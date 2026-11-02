Zimní pneumatiky bez omylů: 1. listopad není dogma
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Rozhoduje datum, počasí, nebo značení na bočnici? U zimních pneumatik se vyplatí znát víc než jen termín návštěvy pneuservisu.
Datum 1. listopadu má řada řidičů spojené s povinným přezutím. Český zákon je ale o něco konkrétnější. V období od 1. listopadu do 31. března vyžaduje zimní pneumatiky tehdy, když na silnici leží souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Stejná povinnost platí, pokud lze vzhledem k počasí předpokládat, že se takové podmínky objeví během jízdy. Nestačí tedy zkontrolovat asfalt před garáží. Rozhodující je i to, kam jedete a jaké počasí vás může po cestě potkat.
Na suché listopadové silnici za stabilního teplého počasí proto letní pneumatiky samy o sobě porušením této povinnosti nejsou. Jiná situace nastává, když z vyhřátého města vyrážíte do hor, kde předpověď slibuje sněžení. Argument, že při odjezdu bylo patnáct stupňů, v takovém případě nestačí. Zákon výslovně počítá i s předvídatelnou změnou podmínek na trase.
Zvláštní pozornost si zaslouží značka „Zimní výbava“. V označeném úseku přikazuje splnit podmínky zimního obutí bez ohledu na datum i aktuální nebo předpokládané počasí. Dobu její platnosti ovšem může upravovat dodatková tabulka. Právě tu je potřeba číst, nikoli automaticky předpokládat, že značka začne platit až v listopadu nebo že na suchu neplatí vůbec.
Nejméně čtyři milimetry
U osobního auta s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny musí být za uvedených podmínek zimní pneumatiky na všech kolech, nikoli pouze na hnací nápravě. Hloubka hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí dosahovat nejméně 4 mm.
Vzorek přitom nekontrolujte jen pohledem a na jediném místě. Měřit je vhodné na více místech po obvodu i napříč běhounem; nerovnoměrné opotřebení může odhalit problém, který z vnější strany kola snadno přehlédnete. Výrazné rozdíly nebo neobvyklé opotřebení patří do rukou pneuservisu.
A ještě praktická poznámka: sada, která má při podzimním přezouvání jen těsně přes čtyři milimetry, nemá velkou rezervu. Vyhovující stav na začátku listopadu není zárukou, že pneumatiky splní zákonné minimum i při únorové cestě na hory.
Při sedmi stupních?
Poučka o přezouvání při sedmi stupních může posloužit jako orientační připomínka. Není však univerzální fyzikální hranicí, pod kterou každá zimní pneumatika automaticky překoná každou letní. Záleží na konkrétním obutí, povrchu i sledované disciplíně.
Než čekat na přesnou hodnotu na teploměru, je rozumnější sledovat vývoj počasí a vlastní provoz. Řidič, který vyráží brzy ráno a musí jezdit za každého počasí, potřebuje jinou míru připravenosti než člověk, který může při sněžení nechat auto doma.
M+S a vločka nejsou totéž
V českých předpisech se zimní dezén nadále rozpoznává podle označení M+S a jeho stanovených variant. Pro běžné osobní pneumatiky není samotný alpský symbol 3PMSF obecnou českou zákonnou podmínkou. To je důležité odlišit od pravidel některých sousedních zemí.
Z hlediska skutečných vlastností však mezi oběma označeními rozdíl je. M+S vychází z deklarace výrobce a samo o sobě nevyžaduje absolvování standardizované zkoušky výkonu na sněhu. Naproti tomu 3PMSF, tedy sněhová vločka uvnitř trojvrcholové hory, potvrzuje splnění předepsaných požadavků při takovém testování. Při výběru pneumatik pro zimní provoz proto dává smysl hledat právě tento symbol, nikoli se spokojit pouze s písmeny na bočnici.
Ani vločka ale neznamená, že jsou všechny takto označené pneumatiky stejně dobré. Nezávislé testy sledují také chování na mokru a suchu, ovladatelnost či opotřebení. Rozdíly mohou být výrazné. Například v zimním testu ADAC pro rok 2026 nebylo možné doporučit devět ze šestnácti zkoušených modelů v rozměru 185/65 R15. Zimní označení je tedy začátek výběru, nikoli jeho konec.
Celoročky? Přemýšlejte
Celoroční obutí může být rozumnou volbou pro řidiče s menším nájezdem, kteří se pohybují převážně v mírnějších podmínkách a při mimořádně špatném počasí mohou cestu odložit. Pro pravidelné horské výjezdy, vysoké nájezdy nebo provoz v náročných letních i zimních podmínkách zpravidla nabídnou větší rezervu dvě specializované sady. Nejde tedy o to, zda jsou „celoročky“ obecně dobré či špatné, ale zda odpovídají konkrétnímu používání auta.
