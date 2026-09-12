Zimní pneumatiky 2026: Prémiovky testu kralují, levné číny jsou o zdraví
Poslední testy německého autoklubu ADAC a magazínu AutoBild ukázaly, že levné asijské gumy představují na silnici stále obrovské riziko. Na mokru mají oproti kvalitním plášťům až o patnáct metrů delší brzdnou dráhu, na sněhu a ledu neudrží stopu a nekontrolovatelně kloužou.
Odborníci z AutoBildu a autoklubu ADAC proto vyrazili na mrazivé polygony ve Finsku i na mokré zkušební dráhy v Německu. Zde podrobili desítky pneumatik náročným zkouškám v brzdění, zatáčení, zvládání aquaplaningu i celkové životnosti. Sníh, led, mokro i suchý asfalt.
To nejdůležitější jsme shrnuli do dvou přehledných tabulek na konci článku. První z nich ukazuje absolutní špičku napříč prestižními testy, druhá pak varuje před modely, kterým byste se měli v zájmu vlastního přežití obloukem vyhnout.
Známé značky stále kralují
Začněme u toho nejoblíbenějšího, co na českých silnicích potkáte. Rozměr 205/55 R16 je naprostým standardem pro vozy jako Škoda Octavia, VW Golf nebo Ford Focus. Tady si testovací jezdci vzali do parády přes padesát adeptů, ze kterých se do úzkého finále probojovalo dvacet nejlepších.
Jméno celkového vítěze nepřekvapí nikoho, kdo testy sleduje pravidelně. Stal se jím Continental WinterContact TS870 s celkovou známkou 1,2 od AutoBildu. Ten doslova deklasoval konkurenci famózní trakcí na sněhu, precizním ovládáním a k tomu přidal nečekaný bonus v podobě nízkého valivého odporu a dlouhé životnosti. Ukázal tak, že ekologie a bezpečnost mohou jít ruku v ruce.
Šok ale přinesl obří test klubu ADAC, který si vzal na paškál oblíbený, sportovněji mířený rozměr 225/40 R18. Zkušební komisaři nakoupili rekordních 31 modelů napříč všemi cenovými spektry. Vítězství si zde poměrně suverénně odnesl Goodyear UltraGrip Performance 3, kterému na záda dýchal fantastický, i když o něco dražší Michelin Pilot Alpin 5. Právě francouzský Michelin si mimochodem i u AutoBildu ve stejném rozměru odnesl absolutní vítězství a hodnocení „vzorný“. Na sněhu i suchu se chová naprosto předvídatelně, komfortně a tiše.
Těmto se vyhnout obloukem!
Nepěkný souboj se odehrál na opačném konci výsledkové listiny. Experti z ADACu varují před masivním nárůstem neznámých značek, které řidiči často v touze ušetřit kupují na internetu.
V testu osmnáctipalcových kol propadlo s hodnocením „nedostatečné“ neuvěřitelných jedenáct modelů z kategorie nejlevnějších takzvaných budgetových gum.
Značky jako Petlas, CST i poměrně etablovaný tchajwanský Nankang postrádají pokročilé zimní směsi s vysokým podílem siliky i propracovanou síť lamel, což v praxi znamená dramatickou ztrátu přilnavosti. Na zasněžené vozovce tyto pneumatiky nedokážou přenést výkon na asfalt, při rozjezdu snadno protočí kola a v zatáčkách způsobují nebezpečnou nedotáčivost. Absolutním propadákem se pak stala také zkouška na souvislé vrstvě ledu pro model Evergreen EW66, který téměř ztratil schopnost brzdit a proměnil testovací vůz v neovladatelné sáně.
Zcela alarmující je pak pohled na výsledky krizového brzdění na mokru z rychlosti 80 km/h. Rozdíl mezi nejlepší a nejhorší pneumatikou činil hrozivých 15 metrů. Představte si situaci, kdy před vámi prudce zastaví auto. Zatímco vůz obutý do špičkových plášťů Goodyear už bezpečně stojí na místě, automobil na pneumatikách Syron Everest 2 v tu chvíli kolem vás prolétne a do překážky vrazí zbytkovou rychlostí 46 km/h! To je náraz, který auto s velkou pravděpodobností pošle rovnou na vrakoviště a posádku do nemocnice.
Pokud chcete ušetřit a nejezdíte často, komisaři jako přijatelný kompromis snesitelné kvality a nízké ceny zmiňují s hodnocením „uspokojivé“ snad jedině slovenský Matador MP93 Nordicca nebo Momo W-20 North Pole.
V České republice platí povinnost mít zimní obutí od 1. listopadu do 31. března, nicméně pouze v případě, že se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza, nebo lze takové podmínky během jízdy předpokládat.
Symbol hory s vločkou dávají výrobci na zimní pneumatiky už roky, takže při cestách do Německa nemusíte nic řešit. Pokud byste na autě přece jen našli gumu označenou výhradně starým M+S, jde o kousek starší než sedm let, který už stejně patří do sběrného dvora.
|Značka a model
|Rozměr a test (Známka)
|Hlavní vlastnosti a chování na silnici
|Verdikt / Riziko v praxi
|NEJLEPŠÍ ZIMNÍ PNEUMATIKY:
|Goodyear UltraGrip Performance 3
|225/40 R18 – ADAC (2,0)
|Fenomenální krizové brzdění na mokru, špičková stabilita při vyhýbacím manévru a vyvážený výkon na sněhu.
|Vítěz testu ADAC: Špičková volba pro jakékoliv zimní podmínky bez slabého místa.
|Michelin Pilot Alpin 5
|225/40 R18 – AutoBild (1,1) / ADAC (2,1)
|Absolutní dominance v trakci na sněhu, mimořádná směrová stabilita, přesné řízení a tichý chod.
|Vítěz testu AutoBild: Prvotřídní obutí pro náročné řidiče i výkonnější vozy s vysokým nájezdem.
|Continental WinterContact TS870 / TS870 P
|205/55 R16 – AutoBild (1,2) / 225/40 R18 – ADAC (2,5)
|Vynikající záběr v hlubokém sněhu, precizní slalom, nejnižší valivý odpor a vysoká životnost.
|Vítěz testu pro rodinné vozy: Ideální pro řidiče, kteří chtějí spojit úsporu paliva s nekompromisní bezpečností.
|Bridgestone Blizzak 6
|225/40 R18 – ADAC (2,2)
|Mimořádně jisté chování na mokrém asfaltu a ledu, velmi krátká brzdná dráha v mrazivých podmínkách.
|Skvělá volba: Perfektní obutí pro středoevropskou zimu plnou deště a břečky.
|Dunlop Winter Sport 5
|225/40 R18 – ADAC (2,4)
|Stabilní průjezd zatáčkami na suchu i mokru, vysoká rezerva vůči aquaplaningu.
|Doporučujeme: Tradičně spolehlivá pneumatika s výbornou čitelností pro řidiče.
|Hankook Winter i*cept evo3 W330
|225/40 R18 – ADAC (2,4)
|Výborný poměr ceny a výkonu, skvělý zaběr na sněhu i mokru, dynamické vlastnosti v zatáčkách.
|Výhodná koupě: Prémiový výkon za citelně příznivější cenu než u nejdražší konkurence.
|Kleber Krisalp HP3
|225/40 R18 – ADAC (2,6)
|Dobrá trakce na sněhu a slušná brzdná dráha na mokru, mírně slabší odezva na suchém asfaltu.
|Solidní střední třída: Rozumný kompromis pro běžné denní ježdění bez sportovních nároků.
|Matador MP93 Nordicca
|225/40 R18 – ADAC (3,0)
|Přijatelné jízdní vlastnosti na sněhu a mokru s drobnými rezervami při krizovém vyhýbacím manévru.
|Akceptovatelný základ: Vhodná volba pro méně náročné nebo sváteční řidiče s omezeným rozpočtem.
|Momo W-20 North Pole
|225/40 R18 – ADAC (2,7)
|Nečekaně uspokojivý výkon na sněhu i mokru vzhledem k nízké pořizovací ceně.
|Překvapení z budgetu: Jedna z mála nejlevnějších pneumatik, která v testu zcela neselhala.
|Firestone Winterhawk 4
|225/40 R18 – ADAC (3,6)
|Velmi dobrý záběr na sněhu a ledu, avšak houbovité a nejisté chování na suché vozovce.
|S výhradami: Vhodné na hory, ale na suché dálnici vyžaduje opatrnost a plynulé řízení.
|NEJHORŠÍ ZIMNÍ PNEUMATIKY:
|Syron Everest 2
|225/40 R18 – ADAC (5,5)
|Katastrofálně dlouhá brzdná dráha na mokrém povrchu.
|Extrémní riziko: Při 80 km/h dobrzdíte o 15 m později než nejlepší pneu a narážíte v rychlosti 46 km/h.
|Evergreen EW66
|225/40 R18 – ADAC (5,5)
|Ztráta jakékoliv přilnavosti při brzdění a manévrování na zledovatělém povrchu.
|Extrémní riziko: Vůz se na ledu stává zcela neovladatelným i v minimálních rychlostech.
|Landsail Winter Lander
|225/40 R18 – ADAC (5,3)
|Téměř nulový zaběr na sněhu a nedostačující směrové vedení v zatáčkách.
|Extrémní riziko: Problém vůbec se rozjet do mírného kopce a nebezpečné ustřelování auta.
|Petlas SnowMaster 2 Sport
|225/40 R18 – ADAC (5,3)
|Nedostatek gripu na zasněžené i mokré dráze, brzký nástup smyku.
|Extrémní riziko: Nečitelná pneumatika, která selhává při jakémkoliv prudším manévru.
|Nankang Winter Activa 4
|225/40 R18 – ADAC (5,2)
|Nízká přilnavost na sněhu a dlouhá brzdná dráha na mokrém asfaltu.
|Velké riziko: Velmi brzký přechod do smyku i při klidnějším stylu jízdy.
|CST Medallion Winter WCP1
|225/40 R18 – ADAC (5,5)
|Neschopnost přenést výkon na zasněžený povrch, nefunkční síť lamel.
|Extrémní riziko: Hrozí zapadnutí na sněhu a nekontrolovatelné klouzání.
|Tomket Snowroad Pro 3
|225/40 R18 – ADAC (5,5)
|Propad ve většině bezpečnostních disciplín (brzdění, aquaplaning, chování na mokru).
|Velké riziko: Nízká cena nevyváží vysoké riziko nehody v krizových situacích.
|Goodride SW608
|225/40 R18 – ADAC (5,5)
|Nebezpečně dlouhé brzdné dráhy a nestabilita vozidla na rozbředlém sněhu.
|Velké riziko: Způsobuje výraznou nedotáčivost a ztrátu kontroly nad autem.
Zdroje: ADAC. Auto Bild