Známe datum houfného měření. Speed Marathon 2026 proběhne v dubnu
Letošní plošné měření rychlosti pod názvem Speed Marathon proběhne 15. dubna. Do výběru míst, kde by měli policisté stát, se může zapojit každý.
Stejně jako loni a v minulých letech, i letos proběhne na jaře policejní akce s názvem Speed Marathon. Na co je zaměřená, je jasné – na kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Nakolik to reálně souvisí s bezpečností, můžeme vést nekonečné debaty, jasné v každém případě je, kdy se vyplatí bedlivě sledovat svou rychlost – dnem D bude 15. dubna 2026.
„Výběr úseků“ pro měření rychlosti „neprobíhá pouze na základě rozhodnutí policistů, ale podílejí se na něm i občané, kteří mohou navrhnout místa, kde by dopravně bezpečnostní akce měla proběhnout,“ stojí na webu policie. Místem, kde se můžete zapojit, je web bezpecnecesty.cz.
Přidávání tipů na místa a hlasování, jímž je možné podpořit tip někoho jiného, probíhá od 23. února do 23. března. Platí, že je lepší hlasovat pro tip, než přidávat nový poblíž. Už teď interaktivní mapa zobrazuje přes 4500 tipů. Ne všechny jsou míněny vážně, např. měření rychlosti na pražském Karlově mostě, který je pěší zónou, už má pár desítek kladných hlasů.
Speed Marathon je celoevropská akce pořádaná v rámci organizace Roadpol, která sdružuje dopravní policie jednotlivých členských států. Při loňském konání, které připadlo na 9. dubna, policie zkontrolovala téměř 7 tisíc aut a zaznamenala přes 3 tisíce přestupků. Z toho téměř dvě třetiny tvořilo překročení povolené rychlosti, policisté však zachytili i skutečně nebezpečné prohřešky, jako nevyhovující technický stav vozidla (ve 210 případech) nebo 20 řidičů pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Zdroj info, foto, videa: Policie ČR