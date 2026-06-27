Znáte nový Ares S1? Americké svaly v italském karbonovém obleku
V italské Modeně vědí, jak postavit auto, které chytne za srdce. Když se to navíc spojí s robustní mechanikou ze zámoří, vznikne něco opravdu brutálního.
Poslední červnový víkend je v padocku slavného okruhu Monza rušno. Na tradiční automobilové přehlídce se schází smetánka motoristického světa a expozice modenské manufaktury Ares patří k těm nejzajímavějším. Firma své zázemí pro letošní rok propojila s velkými průmyslovými partnery a dodavateli špičkových komponentů, což jí dává ideální příležitost ukázat světu, jak vypadá současný vrchol stavby aut na zakázku.
Cesta k tomuto momentu ale byla pro italskou dílnu pořádně divoká. Značka si totiž v uplynulých dvou letech prošla těžkým obdobím plným finančních problémů, které vyvrcholily soudní likvidací původní firmy. Teď se však vrací na scénu pod novým názvem Ares Atelier a s úplně jinou strukturou. Divokou éru „utrácejícího startupu“ vystřídal přísný byznysový řád. Do firmy vstoupili silní investoři a především nový management.
Za celým projektem teď stojí Dany Bahar, muž s pestrou minulostí na nejvyšších postech u Ferrari nebo britského Lotusu. Jeho filozofie je prostá, ale nesmírně funkční. Místo toho, aby malá dílna utrácela miliardy za vývoj vlastního motoru a podvozku od nuly, vezme to nejlepší na trhu a oblékne to do radikálního, ručně tvarovaného kabátu z uhlíkových vláken. Jako mechanický základ pro model S1 posloužila americká ikona – Chevrolet Corvette C8 s motorem uprostřed. Silná a robustní americká technika.
Hliníkové šasi a dvouspojková převodovka zůstávají zachovány, všechno ostatní je však čistá Itálie. Atmosférický osmiválec o objemu 6,2 litru prošel v Modeně důkladnou kúrou. Díky novému softwaru a kompletně jinému výfukovému traktu teď motor produkuje výkon kolem 715 koní. Síla jde výhradně na zadní kola a z nuly na stovku auto vystřelí za necelých 2,7 sekundy. Nejšílenějším detailem jsou výfuky, které ústí přímo nahoru skrz zadní kapotu. Kromě brutálního zvuku to má i aerodynamický důvod – spodek auta zůstal volný pro masivní difuzor, který vůz doslova přisává k asfaltu.
Verze představená pro letošní rok přichází s hlubokou evolucí celého konceptu. Designéři sice nesáhli na základní proporce s kabinou posunutou výrazně dopředu a panoramatickým sklem, které evokuje vytrvalostní speciály z Le Mans, ale zásadně vyhladili detaily. Modernizací prošel celý systém osvětlení a funkční prvky chlazení se mnohem celistvěji propojily s aerodynamickými plochami. Auto díky tomu působí jako jednolitý, čistý monolit a dosahuje mnohem vyšší aerodynamické efektivity.
Uvnitř na posádku čeká luxusní svět ručně šité kůže a alcantary. Architektura palubní desky obepíná řidiče i spolujezdce a nabízí hned tři digitální obrazovky, z nichž jedna je vyhrazená čistě pro oči spolujezdce.
Exkluzivita je tady samozřejmostí – v plánu je pouhých 24 kusů s uzavřenou karoserií a křídlovými dveřmi a dalších 24 v otevřené variantě bez střechy.Každé auto vzniká na individuální objednávku a proces stavby zabere stovky hodin precizní ruční práce. Vyzrálý a plně funkční supersport pro nejnáročnější sběratele.
Nejnovější S1 zdaleka není jediným modelem, kterým modenská dílna obohacuje automobilový svět. Mezi nejslavnější počiny Aresu patří model Panther, což je moderní pocta legendárnímu De Tomasu Pantera s technikou z Lamborghini Huracán a funkčními vyklápěcími světlomety. Pro milovníky elegantních šedesátých let zase staví roadster Wami Lalique Spyder, jehož interiér zdobí detaily z ručně broušeného francouzského křišťálu.
Extrémem z úplně jiného soudku je pak úchvatné dvoudveřové kupé, které v Modeně ručně postavili na základech obří luxusní limuzíny Bentley Mulsanne, nebo nekompromisní přestavby klasického offroadu Land Rover Defender s masivními osmiválci a ručně prošívanými koženými interiéry.
|Technické údaje: Ares S1
|Motor, objem
|Atmosférický motor V8, 6.2 litru
|Výkon
|526 kW při 8 800 ot./min
|Točivý moment
|969 Nm
|Převodovka
|8stupňová dvouspojková automatická
|Pohon
|Zadních kol, samosvorný diferenciál
|Zrychlení 0–100 km/h
|2,7 s
|Rozměry (d/š/v)
|4700 mm/2050 mm/1214 mm
|Průměr disků
|Vpředu 20", vzadu 21"
|Plánovaná produkce
|24 kusů kupé/24 kusů otevřená verze
Zdroje: Ares, autodrom Monza