Znáte pravidla klaksonu? Za vytroubení pokuta, při předjíždění povoleno
Zatroubení klaksonem je na silnici nejčastější reakcí na chyby druhých. Málokterý řidič ale zná přesná pravidla pro jeho použití. Legislativa dovoluje klakson využít pouze k odvrácení hrozícího nebezpečí nebo k varování při předjíždění, za ventilování frustrace v městské koloně vás ale může přísně potrestat policie.
Mnohdy stačí krátké zaváhání a ostatní řidiči neváhají troubit. Zvukové znamení běžně schytají šoféři spící na semaforu, pomalejší auta v pruhu, nepozorní chodci, nebo se jím prostě jen zdraví známí. Drtivá většina těchto zvukových projevů je však z pohledu zákona jasným přestupkem.
Zákaz bezdůvodného troubení upravuje stejný právní předpis jako světelnou signalizaci – zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně v prvním odstavci § 31. Zákon přímo říká, že řidič smí dát zvukové výstražné znamení tehdy, je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí.
Klakson je tedy zcela na místě, když do vás někdo neopatrně couvá, chodec nečekaně vstupuje do vozovky, nebo v nepřehledném úseku hrozí střet s protijedoucím autem či zvěří.
Předpisy povolují použít klakson také k upozornění řidiče předjížděného vozidla, ale výhradně mimo obec. V obci lze ke stejnému účelu použít světelné znamení, typicky krátké probliknutí dálkovými světly.
A co oblíbené troubení na řidiče, který na křižovatce přehlédl zelenou? Policie sice v praxi nad mírným ťuknutím do klaksonu v křižovatce přimhouří oko, ale čistě dle zákona jde o neoprávněné užití klaksonu, protože stojící auto nepředstavuje bezprostřední fyzické nebezpečí.
Nebezpečný nátlak a pokuty
Důvody, proč legislativa zvuková znamení tak striktně reguluje, jsou prosté: hluk a riziko nečekaného leknutí. Náhlý, agresivní zvuk klaksonu o intenzitě přesahující sto decibelů dokáže v městském provozu silně vystresovat méně zkušené řidiče, cyklisty či chodce. Místo toho, aby zmatený účastník provozu zareagoval racionálně, může pod tlakem zpanikařit a udělat ještě nebezpečnější manévr.
Zvláštní kapitolou je pak agresivní vytrubování, kdy řidič drží klakson několik sekund v kuse, přimáčkne se k vozu před sebou a vynucuje si průjezd. Takové chování je přímým spouštěčem silniční agrese (tzv. road rage), která v krajním případě končí nebezpečným vybrzďováním či fyzickým napadením.
Postih za neoprávněné troubení se odvíjí od toho, zda šlo o pouhé přátelské gestikulování, nebo o nebezpečný nátlak na ostatní:
Běžné neoprávněné zatroubení (např. pozdrav, vytrubování na zelené nebo u domu): Posuzuje se jako méně závažný přestupek. Na místě může policista situaci vyřešit domluvou nebo blokovou pokutou do 1500 Kč. Ve správním řízení pak hrozí sankce v rozmezí 2000 až 5000 Kč, bez bodů.
Agresivní vytrubování a nátlak: Pokud si dlouhým troubením z těsné blízkosti vynucujete průjezd nebo zastrašujete ostatní, už nejde o drobný přestupek. Policie takové chování běžně posuzuje jako ohrožení, za které hrozí pokuta na místě až 2000 Kč a 4 trestné body. Pokud u toho navíc hrubě porušíte pravidla předjíždění, pokuta na místě vyšplhá až na 5500 Kč a 6 trestných bodů.
Za hranicemi je metrika ještě přísnější. V Rakousku a především ve Vídeňské aglomeraci platí na mnoha místech plošný zákaz troubení (Hupverbot). Za zbytečné zatroubení zde hrozí pokuty v desítkách až stovkách eur. V Německu je neoprávněné troubení v obci přísně pokutováno a v kombinaci s nalepením na zadní nárazník je klasifikováno jako trestný čin nátlaku (Nötigung).
Výrobci automobilů již dnes experimentují s chytrými zvukovými signály. Elektromobily povinně využívají akustické systémy (AVAS), které v nízkých rychlostech jemně bzučí, aby o sobě daly vědět chodcům, aniž by je děsily. Vývojáři navíc pracují na směrových klaksonem nebo systémech, které v případě hrozící kolize zatroubí automaticky a s intenzitou odvozenou od okolního ruchu.
Zdroje: BESIP, Bezpečné cesty, Simopt, Zákon č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích)