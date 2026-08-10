Známe ceny nového Hyundai Ioniq 3! Zatopí konkurenčním hatchbackům?
Nový elektromobil Hyundai Ioniq 3 vstupuje na český trh s odvážným designem, štědrým vnitřním prostorem a bohatou základní výbavou. Porovnali jsme ho s nejbližší konkurencí. Má šanci?
I když to tak na fotografiích možná nevypadá, svými rozměry se nový Hyundai Ioniq 3 řadí mezi hatchbacky. Díky chytrému řešení interiéru a čistě elektrickému pohonu však uvnitř skrývá dostatek místa pro čtyři dospělé a zavazadelník nabízí až 441 litrů díky schránce pod podlahou zvané Megabox.
Od dnešního dne známe také ceny tohoto malého městského elektromobilu. K dispozici je se dvěma verzemi baterie a v pěti výbavových stupních. Větší baterie Long Range má kapacitu 61 kWh a je dostupná u všech výbav. Pojí se vždy s elektromotorem o výkonu 99,5 kW (135 k) umístěným na přední nápravě.
U základních výbavových stupňů Select a Trend je však za stotisícový příplatek, a pokud nepotřebujete dojezd až 497 (resp. 488/484) km, ani menší 42 kWh se za nabízený dojezd až 344 (resp. 341) km nemusí stydět. Navíc se s ní pojí mírně výkonnější elektromotor se 108 kW (147 k), také na přední nápravě.
Hra s čísly
V porovnání s modely na platformě MEB+, které dozajista budou pro nový ioniq největšími konkurenty na evropském trhu, není standardní cena od 719.990 Kč pro nový model na první pohled nijak zvlášť příznivá. Volkswagen ID.Polo začíná s baterií o kapacitě 37 kWh ve verzi Trend o 100.000 levněji, ovšem ioniq cenový rozdíl vyvažuje vyšší standardní výbavou.
V ní nechybí Bi-LED přední světlomety, 16" kola z lehké slitiny, adaptivní tempomat, dvouzónová automatická klimatizace, přední i zadní parkovací senzory s kamerou vzadu a další. Výbavou tak základní ioniq odpovídá spíše modelu ID.Polo Life, který začíná na akčních 685.000 Kč.
A Hyundai si pro nový model také připravil akční zaváděcí nabídky. S úvěrem Hyundai Finance startuje nový ioniq 3 na částce 669.990 Kč vč. DPH a nejzajímavěji vypadající číslo je akční cena pro firmy a podnikatele, která je dokonce 529.579 Kč za základní variantu, jenže pozor – tato částka nezahrnuje DPH.
Nejdražší Hyundai Ioniq 3 se dostane přes milion, cena varianty N Line Evo startuje na částce 1.059.990 korun a ioniqu velmi sluší. Velká 19" kola N Line a další designové prvky však sníží maximální hodnotu dojezdu na 428 km dle WLTP. Od výbavového stupně N Line má ioniq také větší 14,6" (u nižších výbav 12,9") centrální displej zcela nového infotainmentu Android Automotive Pleos.
|Výbava
|Dojezd (km)
|Cena od
|S financováním
Hyundai Finance
|Pro firmy
a podnikatele (bez DPH)
|Select
|344 (SR)
497 (LR)
|719.990 Kč (SR)
819.990 Kč (LR)
|669.990 Kč (SR)
769.990 Kč (LR)
|529.579 Kč (SR)
603.133 Kč (LR)
|Trend
|341 (SR)
488/484 (LR)
|799.990 Kč (SR)
899.990 Kč (LR)
|749.990 Kč (SR)
849.990 Kč (LR)
|588.422 Kč (SR)
661.976 Kč (LR)
|Prime
|484
|1.029.990 Kč
|979.990 Kč
|757.596 Kč
|N Line
|456
|979.990 Kč
|929.990 Kč
|720.819 Kč
|N Line Evo
|428
|1.059.990 Kč
|1.009.990 Kč
|779.662 Kč
Výbavový stupeň Select lze volitelně doplnit paketem Climate za 30 000 Kč s tepelným čerpadlem, vyhříváním volantu a předních sedadel. Výbavový stupeň Trend přidává o palec větší disky kol, vyhřívaný volant a přední sedadla, dešťový senzor nebo digitální přístrojový panel s 9,9" displejem. Bohužel tisková zpráva neuvádí, zda základní select nemá displej před řidičem vůbec, nebo si vystačí s menší úhlopříčkou.
