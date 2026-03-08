Znáte tyto francouzské automobilové vynálezy? Jsou prostě geniální
Že je francouzská technika problém za problémem? Tak pozor, nebýt geniálních Francouzů let minulých, auta by možná vypadala mnohem jinak. A třeba vůbec nijak!
Francouzi toho dali světu opravdu mnoho, a nemyslíme tím úplně francouzské brambory, prvotřídní filozofy či vysokorychlostní železnici. Jakkoliv si totiž mnoho z nás může dělat fórky z francouzských automobilek, protože jim třeba na přelomu milénia ne všechno úplně vyšlo dle (servisního) plánu, bez Francouzů by možná nebyla ani samotná auta.
Jak to myslíme? To, že Karl Benz zkonstruoval první tříkolku s benzinovým motorem, víme všichni. Ale že samohybný vůz i zážehový spalovací motor jsou vynálezy mluvící francouzsky, to už ani mezi nadšenci není takové klišé. Tak za co všechno jim vděčíme?
První samohybný vůz
Tři kilometry za hodinu dneska nikoho neoslní – tedy pokud to náhodou není rychlost plazení po zemi, to by byl působivý výkon. V roce 1769, tedy shodou náhod ve stejném, v němž se narodil Napoleon Bonaparte, ale rychlost 3 km/h mohla oslovit třeba velitele francouzských vojsk. To když jim Nicolas-Joseph Cugnot představil svůj prototyp Fardier à vapeur neboli „parního vozíku“ s vidinou armádního využití.
Parní stroj Jamese Watta tehdy patřil k vrcholu vědeckého výzkumu a Cugnot byl prvním člověkem, kterého vůbec napadlo použít jej coby pohon pro vůz. Navzdory prvotní skepsi byl projekt podpořen tehdejším ministrem války, vévodou z Choiseulu, aby v říjnu proběhly první úspěšné zkoušky převratné novinky. Postaven byl i druhý prototyp plných rozměrů: na délku měl až 7,25 metru, široký byl 2,19 m a zadní kola měla průměr 1,23 m. Až 2,8 tuny vážící monstrum se ale při zkouškách roku 1770 nepodařilo včas zastavit a došlo pravděpodobně k první dopravní nehodě na světě, kdy tříkolka narazila do cihlové zdi. Oprava trvala rok, zatímco se změnily politické poměry a Cugnot s podporovateli upadli v nemilost. Tříkolka skončila ve vojenských skladech a načas se na ni zapomnělo.
Motor s vnitřním spalováním
Přesně tak, i spalovací motor je francouzským dílem, i když jeho vynálezce Étienne Lenoir se narodil v dnešní Belgii. Později se však usadil v Paříži, kde získal státní občanství. Během roku 1859 pracoval na projektu stacionárního motoru na tehdy hojně používaný svítiplyn, přičemž patent získal 10. listopadu téhož roku. Svůj motor, z dnešního pohledu dvoutaktní, představil zhruba dvacetičlennému obecenstvu 23. ledna 1860 a o tři roky později jej zabudoval i do vozidla, se kterým vykonal první jízdu na trase Paříž–Joinville-le-Pont a zpátky. Nebyl to žádný rychlík, když trasu o délce 18 kilometrů zvládl za zhruba tři hodiny, ale fungoval. Lenoir nakonec vyrobil a prodal přes 400 exemplářů svého motoru a inspiroval se jím i Nikolaus Otto, vynálezce pozdějšího čtyřtaktního spalovacího motoru.
Hydraulické tlumiče
Louis Renault si brzy vysloužil pro svoji ostrou povahu přezdívku „Napoleon průmyslu“ a mnozí jeho povahu popisovali i tak, že „byl přítelem opravdu nikoho“. Musí se mu ale nechat, že automobily změnil mnoha způsoby, a to třeba i vynálezem hydraulického tlumiče. Jeho první verzi si nechal patentovat v roce 1906, patent byl přidělen v roce 1908, sloužil v kombinaci s listovými pery a jeho základní princip se dodnes nezměnil.
Moderní převodovka
Všechny legendární příběhy působí samozřejmě nejlépe tehdy, pokud je jejich protagonista ze skromných poměrů. To Louis Renault opravdu nebyl – jeho rodina vlastnila továrnu na knoflíky a to tehdy znamenalo velmi hezký život. Louis ale získal inspiraci z trochu jiné oblasti průmyslu – všiml si, že vozy spoléhající na řetězový či řemenový přenos síly mají jednak problémy se spolehlivostí, ale také třeba trpí při jízdě do kopce.
Zkonstruoval tak jako první na světě přímo řazenou třístupňovou převodovku se soustavou ozubených kol a spojkou, zatímco přenos síly z ní na kola zabezpečovala kardanová hřídel. Původně ani nebylo v plánu postavit hotový vůz, nýbrž jen patentovat daný mechanismus, brzy ale Renault pochopil, jak převratný vynález má v rukou. Postavil tak okolo pohonného řetězce celý vůz nejprve známý jako Voiturette Renault 1 ¾ hp, později jako Renault Typ A.
Svůj vynález převodovky s kardanem Louis Renault veřejně demonstroval, jak se na přelom 19. a 20. století patří: vyjel s vozem Voiturette Renault 1 ¾ hp obávané pařížské 13% stoupání Rue Lepic, což firmě vyneslo prý až 13 objednávek.
