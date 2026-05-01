Znáte skříňky na výměnu autíček? Jsou zdarma, ale něco za něco!
V Česku se objevuje nový fenomén, a to hot wheels trading boxy. Jsou to volně přístupné skříňky s modely autíček, kde si můžete vzít zajímavé modely výměnou za to, že tam nějaké necháte.
Už dlouhé roky vídáme v ulicích měst a obcí knihobudky. Z těchto skříněk si můžete vzít nějakou knížku a na oplátku je žádoucí, abyste tam jinou nechali. Na čtyřech místech Česka už existují i takové budky na modely autíček. První vznikla v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, druhá o pár ulic dál a další pak ve dvou vesničkách u Kostelce nad Černými lesy. Podívali jsme se na jejich fungování zblízka.
Když budete vyjíždět ze Staré Boleslavi směrem na Mělník, čeká vás dlouhá ulice, která vede mezi poli. Bohužel jste stále ve městě, a tak se tu smí jet jen padesátkou, na což dohlíží úsekový radar. Na konci úseku je na jednu stranu odbočka ke kempu na Proboštském jezeře a na druhou mezi zástavbu nových rodinných domků.
Tam na plotě jednoho z domů na rohu ulic Josefa Olexy a Josefa Meruna visí prosklená skříňka. Vypadá trochu jako nástěnka, ale místo vyhlášek jsou tam autíčka.
Inspirace z TikToku
Za vznikem boxu stojí dnes čtrnáctiletý Vilém Vokál, který odmala sbírá autíčka a navštěvuje jejich burzy. Před lety, když byl na jarních prázdninách u babičky, sledoval na telefonu videa na TikToku a v jednom uviděl právě box na výměnu modelů. „Bylo to od nějakého Američana, myslím, že ze San Diega. Mně se to zalíbilo, a tak jsem s podporou táty udělal takový boxík a dal ho na náš plot,“ vzpomíná Vokál.
S pomocí rodičů vytvořil i prezentaci na Facebooku a box se díky tomu stal místem, kde sběratelé mohou měnit autíčka. „Občas tam dám něco ze své sbírky. Bohužel většinou lidi sice dodrží, že mění kus za kus, ale za hezké autíčko tam dají nějaké obyčejné, laciné,“ vypráví sběratel a provozovatel hot wheels trading boxu.
Kromě autíček je ve skřínce taky malý sešitek s tužkou. Každý má možnost tu napsat, co si vzal a co za to zanechal, případně zde vyjádřit nějaký svůj komentář nebo postřeh. Díky tomuto sešitku je zadokumentovaná i návštěva sběratele z USA ze státu Washington.
Ten letěl za rodinou své české manželky do Pardubic, vzal dvě autíčka ze své sbírky a vypravil se s nimi do Staré Boleslavi. Nápad se mu moc líbil, a tak zanechal pochvalný vzkaz přes celou stránku.
Do okrajové části Staré Boleslavi, kde před čtyřmi lety vyrostl trading box, jednou při procházce došel i Petr Kostínek. Ten bydlí na druhé straně města. Protože taky už roky sbíral hot wheely, vitrínka na plotě ho zaujala a dostal chuť si takovou taky pořídit. „Ta moje je CTRL C, CTRL V. Je to kopie toho, co tady má Vilda. Já jsem ho kontaktoval, jestli by mu nevadilo, kdybych udělal něco podobného o pár ulic dál, a on souhlasil,“ vzpomíná zhruba padesátník Kostínek.
Jeho box je v Halaškově ulici a funguje úplně stejně. Dnes se Kostínek s Vokálem navzdory věku kamarádí, a dokonce spolu pořádají závod autíček hot wheels. Postaví dráhu a účastníci, kterých se sjede každý rok zhruba 80, prohánějí svá autíčka po připravené dráze, případně soutěží ve skoku autíček do dálky. Letos se bude soutěžit v neděli 3. května.
Boom boxů
Když vznikly boxy Viléma Vokála a Petra Kostínka, byl to na dlouhou dobu poslední takový počin v Česku. Letos se s nimi ale roztrhl pytel. Spíš pytlíček. Během jara vznikly další dva, oba nedaleko Kostelce nad Černými lesy. Jeden vznikl v Krupé číslo 5. Je to Krupá v okrese Kolín, v Krupé na Rakovnicku u karlovarské silnice byste žádnou skříňku nenašli.
Box v Krupé je v pořadí třetí a inspiroval se těmi staroboleslavskými. A všechny tyto tři boxy pak byly inspirací pro ten čtvrtý, který se nachází kousek od Krupé na Kolínsku v Doubravčicích v Mukařovské ulici. Podle facebookové stránky tuto skříňku postavil skoro sám malý Max za drobné pomoci tatínka. Bohužel po prvním týdnu fungování se pár autíček ztratilo. Tedy nevychovaný sběratel si jich několik vzal, a žádná za to do schránky nedal.
Smutné, ale ne neřešitelné. S krádeží, a to dokonce celého obsahu boxu, se setkali i průkopníci Vilém Vokál a Petr Kostínek. Druhý jmenovaný se z krádeže zotavil díky komunitě sběratelů během dvou dnů. „Povzdechl jsem si v jedné skupině fanoušků hot wheels na sociálních sítích, a za dva dny mi začaly chodit balíčky s modely od cizích lidí, kteří mi psali, že je to super projekt a nechtějí, abych skončil, tak posílají pár autíček,“ vzpomíná Kostínek.
Právě nečestnost některých návštěvníků je trochu smutnou součástí celého projektu, naštěstí většina jich je poctivá. „My máme s Vildou výhodu, že oba bydlíme v klidné části města. Jeden kamarád z Brna chtěl udělat takový box taky, ale bydlí na rušné ulici a tam by to nefungovalo. Tam by ho vykradli během prvního dne,“ krčí rameny Petr Kostínek. Zároveň ale doufá, že boxů bude přibývat.
Hot wheels a barbie
První autíčka originální značky Hot Wheels přišla na trh roku 1968. Za nápadem stál Elliot Handler, spoluzakladatel firmy Mattel a manžel Ruth Handlerové. Ta vymyslela v roce 1959 panenku Barbie. Stala se hitem a Handler se snažil udělat podobně úspěšný produkt pro kluky. Na rozdíl od značky Matchbox se autíčka Hot Wheels nesnažila vytvářet modely reálných aut, ale spíš vymyšlené závodní vozy. Matchbox nicméně od roku 1997 patří společnosti Mattel.
Kam za autíčky
Pokud modely nesbíráte, ale rádi byste si nějaké prohlédli, pak můžeme doporučit hned tři muzea v ČR. O jednom jsme dokonce psali v čísle 40/25, nachází se v Týništi nad Orlicí na východě Čech. Zhruba dvacet kilometrů od Týniště leží Rokytno a také tam můžete navštívit sbírku autíček. Český výrobce modelů Abrex se pak prezentuje na zámku Příseka na Vysočině. Existovalo ještě jedno muzeum v Brně, to už bohužel zaniklo.
Zdroj: Svět motorů