Zlatý volant 2025 podrobně: Ceny pro Jackyho Ickxe, Františka Šťastného a Martina Macíka
Nejstarší a nejprestižnější motoristické ocenění v České republice, Zlatý volant, má za sebou výjimečný jubilejní ročník. Vrcholem večera bylo předání Zlatého volantu pro osobnost světového motorsportu legendárnímu Jackymu Ickxovi.
Slavnostní vyhlášení 50. ročníku ankety přineslo nové pojetí ocenění i důstojnou oslavu osobností, které svým dlouhodobým přínosem formovaly český i světový motorsport. Slavnostní večer se uskutečnil v reprezentativních prostorách sídla mediálního domu Czech News Center v Praze. Zlatý volant získal Martin Macík a Zlatá řídítka František Šťastný in memoriam.
Jacky Ickx: Cítím především vděčnost
Nejvýznamnější ocenění večera, Zlatý volant pro osobnost světového motorsportu, převzal Jacky Ickx – jedna z nejrespektovanějších osobností automobilové závodní historie. Šestinásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans, dvojnásobný vicemistr světa formule 1, vítěz Rallye Dakar. Jezdec, který během 32 aktivních sezon dokázal vítězit napříč disciplínami. Přezdívky jako Mr. Le Mans, Rain Master či Gentleman Driver vystihují jeho výjimečnou univerzálnost i styl.
„Když se ohlédnu zpět, cítím především vděčnost. Vděčnost všem, kteří mě provázeli během 32 let závodění. Poděkování patř také fanouškům, bez nichž by motorsport nemohl existovat. Toto ocenění vnímám jako velkou poctu a jsem za něj hluboce a upřímně vděčný,“ uvedl Jacky Ickx při převzetí ocenění.
Ceny pro osobnosti a auta
Zlatý volant pro osobnost českého motorsportu získal Martin Macík, výrazná osobnost dálkových rallye a dvojnásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů. Ocenění mu předala Martina Říhová, generální ředitelka mediálního domu Czech News Center.
Zlatá řídítka pro osobnost českého motorsportu byla udělena in memoriam Františku Šťastnému, jedné z největších legend českého motocyklového sportu. Ocenění za něj převzali motocyklový závodník a držitel Zlatých řídítek Peter Baláž společně s Oldřichem Prokopem. Cenu předával Milan Poživil ze společnosti EVROFIN.
Zlatý volant – cena pořadatele byl udělen in memoriam sběrateli historických vozů Ladislavu Samohýlovi. Ocenění z rukou pořadatele ankety Josefa Zajíčka převzala jeho dcera Barbora Samohýlová.
Zlatý volant Classic je jedinou cenou ankety, která neoceňuje osobnost, ale automobil. Letos jej získal MG TA (1937) Oty Kuhna za nejlepší vůz vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express, se kterou je anketa Zlatý volant dlouhodobě spjata.
Pět dekád motorsportu
Hlavním partnerem 50. ročníku ankety Zlatý volant je společnost ORLEN. „Zlatý volant dlouhodobě reprezentuje to nejlepší z českého motorsportu – silnou tradici, špičkové výkony a inspiraci pro novou generaci jezdců. Podpora talentů je oblastí, na kterou se značka ORLEN systematicky zaměřuje napříč středoevropským regionem, protože právě mladí závodníci určují budoucnost celého sportu. I proto stojíme po boku ocenění, které propojuje zkušenosti minulosti s ambicemi nastupující generace,“ uvedla Tereza Vránková, marketingová ředitelka skupiny ORLEN Unipetrol.
Podle hlavního pořadatele ankety Josefa Zajíčka měl letošní ročník mimořádný význam: „Padesátý ročník Zlatého volantu je především poděkováním. Partnerům, fanouškům, jezdcům i všem osobnostem, které motorsport posouvaly a posouvají dál. Gratuluji všem oceněným a děkuji všem, kteří se na tomto jubilejním ročníku podíleli.“
Výjimeční hosté večera
Slavnostního galavečera se zúčastnila také Vanina Ickx, dcera Jackyho Ickxe, sama úspěšná závodnice a bývalá tovární jezdkyně značky Audi, která má za sebou starty ve vytrvalostních závodech včetně Le Mans, seriálu DTM i dálkových rally.
Mezi dalšími hosty nechyběly výrazné osobnosti současného motorsportu, mezi nimiž byli dvojnásobný mistr světa ve vytrvalostních závodech silničních motocyklů Karel Hanika a Katarína Kývalová, která dokončila historickou rallye Peking-Paříž. Jejich účast podtrhla prestiž jubilejního ročníku ankety Zlatý volant.
Jubilejní 50. ročník ankety Zlatý volant se nesl ve znamení změny pojetí ocenění. Anketa se nově zaměřuje na dlouhodobý a výjimečný přínos motorsportu, přičemž každý oceněný může Zlatý volant nebo Zlatá řídítka získat pouze jednou. O držitelích jednotlivých cen rozhodla kombinace hlasů odborné novinářské poroty a veřejnosti.
Pohled do historie
Anketa Zlatý volant existuje od roku 1976 a koná se každý rok s výjimkou sezony 2002. Od roku 2006 přibyla také anketa Zlatá řídítka. Počínaje ročníkem prošel způsob hodnocení a nakonec se ustálil do současné podoby.
Při pohledu do historie najdeme deset českých automobilových a motocyklových závodníků, kteří vyhráli ankety minimálně pětkrát.
- 12 - Tomáš Enge (okruhy)
- 11 - Jan Kopecký (rallye)
- 6 - Patrik Hájek (motokáry), Jaroslav Hošek (autokros)
- 5 - Václav Fejfar (autokros), Antonín Charouz (okruhy), Martin Macík (Dakar), Martin Michek (motokros, Dakar), Otakar Krámský (vrchy), Jiří Sedlář (motokáry)