Moderní brzdy
Zatímco úplně první použití brzdy připomínající tu bubnovou spatřilo světlo světa ještě v roce 1900 ve voze značky Maybach, o něco sofistikovanější řešení si Louis Renault nechal patentovat v roce 1902. Tento druh brzdy se těšil velké popularitě až do šedesátých let 20. století, kdy je postupně vytlačily brzdy kotoučové. Ty sice Francouzi nevymysleli, mají ale na svědomí jejich masové nasazení v sériovém voze. Tím nebylo nic jiného než legendární Citroën DS z roku 1955, který v typicky hrdém stylu přijel s dalšími čtyřmi francouzskými vynálezy…
Přední pohon a samonosná karoserie
Ano, i přední pohon u aut je francouzským vynálezem, ačkoliv se v jeho souvislosti mluví zejména o britském mini. Novinkou u mini ale bylo příčné uložení motoru, které šetřilo místo a náklady. Pěkně postaru to měl Citroën Traction Avant (v doslovném překladu Citroën přední pohon), první masově vyráběný vůz s trakcí zajišťovanou přední nápravou.
Přijel v roce 1934 a udržel se ve výrobě až do příchodu zmiňovaného DS, dokonce ještě i chvíli po něm – do důchodu odešel až v roce 1957. Oproti jiným vozům mu přední náhon přinesl velmi zajímavou výhodu – protože podvozkem nemusela procházet velká a těžká hřídel až k zadní nápravě, mohla se kabina vozu snížit zhruba o tuto výšku. To také znamenalo, že rám už není potřeba a kola, motor i pohonný řetězec můžou být uchyceny přímo v karoserii vozu – Traction Avant tak byl zároveň prvním sériovým vozem se samonosnou karoserií a pohonem vpředu, tedy prakticky s moderní konstrukcí.
Hydropneumatické odpružení
DS ale přineslo ještě jednu novinku, která ovšem ve světě neměla obdoby: hydropneumatické odpružení. Jde o systém, který používá stlačitelnost plynu (dusíku) jako pružinu a nestlačitelnost kapaliny ( minerálního oleje) pro přenos síly. Tyto prvky se nachází v kovových sférách neboli „koulích“, vespod je kapalina a nahoře plyn, a jsou oddělené pryžovou membránou. Systém k funkci potřebuje čerpadlo, zásobník tlaku a ventil, který umožňuje měnit světlou výšku či srovnání vozu. Bohužel tento systém, jenž vynikal zejména v jedné ze svých posledních evolucí v Citroënu Xantia Activa, se mimo značku nikdy nepodíval a Citroën jej zařízl s koncem modelu C6.
Vidlicový osmiválec
Socha Svobody, hranolky a teď i V8?! Je to přesně tak, i tento symbol Ameriky je ve skutečnosti francouzským vynálezem. Za jeho konstrukcí stojí dvojice francouzských inženýrů Clément Ader a Léon Levavasseur. Ten první vymyslel ideu a vyrobil několik prototypů, ten druhý funkční prototyp dostal i do výroby. S osmiválcem ale Francouzi nechtěli dobýt silnice, nýbrž oblohu: první vodou chlazený osmilitrový osmiválec s uspořádáním do V byl určen pro letadla. Jmenoval se Antoinette 8V, stačil na 37 kW v 1100 otáčkách, vznikl v roce 1902 a patent obdržel 30. září roku 1904.
Natáčecí světlomety
Ty, které přišly s modernizací modelu DS v září roku 1967, sice také nebyly ryze francouzským vynálezem – podobný princip měl už kdysi Tucker 48 –, francouzský vůz byl ale prvním, který jej používal v sériové výrobě – a úspěšně. Technologii dále rozvíjely automobilky zejména v nultých a desátých letech 21. století, než je nahradily matrixové LED svítilny či levnější systémy přisvěcování do zákrut, třeba mlhovkami.
Panhardova tyč
Kde by byla tuhá náprava bez Panhardovy tyče? No, někde asi ano, jen úplně ne pod autem. Původní tuhá náprava, tedy dvě kola spojená tyčí a odpružená listovou pružinou, je touto pružinou vedená jak ve směru podélném, tak i příčném. Pokud ale chceme použít tuhou nápravu s dokonalejšími vinutými pružinami, potřebujeme ji nějak zajistit vůči karoserii vozu i v příčném směru. S řešením přišla francouzská automobilka Panhard, když spojila nápravu rovnoběžnou tyčí s otočnými čepy na každé straně. Její nevýhodou je, že se náprava nutně musí pohybovat ve výseči ke vztahu k vozidlu, s poloměrem rovným délce tyče, což při pohybu zasahuje do geometrie vozu – třeba pokud je příliš krátká nebo vůz příliš malý, použije se spíš dokonalejší (ale dražší) Wattův přímovod.
Bonus: Taxi, taxi!
Komu hned v mysli vyskočil legendární bílý Peugeot 406 a Samy Naceri za jeho volantem, ten má opravdu vytříbený vkus. Za vynálezem „drožky“ ale stojí také Francouz! Termín „taxi“ je sice odvozen z taxametru vynalezeného až v roce 1891 německým vynálezcem Wilhelmem Bruhnem, první zdokumentované „půjčování koňmi tažených vozů s řidičem“ se ale datuje do Paříže roku 1640. Tehdy s novou službou přišel Nicolas Sauvage, majitel Hotelu de Saint Fiacre. Není tedy náhodou, že právě svatý Fiacrius je patronem všech taxikářů, svou novodobou „funkci“ dostal bývalý patron zahradníků, květinářů a kovářů právě díky této souvislosti.
Nejfrancouzštější z francouzského: Držák na bagetu
Renault nenechal při uvedení svých malých retro elektromobilů nic náhodě. A to jak stylem, tak technicky a konečně i co do národní identity: Jak menší pětka, tak i větší čtyřka dostaly do nabídky příslušenství originální proutěný držák na bagety za 4449 Kč.
