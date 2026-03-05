Změnili si registrační značky, teď chodí pokuty špatně. Dojeli na to i Slováci
Americký stát Pensylvánie loni změnil vzhled svých registračních značek. Od té doby často chybuje samočinné rozpoznávání, a tak pokuty či výzvy k zaplacení mýtného chodí někomu jinému, než mají. Řešení je přitom geniálně jednoduché.
Americké registrační značky jsou známé svou barevností, a také tím, že se liší stát od státu. Společné mají jen to, že podklad a znaky musí mít kontrastní barvu, a také font vypadá všude zhruba stejně.
V Pensylvánii měli značky zhruba stejné od roku 2000 – nahoře byl modrý pruh, střed byl bílý s tmavomodrými znaky a dole byl žlutý pruh. Od roku 2025 však přichází nový design, který připomíná značky z Kalifornie – na krémovém podkladu je červený nápis nahoře a dole a uprostřed značky, za tmavomodrými znaky, je zvon Svobody – jeden ze symbolů americké nezávislosti, v současnosti visící ve Filadelfii.
Právě tyhle značky nyní působí problémy automatickým systémům rozpoznávání značek, ale ne kvůli zvonu. Problém je nová podoba nuly, která je proškrtnutá. Proškrtnutí je v takovém úhlu, že na první pohled vypadá nová nula jako osmička.
Stává se tedy, že z automatického systému přijde pokuta provozovateli jiného vozidla, než má, pokud se značky liší jen v nulách a osmičkách. A nejde jen o pokuty, nýbrž i o systémy rozpoznávání značek na mýtných branách.
Podle Crispina Havenera, mluvčího organizace spravující mýtné v Pensylvánii, to není častý problém a systém se učí. „Spolupracujeme na řešení s dodavatelem softwaru, ale nějaký čas to zabere,“ cituje ho místní televizní stanice 11 News.
Ironické je, že tuto situaci zapříčinila snaha odlišit nulu od písmene O. Dříve totiž nula nebyla proškrtnutá a od O se lišila jen o pár milimetrů větší velikostí. Stávalo se tedy, že policisté při kontrole parkování přečetli značku chybně.
„Použití nuly s proškrtnutím je doporučeno Americkou asociací správců motorových vozidel jako nejlepší způsob,“ vyjádřil se k problému odbor vozidel pensylvánské vlády. Ten také spoléhá, že se stroje naučí číst značky, jak jich bude na silnicích přibývat.
Do podobné situace se před nějakou dobou dostalo Slovensko, které ve svém novém formátu značek, vydávaném od ledna 2023, má uprostřed nuly tečku. Některé systémy čtení značek, zejména na parkovištích, takové značky v prvních měsících jejich používání neuměly přečíst.
Tato situace má nicméně poměrně jednoduché řešení, jen musí být preventivní. České registrační značky se ho drží, podobně jako např. čísla VIN vozidel – prostě se písmeno O nepoužívá a cokoliv, co takto vypadá, je nula.
Písmeno O se v ČR používalo u státních poznávacích značek, vydávaných do roku 2000, kde levé dva až tři znaky označovaly okres registrace vozu. Výjimkou byly SPZ pro přívěsy, kde znaky okresu registrace byly uprostřed.
