Znáte Tesla Diner? Loni to byl nejčastěji používaný Supercharger. Zašli jsme tam na kafe
Automobilka Tesla byla průkopníkem světové elektromobility, jejíž úspěch z velké části stavěl na vlastní síti spolehlivých nabíjecích stanic Supercharger. Minulý rok otevřela v americkém Los Angeles stanici Tesla Diner s kinem, restaurací a 80 nabíjecími místy, která se okamžitě stala nejčastěji používaným Superchargerem na světě.
Co na nabíjecích stanicích pro elektromobily často chybí? Kromě střechy to je jakékoli zázemí, na které jsme zvyklí z běžných čerpacích stanic. Tu a tam se někde objeví dobře vybavená nabíjecí stanice, ovšem takových je zatím pramálo.
V Americe to před rokem změnila automobilka Tesla, když v Los Angeles otevřela restauraci Tesla Diner. Budova stylizovaná v moderním pojetí padesátých let nabízí drive-in kino, na které můžete koukat při nabíjení vašeho elektromobilu. Obrazovky jsou dvě a běží na nich většinou historické filmy.
Pokud vám úhlopříčka 20 metrů nestačí, nebo vám nevyhovuje úhel, můžete se na aktuální program dívat také na obrazovce své tesly skrz aplikaci Tesla Diner. Ta má ale i jiné funkce včetně objednání občerstvení přímo z vozu. Typicky americké jídlo je připraveno v budově za vámi a můžete si ho objednat také v krabičce připomínající model Cybertruck.
Místo sezení v autě lze však využít až 250 míst k sezení uvnitř této futuristické retro budovy. Ve druhém patře se nachází tzv. Skypad, kde je možné zakoupit exkluzivní zboží Tesla (vč. oblečení, doplňků, suvenýrů a bonbonů dostupných pouze v Tesla Diner) a zároveň posedět na venkovní terase s výhledem na zmíněné obrazovky.
Největší, nejlepší a nejpoužívanější
Nabíjecí stanice na adrese 7001 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90038 je s 80 nabíjecími stojany V4 vůbec největší městskou stanicí Supercharger na světě. Podle Maxe de Zeghera, vedoucího oddělení dobíjení ve společnosti Tesla, na zdejší stanici nabíjelo za poslední rok průměrně 1600 aut každý den.
Díky tomu se stanice Tesla Diner v uplynulém roce stala zdaleka nejvyužívanější stanicí Supercharger na světě. Celková nabitá energie dosáhla 21,2 GWh. To by při průměrné spotřebě českého rodinného domu přibližně 3 MWh za rok stačilo pro 5500 domácností na celý rok.
Loni v dubnu Elon Musk oznámil, že brzy přibudou další Tesla Diners. Podle získaných dat je jasné, že to vůbec není špatný nápad, přestože server HeatMap přisuzuje úspěch první lokaci především tomu, kde se nachází. Dříve prý v této části Hollywoodu nebylo téměř vůbec kde nabíjet a postavit 80 nabíjecích míst na takovém místě by pravděpodobně přineslo úspěch i bez zařízení kolem.
Tak či onak je rozšiřování vybavení u nabíjecích míst vítáno – ať už vezmeme naši cestu do Itálie a příjemnou zastávku na stanici vkw Illwerke v rakouském Bregenzu, zastřešenou nabíjecí stanici tesly v Humpolci, která je přidružená k tradiční čerpací stanici, nebo Fastned Gentbrugge v Belgii s 16 zastřešenými průjezdními stanicemi a restaurací – promyšlené nabíjecí stanice na cestách vždy potěší.
Tesla Diner naživo
Zatímco většina českých majitelů vozů Tesla se do Tesla Diner pravděpodobně nikdy nepodívá, já jsem měl to štěstí, že jsem si tam mohl koncem letošního května zajít na kafe. Stalo se tak po mezinárodní prezentaci nového Lexusu ES, která probíhala v San Diegu a nám se naskytla příležitost si tento pracovní výlet o pár dnů prodloužit.
Na místě, kde dříve stával klasický bufáč s nabídkou „All u can za 8,99“, je teď budova s kulatými dveřmi a v klasické betonové zástavbě vypadá jako pěst na oko. O to větší chuť ale máte zajít se podívat dovnitř. Vejděte, stojí to za to, hlavně pokud jste tak velký milovník jednoduchosti a čistoty, jako jsem já. A taky starých amerických animáků, ve kterých si lidé mysleli, že za pár let budeme běžně létat do vesmíru v malých létajících talířích.
Tady jde ale skutečně jenom o jídlo připravované v krásné nerezové kuchyni, nepřeberné množství koktejlů, po jejichž konzumaci stoprocentně naplníte doporučenou denní dávku energie (a to je teprve ráno), drahý merchandise a podobně. Objednat si můžete u kiosku, nebo klidně i z auta. A ano, funguje tu i klasická rozvážková služba jako u nás.
Já jsem si dal fakt dobré espresso za 4 dolary (5,11 včetně tipu) a vystoupal po úzkém schodišti do patra. Cestou jsem potkal vystavené roboty Tesla Optimus v různých vývojových fázích a říkal si, jak nerad bych takového „chlápka“ potkal, kdyby se stroje jednoho dne opravdu vzbouřily. Výhled z terasy je fantastický, a když jsem dole viděl ty zaparkované cybertrucky, vlastně mi ani nepřišly tak futuristické, jako když jsou zasazené do našeho prostředí.
Sledovat film na obrazovce musí být taky super, navíc když hned za zády máte obrovský pult s popkornem, jenom je mi líto lidí žijících ve vedlejším domě – těm se totiž záda „ledky“ tyčí asi jenom pět metrů od oken.
Zdroj: insideEVs, eleport.com, fastnedcharging.com, auto.cz/Jan Mička