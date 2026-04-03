Značky na přání jsou v Česku už 10 let. Nastal konec protekčních čísel?
Je to už deset let, co se začaly pro auta za 10 000 korun a pro motorky za 5000 vydávat registrační značky na přání, a nyní je jich již přes 80 tisíc. Přinesly značky na přání konec protekčních čísel?
Protekční číslo. Kdo ho měl třeba před revolucí, měl s velkou pravděpodobností protekci. Musel mít známosti na dopravním inspektorátu veřejné bezpečnosti, aby mu někdo hezké číslo přidělil. A takové konexe byly pro některé příslušníky VB varováním, že dotyčný řidič má dlouhé prsty, a tudíž je lepší ho nezastavovat a nekontrolovat. Proč zbytečně riskovat problémy, pokud by otravovali někoho vysoce postaveného?
Pocit, že protekční číslo, kde se opakují ty samé číslice nebo tvoří třeba postupku, může chránit před policií, je u některých řidičů rozšířen dodnes. Ale to je chyba. Při reportážích se setkáváme s příslušníky policie a občas při neformální debatě nakousneme i téma protekčních čísel. A jakých odpovědí se nám dostává? Část policistů na značku nekouká. Takže na ně trik, který mohl fungovat před čtyřiceti nebo možná ještě třiceti lety, už nefunguje. Někteří policisté nám dokonce přiznali, že naopak si z řady vozidel vyberou to, které má nějakou speciální značku, protože chtějí tak trošku klepnout přes prsty někoho, kdo si o sobě myslí, že je důležitý.
A co je míněno tou speciální značkou? Může to být ta, kde jsou stejné číslice, postupka třeba 1A1 1234 či 1C2 4567 nebo zrcadlo. Tím se rozumí třeba 2U2 4554.
Hezká čísla
Řada lidí dnes dostane „protekční“ číslo náhodou. Prostě na ně vyjde. Udělali jsme anketu mezi řidiči a třeba Martin Konečný z jižní Moravy napsal, že na dodávku dostal 2BX 0008, zcela bez známostí. Rok nato přihlašoval vozík a na něm přistála tabulka s kombinací 2BK 0009. Tomáš Hajn koupil auto, na kterém bylo číslo 1H1 1111.
Filip Štec kdysi náhodou dostal 9T9 6868. À propos, kombinaci 68 68 měla na svém autě po revoluci televizní hlasatelka Milena Vostřáková. Byla to taková připomínka toho, že po roce 1968 musela při čistkách zmizet z obrazovky.
Protekční číslo je ale snadno zapamatovatelné, a tak si někteří přejí mít spíš něco nenápadného. Třeba Ivan Audy má na svém volkswagenu 7J2 3003 a přemýšlí, že by ji vyměnil. Tomáš Tomášek si pochvaloval 2B2 1234 na dodávce. „Dobře se to pamatovalo, když jsem ji musel diktovat někde na vrátnici.“
Ten, kdo chce hezké číslo, může dnes zcela bez úplatků a styků někde vysoko zkusit poprosit úřednici. Někde vyhoví, někde ne. Záleží na ochotě a taky na tom, co na úřadě vůbec mají. Od zavedení krajských značek se ty „hezké“ nemusí objevit na některém úřadě celé roky. V tom byla dřív situace jiná, když se pro celý okres vydávala čísla na jednom místě.
Osobně jsem nedávno dostal lehce protekční číslo s téměř samými čtyřkami na skútr. Úřednice na registru trochu tápala, jak hledat v excelu VIN a ověřit, že se jedná o skladovku, kterou je možné přihlásit i přesto, že nesplňuje normu Euro 5+. Jako poděkování za menší pomoc v boji s počítačem sáhla trochu hlouběji do krabice a nabídla, zda nechci téměř samé čtyřky. Vzal jsem je. Snad nepřinesou smůlu.
Ne čtyřku
Pepa Melen kdysi zpíval: „Né, pětku ne.“ Vietnamci se místo toho modlí na registru: Ne, čtyřku ne. V čínštině zní číslovka čtyři podobně jako slovo smrt, a tak řada asijských národů považuje čtyřku za nešťastné číslo. Pokud jste někdy byli v pražské tržnici Sapa nebo si všimli aut majitelů vietnamských večerek, mívají často značky na přání, kde převládají osmičky či šestky nebo devítky. To jsou totiž šťastná čísla.
Osmička je u vietnamské komunity žádaná nejen jako číslo auta, ale třeba i v popisném čísle domu. Osmička se řekne vietnamsky bát a to se podobá slůvku phát, což znamená štěstí nebo úspěch. Logicky nemůžou mít všichni jen osmičky. Žádané jsou ještě devítky, které symbolizují dlouhověkost, a šestky, jež výslovností ve vietnamštině připomínají slovo pro blahobyt.
Na autech Vietnamců tak často uvidíte právě kombinace šestek, osmiček a devítek. Řada lidí ale chce mít ve značce na přání nebo protekčním čísle zakódovaný rok či datum narození, svatby nebo třeba číslo svého domu. Případně je dobré mít kombinaci, kterou si snadno zapamatujete. „Pé ú el tři čtvrtě na jednu.“ Takto hlásil mnoho let SPZ rodinného favoritu můj otec, když se ho třeba na recepci kempu ptali na značku. Recepční zpravidla nechápavě koukala. Pak tatínek upřesnil: „PUL 12 45.“ Stačil okamžik, a dotyčná či dotyčný se rozesmál.
Německé Wunschkennzeichen
V Německu se při posuzování kombinací dle přání řidiče dbá na to, aby v sobě nějaká písmenka či čísla neskrývala odkaz na nacistickou minulost. Problémem je tak třeba číslo 18, protože první písmeno německé abecedy je A a osmé H. Osmnáctka tak může být šifrou pro monogram Adolfa Hitlera. Nepřípustné jsou taky kombinace jako SS, NS (nacionální socialismus), HJ (Hitlerjugend) nebo číslo 88. To může být šifra pro zkratku HH čili Heil Hitler. HH je sice mezi zakázanými zkratkami, ale přesto jezdí řada aut z Německa, která tuto kombinaci písmen mají. HH je totiž označení vozidel z Hamburku, přestože v názvu města je H jen jedno. Zdůvodnění je prosté, jde přece o hanzovní město Hamburk.
Zahraniční značky
Zatímco české značky na přání neobsahují identifikaci kraje, na rozdíl od těch normálních, v zahraničí většinou zůstává označení kraje či okresu. V Polsku tak značky na přání nazývané tablice indywidualne musí mít nejdřív kód vojvodství. Takže třeba značka PO RSHAK na vozu Porsche byla vydaná v Poznani, kde začíná tabulka písmeny PO. Na rozdíl od ČR v Polsku nelze mít značku na přání na vozíku. V Rakousku musí tabulka začínat písmeny příslušného okresu. Na Slovensku musí být na prvních dvou místech písmena, ale po zrušení okresních značek už to může být libovolná kombinace. Tedy až na určité výjimky: neprojde třeba nacistické SS nebo EL, což je označení elektrických aut.
Zdroj: Svět motorů