U výbavového stupně Trend činí příplatek za volitelné tepelné čerpadlo 25.000 Kč a paket EV s 22 kW palubní nabíječkou a funkcí V2L zákazníky vyjde na další 35.000 Kč. Ioniq 3 se pak na AC nabíjecích stanicích či domácím wallboxu nabije za 2 hodiny a 42 minut.
Třetím nejvyšším stupněm výbavy je Prime, v němž jsou již tepelné čerpadlo, 22 kW palubní nabíječka či funkce V2L obsaženy, a který navíc přináší systém PLEOS Connect se 14,6“ displejem, 18“ kola z lehké slitiny, prémiový audiosystém Bose, 360° kameru, matrix LED hlavní světlomety či novinku v podobě pokročilého systému automatického parkování s funkcí paměti pro manévry do vzdálenosti 50 metrů a mnoho dalšího.
I skvěle vybavenou výbavu Prime lze ještě mírně vylepšit. Paket Luxury v hodnotě 30 000 Kč ji doplní o elektricky ovládaná a odvětrávaná přední sedadla s relaxační funkcí nebo vyhřívání sedadel zadních.
Sportovní vzhled, horší dojezd
Pomyslný vrchol nabídky představují verze N Line, které poznáte na první pohled hned v exteriéru. Nenabídnou vyšší výkon, zato vynikají sadou černých doplňků, černě lakovanými kryty vnějších zpětných zrcátek, unikátními černými koly a dalšími designovými prvky v interiéru či exteriéru.
Výbava N Line nabízí 18“ kola, infotainment PLEOS Connect s dotykovým displejem o úhlopříčce 14,6“ nebo kamerové sledování mrtvého úhlu. Také u této výbavy je dostupný EV paket za příplatek 35.000 Kč.
Absolutní vrchol nabídky představuje stupeň N Line Evo s matrix full LED předními světlomety, LED světelnou lištou nad maskou chladiče, 19“ koly z lehké slitiny ve sportovním designu, funkcí digitálního klíče, prémiovým audiosystémem Bose a mnohými dalšími špičkovými prvky výbavy.
Připlatit lze za paket Premium, který obsahuje lepší sedadla (stejně jako paket Luxury u výbavového stupně Prime). I výše příplatku 30.000 Kč zůstává stejná.
Barvy s rozumem
V souladu s trendy model Ioniq 3 sice pořídíte v jedné z osmi exteriérových barev, které však zahrnují několik černobílých odstínů, pastelovou červenou (dostupná také v matném provedení za příplatek 24.900 Kč) a poté světlou a tmavou modrou perleť.
Volitelně je možné exteriér ozvláštnit černě lakovanou střechou a případně panoramatickým střešním oknem. V interiéru lze v závislosti na vybraném výbavovém stupni zvolit jednu z pěti variant čalounění včetně šedomodrého čalounění (pouze pro výbavu Prime).
Nový Hyundai Ioniq 3 lze od dnešního dne objednávat u autorizovaných prodejců značky, přičemž první zákaznické vozy by se na českém trhu měly objevit již ve druhé polovině září.
Standardem je pětiletá záruka bez omezení najetých kilometrů, záruka 8 let nebo 160.000 km na komponenty trakčního akumulátoru, pětileté předplatné služeb Bluelink Lite a šestiměsíční předplatné Bluelink Pro s bezdrátovými aktualizacemi mapových podkladů.
|Model
|Hyundai Ioniq 3
|Volkswagen ID.Polo
|Renault 4 E-Tech
|Ford Puma Gen-E
|Rozměry d x š x v [mm]
|4155 × 1800 × 1505
|4053 × 1816 × 1530
|4143 × 1796 × 1572
|4214 × 1805 × 1555
|Rozvor [mm]
|2680
|2600
|2624
|2588
|Objem zavazadelníku [l]
|411 (322+119)
|411/1243
|375
|566 (378+145+43)
|Pohotovostní hmotnost [kg]
|1550-1580
|1568-1576
|1462-1485
|1563
|Výkon motoru
|107,8 kW
(147 k)/99,5 kW (135 k)
|85 kW (116 k) až 155 kW (211 k)
|90 kW (120 k) až 110 kW (150 k)
|123 kW (168 k)
|Maximální točivý moment [Nm]
|250
|267 až 290
|245
|290
|Maximální rychlost [km/h]
|170
|150/160
|150
|160
|Kapacita baterie [kWh]
|42,2 (LFP)/61 (NMC)
|37 (LFP)/52 (NMC)
|40/52 (NMC)
|46,8
|Dojezd [km]
|344/496
|329/455
|300/409
|419-404
|Cena od [Kč]
|719.990
|619.990
|729.000
|699.000
Zdroj: Hyundai, ceníky konkurence