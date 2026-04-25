Znáte značku Fangchengbao? Útočí na evropský luxus, máme fotky přímo z Pekingu
Pekingský autosalon je skutečně obří a my jsme u toho. Mezi záplavou novinek září jméno, které v Česku zatím vysloví málokdo: Fangchengbao, prémiovka značky BYD. Přímo z pekingského výstaviště přinášíme první dojmy z modelů, které mají ambici otřást pozicemi zavedených evropských ikon.
Zatímco se mateřský BYD se soustředí zejména na masovou elektromobilitu, jeho luxusní odnož Fangchengbao reprezentuje to, co vedení společnosti nazývá „předehrou revoluce v personalizaci“.
Značka založená v roce 2023 se strategicky usadila mezi prémiovou Denzou a ultra-luxusním Yangwangem. Na stánku v Pekingu nyní designérský tým pod vedením Němce Wolfganga Eggera představil nový styl.
Designový jazyk „Life Metal“ kombinuje organické tvary s technickou přísností, která má oslovit i náročného evropského zákazníka. Dovnitř vozů nás sice zatím nepustili, ale už letmý pohled skrze prosklené kokpity říká, že se má hrát v lize luxusních vozů.
Trojice z řady formula
Největší rozruch na stánku vyvolala trojice modelů označená jako série Formula. Jde o radikální odklon od dřívějšího zaměření značky na offroady. Teď jde o ukázku sportovního designu a aerodynamiky.
Hlavní hvězdou je Formula X, luxusní kabrio s karoserií z uhlíkových vláken. Vizuálně šokuje extrémně nízkou siluetou a devatenácti nezávislými vzduchovými otvory. Pohled do interiéru odhaluje minimalistický kokpit ve stylu bojové stíhačky, se sportovními sedadly a čtyřbodovými pásy. Sériová výroba je sice potvrzena na rok 2027, ale zda se podívá i na české silnice, zůstává v tuto chvíli velkou neznámou.
Diverzifikaci portfolia doplňuje řada S, reprezentovaná modely Formula S, Formula S GT (kombi) a Formula SL. Tyto pětimetrové elektrické stroje s výkonem blížícím se 1000 koním cílí na segment, kde dosud kralovalo zejména Porsche Taycan.
Modely řady Formula jsou však stále spíše vizí blízké budoucnosti. Naopak modely offroadové modelové řady Bao jsou již produkční realitou. Vlajkovou lodí zůstává Bao 8, novinky Bao 7 a 3 potom doplňují nabídku pro oslovení širšího spektra zákazníků.
Větší Bao 7 (Leopard 7) slouží jako rodinné auto pro výpravy do přírody, nabízí velký vnitřní prostor a využívá úsporný hybridní pohon. Na rozdíl od větší osmičky využívá lehčí samonosnou karoserii a jeho spalovací motor funguje primárně jako generátor energie pro dvojici silných elektromotorů.
Naopak nejmenší Bao 3 (Leopard 3) je čistý elektromobil s dobrodružným vzhledem, který míří hlavně na mladší řidiče. Pohon všech kol zde obstarává dvojice motorů o celkovém výkonu 310 kW, které čerpají energii z baterie o kapacitě 73 kilowatthodin a zajišťují dojezd kolem 500 kilometrů. Obě novinky využívají LiDAR pro chytrou jízdu a pokročilé hlídání okolí.
Budou i v Evropě?
Otázka příchodu značky Fangchengbao do Česka je zatím nejasná. V exkluzivním rozhovoru nám regionální ředitelka BYD, Maria Grazia Davino, potvrdila, že expanze do Evropy je prioritou, ale strategie bude specifická.
Některé modely Fangchengbao se totiž na evropském trhu pravděpodobně objeví pod značkou Denza, aby se využilo jejího silnějšího povědomí. Pro zákazníka je zkrátka snazší přijmout jeden luxusní brand než se učit celou čínskou hierarchii. Které konkrétní modely v Evropě budou, se však stále ladí.
Mnohem jasnější obrysy má příchod modelů BYD Seal 8 a Sealion 8, které se v Pekingu rovněž představily. U této dvojice – vlajkového sedanu a SUV – je uvedení na český trh velmi pravděpodobné. Prodejní a servisní zázemí zde již obstarávají partneři jako Auto Louda či Albion Cars, takže infrastruktura je připravena.
Ať už tyto stroje dorazí s jakýmkoliv logem na kapotě, vizuální a technický standard, který jsme v Pekingu viděli, nastavuje evropským prémiovkám nečekaně přísné zrcadlo. Teď už zbývá jen jediné: doufat, že nás příště pustí i za volant, abychom zjistili, zda je ta „Formule“ v názvu stejně reálná jako agresivní tvary jejich karoserií.
Zdroje: BYD Auto, CarNewsChina, CarSales, CnEVPost