti i polohy konkrétního cestujícího.
Dva lidé mohou ve stejném autě sedět úplně jinak. Drobná postava bývá blíž palubní desce, vysoký člověk naopak dál, lišit se může i hmotnost nebo držení těla. Právě na podobné rozdíly chce ZF Lifetec reagovat systémem, který spojuje sledování cestujících s adaptivními airbagy a bezpečnostními pásy.
Společnost řešení aktuálně představuje od 22. do 24. září na odborné akci InCabin Europe 2026 v Barceloně a označuje jej za připravené pro výrobu.
Auto nejprve zjistí, kdo v něm sedí
Kamery a další senzory sledují vzrůst, pravděpodobnou hmotnost, polohu i držení těla cestujícího. Software tyto údaje spojí a podle ZF z nich vytvoří základ pro volbu vhodné strategie zádržného systému. Do rozhodování se zároveň promítají informace o samotné nehodě, například směr a závažnost nárazu.
„Skutečná hodnota senzorů v kabině nespočívá ve sběru dat, ale v jejich inteligentním využití ke zvýšení bezpečnosti cestujících,“ říká Harald Lutz, viceprezident pro výzkum a vývoj společnosti ZF Lifetec.
Podstatný je tady jeden fakt: informace z interiéru nemají sloužit jen k varování, že někdo není připoutaný nebo sedí nevhodně. Mohou přímo ovlivnit, jak se při nehodě zachovají airbag a bezpečnostní pás.
Airbag může změnit objem i tlak
ZF už několik let vyvíjí adaptivní zádržné systémy, které dokážou reagovat na rozdílné postavy a polohu cestujících. Aktuální řešení jde dál a spojuje je se sledováním interiéru do jednoho celku.
Jedním z prvků je systém Dual Contour Airbag. Pomocí dvoustupňového generátoru plynu může měnit objem nafouknutého vaku podle polohy cestujícího. Aktivně řízené odvětrávání pak umožňuje upravovat tlak v airbagu a tím průběh zachycení těla při nárazu.
Podobně lze pracovat i s bezpečnostním pásem. Navíječe rodiny ACR8 (Active Control Retractor, pokročilá generace aktivních elektromechanických navíječů) používají variabilní omezovače síly, které upravují zatížení působící na tělo. Omezovač síly přitom není totéž co předpínač pásu: předpínač při nehodě rychle odstraní vůli pásu, zatímco omezovač následně reguluje maximální sílu, kterou pás působí na cestujícího.
Výsledkem tedy nemá být jeden univerzální způsob ochrany pro všechny. Jinou kombinaci nastavení může systém zvolit například pro drobného člověka sedícího blízko palubní desky a jinou pro vysokého a těžšího cestujícího na sedadle posunutém víc dozadu.
Euro NCAP už adaptivní ochranu hodnotí
Načasování novinky není náhodné. Euro NCAP od roku 2026 zásadně přepracovalo metodiku hodnocení bezpečnosti a u ochrany při nárazu počítá s širším spektrem postav cestujících. Vedle klasických crash testů používá také zkoušky na kolejnicích nebo virtuální simulace.
Součástí hodnocení je rovněž klasifikace vzrůstu. Metodika Euro NCAP počítá s tím, že vůz rozpozná postavu řidiče a předního spolujezdce a použije odpovídající strategii zádržného systému. Výrobce musí doložit, jak systém jednotlivé postavy klasifikuje a jak se podle nich mění nastavení ochranných prvků.
Že nejde jen o vzdálený vývoj, ukazuje například letošní Aion UT. Euro NCAP u něj výslovně uvádí, že vůz rozpoznává a klasifikuje vzrůst cestujících na předních sedadlech a podle něj přizpůsobuje zádržný systém. Zároveň dokáže odhalit nevhodnou polohu spolujezdce, například nohy položené na palubní desce.
ZF se proto odvolává nejen na požadavky platné od letošního roku, ale také na další vývoj metodiky do roku 2030. To ovšem neznamená, že by od tohoto data musel být právě tento systém povinnou výbavou. Jde o technologii dodavatele připravenou na směr, kterým se hodnocení ochrany cestujících postupně ubírá.
ZF tvrdí, že ukazované řešení je připravené na sériovou produkci a že může využívat senzorovou infrastrukturu, kterou moderní vozy už mají. Automobilky by tedy nemusely přidávat úplně nový soubor čidel jen kvůli adaptivním airbagům a pásům.
Žádného konkrétního zákazníka ale ZF v aktuálním oznámení nejmenuje. Neuvádí ani model nebo termín, kdy by se kompletní propojení sledování cestujících a adaptivních zádržných systémů mohlo objevit v sériovém automobilu.
Zdroj: ZF, Euro NCAP