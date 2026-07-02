Zneužít záchranářskou uličku se nevyplácí! Řidiči z Novojičínska tím ohrozili život člověka
Dva řidiči, kteří na dálnici D1 u Hladkých Životic na Novojičínsku v dubnu zneužili záchranářskou uličku k předjetí kolony před místem dopravní nehody a zablokovali tak průjezd sanitce, se budou zodpovídat ve správním řízení.
Policie upozorňuje, že podobné jednání může zdržet příjezd záchranářů k raněným a v krajním případě rozhodovat o lidských životech. Za porušení pravidel hrozí řidičům pokuta do 5000 korun. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezské policie Petr Linzer.
Incident se stal při dubnové dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla na D1 ve směru na Ostravu. V koloně vznikla záchranářská ulička určená pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. „Řidič dodávky a řidič osobního automobilu ji však podle policie využili k vlastní jízdě a předjeli stojící kolonu. Tím zablokovali průjezd sanitnímu vozu, který mířil ke zraněnému účastníkovi nehody," uvedl.
Policisté z dálničního oddělení Mankovice oba řidiče oznámili správnímu orgánu. Podle policie nejde pouze o porušení dopravních předpisů, ale o jednání, které může ohrozit život a zdraví lidí. „Každé zdržení vozidel s právem přednosti v jízdě totiž může znamenat pozdější poskytnutí neodkladné zdravotní péče nebo komplikace při zásahu hasičů či policistů," doplnil Linzer.
Policie připomíná, že záchranářská ulička slouží výhradně vozidlům integrovaného záchranného systému. Využívají ji zdravotnické záchranné služby, hasiči, policisté i další specializované složky při mimořádných událostech. Jejím smyslem je umožnit co nejrychlejší příjezd na místo zásahu a minimalizovat následky nehod či jiných krizových situací.
Zdroj: ČTK