Velkou roli hraje také konkrétní model. V testu ADAC 2026 získala ze šestnácti celoročních pneumatik rozměru 185/65 R15 celkové hodnocení „dobré“ pouze jedna. Osm modelů autoklub nedoporučil ke koupi. To není důkaz, že celoroční pneumatiky nefungují. Je to důvod vybírat podle výsledků testů příslušného rozměru, nikoli jen podle názvu kategorie nebo známého loga výrobce.
Pozor také na dezén. Celoroční pneumatika musí při povinném zimním provozu v Česku splnit stejné požadavky jako zimní, včetně čtyřmilimetrového minima u osobního auta do 3,5 tuny.
Často opakované pravidlo o výměně zimních pneumatik po čtyřech letech není českým zákonným limitem. Zároveň však neplatí, že dostatečně hluboký vzorek automaticky znamená bezvadnou pneumatiku. Důležité jsou i poškození, stav materiálu, způsob používání a skladování. Michelin například doporučuje po pěti letech používání alespoň každoroční odbornou kontrolu.
Datum výroby zjistíte ze čtyřmístného kódu na konci identifikačního značení pneumatiky, běžně spojovaného se zkratkou DOT. První dvě číslice označují týden, poslední dvě rok výroby. Například 3523 znamená 35. týden roku 2023. Je to užitečný údaj o stáří, nikoli samostatné potvrzení dobrého nebo špatného stavu.
Přezutím péče nekončí
Jednou z nejjednodušších a přitom důležitých kontrol je správné nahuštění. Tlak měřte za studena, řiďte se hodnotami výrobce auta a zohledněte zatížení. Kontrola má smysl nejméně jednou měsíčně a také před delší cestou. S ochlazením může tlak klesat, takže hodnota nastavená během teplého podzimního dne nemusí bez další kontroly vyhovovat po nástupu mrazů.
Při domácí výměně kol je potřeba respektovat směr otáčení pneumatik, používat správné šrouby či matice a dotahovat je předepsaným momentem. Po výměně nezapomeňte ani na systém kontroly tlaku: podle provedení vozu může vyžadovat nové nastavení nebo spárování snímačů. Rozhodující je postup v návodu konkrétního auta, ne jen zhasnutí kontrolky.
A kam dát lepší pár, pokud nejsou všechny čtyři pneumatiky opotřebené stejně? Obecné doporučení zní na zadní nápravu, a to i u předokolky. Důvodem je stabilita a omezení rizika smyku zadní části vozu. Přesouvání kol ovšem musí respektovat schválené rozměry a pokyny výrobce; zvlášť u čtyřkolek mohou být důležité i povolené rozdíly v opotřebení. Samozřejmě nejde o povolení ponechat na druhé nápravě pneumatiky pod zákonným limitem.
Odloženou letní sadu skladujte v suchu, mimo přímé slunce a zdroje poškozujících chemických vlivů. Samostatné pneumatiky je vhodné postavit, kompletní kola lze uložit naležato na sebe nebo zavěsit. Pneumatiky bez disků na háky nepatří.
Pokuta není jediný problém
Za běžné porušení povinnosti použít zimní pneumatiky hrozí v Česku pokuta na místě do 1500 Kč, ve správním řízení 2000 až 5000 Kč. Pokud by pokračování v jízdě na nevyhovujících pneumatikách ohrožovalo bezpečnost a plynulost provozu, může policie další jízdu zakázat.
Složitější může být situace po nehodě. Tvrzení „v zimě na letních pojišťovna nic nezaplatí“ je však příliš zjednodušené. U havarijního pojištění záleží na okolnostech události, vlivu pneumatik i konkrétních pojistných podmínkách. Může jít o snížení plnění, případně o uplatnění sjednané výluky, ale samotná přítomnost letních pneumatik v zimním období automatické odmítnutí neznamená.
U povinného ručení je třeba odlišit náhradu poškozenému od případného požadavku pojišťovny na vrácení vyplacených peněz po pojištěném. Pro takový postih musí být splněny zákonné podmínky. Opírá-li jej pojistitel o nevyhovující technický stav vozidla, musí prokázat, že právě tento stav byl příčinou vzniku újmy.
Zdroj: Policie ČR, ADAC a autorský text, foto: Auto.cz, video: ADAC a Auto.cz