Zhoršující se výhled z aut je velkým problémem pro bezpečnost, říká studie
Rostoucí počet usmrcených chodců na amerických silnicích má jasnou příčinu, říká studie. Evropa na tom je lépe s velkými auty, ale nikoliv s A-sloupky, druhou výraznou překážkou výhledu řidiče. Dá se to však zmírnit, pokud za volantem správně sedíte.
Když testujeme nová auta, ať jsou odkudkoliv, velmi často je mezi minusy bídný výhled přes tlusté A-sloupky. Ve Spojených státech se k tomu přidává ještě jeden aspekt – obliba velkých pick-up trucků, které mají rovné kapoty s hranou klidně víc než metr nad silnicí. Na statistikách je to vidět – za roky 2013 – 2022 jsou USA jedinou zemí mezi 28 vyspělými (z nichž většinu tvoří EU vč. Česka a dále Japonsko, Izrael, Velká Británie či Kanada), v níž počet usmrcených chodců pomalu, ale setrvale roste.
Počet usmrcených chodců na amerických silnicích začal od roku 2009 stoupat a do současnosti vzrostl o přibližně 75 procent. Rozsáhlá analýza federálních dat, rozměrů vozidel a nárazových testů, kterou realizoval deník New York Times, identifikovala hlavního původce tohoto negativního trendu. Jsou jím neúměrně vysoké přední kapoty nově registrovaných SUV a velkých pick-upů.
Tento fenomén je specifický pro severoamerický trh, neboť ostatní ekonomicky vyspělé země podobný nárůst nehodovosti nezaznamenaly. To mimo jiné vyvrací zjednodušené teorie svalující vinu pouze na nepozornost kvůli chytrým telefonům.
Statistické modelování ukazuje, že posun v proporcích automobilů má v USA na svědomí zhruba 200 až 400 zbytečných úmrtí ročně. V období mezi lety 2016 a 2024 lze nárůstu výšky přední části vozidel přisoudit přibližně tři tisíce úmrtí. Odborníci navíc upozorňují, že toto číslo je velmi střídmé, jelikož federální databáze neevidují incidenty na soukromých pozemcích, parkovištích či příjezdových cestách.
Hlavně, ale nejen pick-upy
Klíčovým faktorem je neúprosná fyzika střetu. Klasický sedan disponuje kapotou ve výšce do 76 centimetrů nad zemí, což znamená, že chodec je zasažen pod svým těžištěm a obvykle se převalí přes kapotu, což je z hlediska přežití ta příznivější varianta. Moderní pick-upy však mají hranu kapoty ve výšce kolem 114 centimetrů, takže dospělého člověka zasáhnou přímo do hrudníku.
Dokonce i průměrné moderní SUV má dnes přední část vysokou kolem 91 centimetrů, což srazí pod kola každého, kdo měří méně než 168 centimetrů. To odpovídá polovině dospělé populace v USA. Specialisté z organizace Forensic Rock potvrzují, že kvůli tomu dochází k devastujícím střetům i v nízkých rychlostech. Chodec je totiž odmrštěn vpřed a může skončit pod koly dříve, než stihne řidič vůbec zareagovat.
Druhým fatálním aspektem nových a zejména velkých vozidel, a to se týká už i Evropy, je výrazné zhoršení výhledu z kabiny. Kořeny tohoto problému sahají k legislativnímu nařízení z roku 2009, které kvůli ochraně posádky při převrácení požadovalo třikrát odolnější konstrukci střechy.
Automobilky situaci vyřešily masivním zesílením sloupků A, čímž sice zvýšily bezpečnost uvnitř, ale řidičům radikálně omezily výhled šikmo dopředu. To je okamžitě poznat i bez studie, kdykoliv člověk přesedne z auta z první půlky 90. let do modernějšího vozu, vyrobeného po roce 2010.
Zhoršování výhledu přes sloupky je navíc umocněno větším sklonem A-sloupků, s nímž se setkáváme zejména (ale nejen) u elektromobilů ve snaze výrobců snížit odpor vzduchu karoserie. Horizontální linie pohledu řidiče totiž nejde přes A-sloupek téměř kolmo, ale pod úhlem, což znamená, že se mrtvý úhel zvětšuje.
Samozřejmě, bezpečnost osádky vozu a výhled, resp. bezpečnost všech okolo jsou do značné míry protichůdné požadavky. Výrobci automobilů proti zhoršení bojují implementací pokročilé asistenční elektroniky, jako jsou radarové systémy nouzového brzdění, kamery kolem celého vozu či softwarová detekce chodců. Bezpečnostní experti však oponují, že žádný digitální systém není stoprocentně spolehlivý a fyzický výhled řidiče zůstává nenahraditelný, zejména pokud do jízdní dráhy náhle vstoupí dítě, cyklista nebo osoba menšího vzrůstu.
Zejména důležité je to v situacích, kdy výjezd z garáže vede do kopce přes chodník. Taková místa se objevují ve městech dnes a denně, ať už jde o výjezd z garáží některých nákupních center nebo ze soukromých garáží firem či obytných domů.
S výhledem se dá pracovat
Výhled z vozidla je přitom zásadně závislý na tom, jak v autě řidič sedí. Samozřejmě, s vysoko loženou přední hranou kapoty, tlustými A-sloupky či překážejícími zrcátky – ano, i to je v řadě aut problém – nic moc neuděláme, ale správným nastavením sedačky a volantu se dají problémy alespoň zmírnit.
Řidič by měl za volantem sedět dostatečně vysoko, aby měl oči zhruba v polovině čelního skla a aby měl horizontální linii výhledu přerušenou pouze A-sloupky, nikoliv některým ze zrcátek. Drtivá většina aut má dnes výškové nastavení sedačky řidiče už v základní výbavě a nastavení sklonu opěradla je naprostou samozřejmostí, takže neexistuje omluva pro situaci, kdy řidič drobného vzrůstu sleduje situaci před vozem těsně přes věnec volantu.
Naprosto nevhodná tak je pozice „závodníka“, kdy řidič za volantem skoro leží a sotva na něj dosáhne. Takto nízká pozice hlavy znamená zásadně zhoršený výhled z vozidla i horší možnosti ovládání vozu v krizových situacích.
Že si zajistíme co nejlepší přehled o dění kolem, samozřejmě nevyřeší nevýhody pramenící z neustálého tloustnutí A-sloupků a bobtnání předních částí vozů. Můžeme tak ale nebezpečí alespoň co nejvíce zmírnit.
zdroj: New York Times | foto: archiv | video: Alaina Gassler/YouTube