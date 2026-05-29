Značka Seat není mrtvá, slibuje šéf. Dostane nové modely
Udržování značek ve stavu klinické smrti je záležitost především Stellantisu, něco podobného se však patrně děje i u koncernu Volkswagen. Seat po oddělení Cupry ale prý není nadobro ztracen a je téměř jisté, že se dočká i nových aut.
Současná situace Seatu je velmi zvláštní. Kdysi v Evropě tolik oblíbená automobilka přežívá s pár postaršími modely a vypadá to, že většina energie a peněz jde do nově založené Cupry. Dává to i smysl, uvedení Cupry bylo v podstatě nejpovedenějším přejmenováním automobilové značky v historii. Nejenže to Španělé udělali velmi elegantně, ještě si při tom mohli zvýšit marže.
Seat ale zatím zůstal aktivní, a ačkoliv se dlouho spekulovalo, že skončí, nakonec tomu tak nebude. Generální ředitel Markus Haupt poskytl magazínu Autocar v rozhovoru náznaky k tomu, že by na obzoru mohly být první zcela nové modely pro Seat po dlouhých letech.
Na otázku, zda má Seat stále svou roli v kontextu plánů Cupry na výrazné rozšíření modelové řady a dosažení pozice přední globální prémiové značky, Haupt odpověděl: „Nedokážeme si naši společnost bez Seatu představit. Seat je dědictvím naší společnosti a zapsal se do historie ve Španělsku i v dalších zemích.“
„Je to tedy velmi důležité poselství: do značky Seat stále investujeme. Příští rok budeme mít mild-hybridní verze ibizy a arony a obě auta se stále prodávají ve velmi vysokých počtech,“ dodal. Seat loni na podzim ukončil dlouhé období bez nových modelů právě představením faceliftů pro městský hatchback Ibiza a crossover Arona. Šlo o první významné investice do jeho modelové řady od uvedení čtvrté generace modelu Leon v roce 2020.
Haupt poukázal také na skutečnost, že Ibiza byla letos v únoru nejprodávanějším vozem ve Španělsku, což dokazuje trvající popularitu značky. Uvedl, že v krátkodobém až střednědobém horizontu není bezprostřední potřeba přehodnocovat její životaschopnost. „Až budeme čelit letům 2029 a 2030 a regulace emisí CO2 budou přísnější než dnes, jistě nastane okamžik, kdy budeme muset diskutovat o tom, jaká může být budoucnost této značky,“ pokračoval.
„K tomu pravděpodobně stále potřebujeme zapracovat na nákladech na platformy pro elektromobily, protože dnes by bylo velmi těžké mít seat, který by dokázal vydělávat peníze při nákladech, které máme,“ odpověděl na otázku týkající se elektromobilů s logem S na přídi. „Jednoho dne se diskuse o tom, co se Seatem udělat, objeví. Ale do té doby máme jasnou strategii pokračovat v sázce na modely, které máme.“
Na dotaz, zda bude Seat prodávat nová auta ještě v roce 2035, Haupt odpověděl: „Doufám, že ano,“ přičemž zdůraznil odlišné vnímání značky oproti Cupře a jinou roli, kterou hraje v nabídce koncernu Volkswagen. „Pozice značky je naprosto odlišná, zákaznická základna obou značek je odlišná,“ řekl, „a nesmíme zapomínat na zámořské trhy, kde elektrifikace stále není v takové fázi jako v Evropě.“
Seat je dnes aktivní i na jiných kontinentech, mimo jiné v Egyptě, Guatemale, Peru, Libanonu, Chile nebo v Mexiku, které je jeho největším trhem mimo Evropu. Na některých trzích, jako třeba v Austrálii nebo na Novém Zélandu, ale už byla dráha značky Seat ukončena a pokračuje zde pouze Cupra. Ta se chystá vstoupit i do Spojených států, kde Seat nikdy nepůsobil.
Na otázku, jestli je možné, že by Seat prodával levnější verzi elektrického hatchbacku Cupra Raval, možná s kratším dojezdem a menší výbavou, Haupt reagoval: „To bychom nikdy neudělali, protože si myslím, že musíme obě značky udržet odlišené. Raval bude vždy cupra, a pouhé ořezávání výbavy vozů Cupra a dělání seatů z nich rozhodně není naše správná strategie.“
Ačkoliv tedy přímé potvrzení nezaznělo, budoucnost Seatu se zdá být jasně daná. Pokud opravdu přežije následující náročné roky, stane se v portfoliu Volkswagenu levnější značkou zaměřenou zatím na vozy se spalovacími motory. Částečně za to možná může i změna šéfa.
Předchozí dlouholetý šéf Wayne Griffiths byl známý tím, že protežoval ziskovější Cupru, což mělo za následek spekulace, zda Seat jako značka aut úplně neskončí a nepřejde jen na poskytovatele sdílené městské mobility. Nový generální ředitel Markus Haupt však přinesl pro Seat mnohem optimističtější rétoriku.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Seat, zdroj videa: Svět motorů