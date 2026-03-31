Život s elektromobilem bude o něco snazší. Google integruje nabíjení do plánování tras
Spousta lidí dnes místo navigace poskytované automobilkou používá raději navigaci zrcadlenou z mobilního telefonu. Přední navigační aplikace společnosti Google chce nyní usnadnit život majitelům elektroaut.
Aktualizace, kterou společnost Google chystá pro své mapy, by měla být dostupná od pondělí 30. března 2026. Zásadní novinkou je nativní plánování tras pro elektromobily v rámci zrcadlení Android Auto. Objeví se ve více než 350 modelech 15 značek.
V Evropě je tato funkce dostupná již několik let u automobilů s vestavěným systémem Google, který využívají například automobilky Volvo a Renault, ale i další. Poslední aktualizace však umožňuje stejnou funkcionalitu založenou na umělé inteligenci použít také uživatelům aut vybavených systémem Android Auto, která plánování trasy s ohledem na potřebu nabíjení umožňovala pouze přes vestavěný systém.
Na svém mobilním zařízení budete muset vybrat model vozu, kterým jedete, ze spojení s vozem to aplikace vyčíst neumí. Stejně tak je potřeba manuálně zadat aktuální stav nabití baterie a aplikace vám po zadání cílové destinace vypočítá předpokládanou spotřebu, doporučené zastávky pro nabití, odhadovaný stav baterie v cíli a také čas příjezdu, který zahrnuje předpokládanou dobu nabíjení. Preferovaný stav baterie v cíli lze také nastavit.
Aby byl odhad co nejpřesnější, využívá společnost Google umělou inteligenci v kombinaci s pokročilými energetickými modely, které analyzují podrobnosti o vozidle (např. hmotnost či velikost baterie) spolu s informacemi o dopravě, nadmořské výšce silnic a počasí. Je otázka, zda umí v reálném čase přepočítávat trasu, když se například doporučené nabíjecí místo obsadí těsně před vaším příjezdem, což se běžně stává.
Musíme zmínit, že Google Mapy zrcadlené přes telefon nekomunikují přímo s vozidlem takto do hloubky, proto před každou jízdou bude potřeba zadat aktuální stav baterie. Aplikace Better Route Planner a jí podobné využívají připojení skrz konektor OBD a dokážou získávat údaje o baterii z vozidla v reálném čase a vylepšovat tak svá doporučení.
Především na dlouhé cesty je však snaha společnosti Google vítaná. Přeci jen zrcadlení telefonu využívá 83 % řidičů, jejichž vůz tuto funkci umožňuje. A 40 % řidičů celkově, přičemž na cestách je mnoho aut, která systémem vybavena nejsou (někdy i moderních). Dle zprávy se funkcionalita spojená s využitím umělé inteligenci nyní dostává na americká zařízení, ale není důvod, aby nepřišla také do Evropy.
Momentálně by plánování tras skrz Android Auto mělo fungovat u těchto výrobců: Audi, BMW, Chevrolet, Fiat, Genesis, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Lucid, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota a Volkswagen.
