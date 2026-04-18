Znovuzrozená Lancia zatím netáhne v prodejích, ale opět vyhrává závody v rallye
Italská Lancia si prošla hodně temným obdobím, které se snad pomalu začíná obracet k lepšímu. Vedle zvednutí prodejů od počátku tohoto roku pomáhá také návrat do světa rallye, kde už sbírá první ocenění.
Lancia má za sebou zajímavou historii, během které se její pověst zásadně měnila. Zpočátku byla brána za jednu z nejvíce progresivních značek a do světa automobilů zavedla třeba samonosnou karoserii nebo nezávislé zavěšení předních kol. V půlce minulého století se posunula směrem k luxusu a stala se volbou pro bohatší vrstvy.
V 70. a 80. letech se ale vzhledem k unifikaci techniky s Fiatem a problémům se rzí dostala do krize identity. Už nebyla brána jako něco progresivního nebo prestižního, ale spíše jako dražší Fiat. Na pozadí toho ale měla Lancia rozjetou kariéru v závodech, která právě v 70. a 80. letech kulminovala.
Vše odstartoval radikální model Stratos HF, první vůz, který nebyl odvozen od běžného cestovního auta, ale byl rovnou navržen jako čistokrevný rallyeový speciál, ze kterého naopak vznikla i homologační cestovní verze. S motorem Ferrari a futuristickými tvary zajistil značce trojici titulů v letech 1974–1976. Na tento úspěch navázala v roce 1983 Lancia 037, která se stala posledním vozem s pohonem pouze zadních kol, jenž dokázal porazit nastupující čtyřkolky.
Absolutní vrchol ukázala Delta S4 v legendární Skupině B, kombinující kompresor i turbodmychadlo. Tuto monumentální jízdu zakončila na přelomu osmdesátých a devadesátých let ikonická Delta HF Integrale. Ta v barvách Martini Racing vybojovala šest konstruktérských titulů v řadě a z Lancie se stala nejúspěšnější značka v historii rallye, což si drží v podstatě dodnes.
Jenže v roce 1992 se Lancia závodění po rozhodnutí mateřského Fiatu vzdala. Od té doby se už dal sledovat postupný úpadek značky, jakkoliv ještě nabízela zajímavá auta. Jenže pak se v nabídce začaly objevovat lacině působící MPV, v minulé dekádě její loga nosily přeznačkované Chryslery a od roku 2015 byl v nabídce jediný model, malinký hatchback ypsilon, od roku 2017 dostupný pouze v Itálii. Tam se mu velmi dařilo, což ale utnulo uvedení jeho moderního nástupce. Loni se prodeje propadly skoro o 70 %, i když letos je na tom Lancia o trochu lépe.
Zároveň s tím přišel návrat do světa závodů, aby Lancia trochu podpořila svůj návrat. Uvedla proto dvě závodní varianty nového modelu. Lancia Ypsilon Rally4 HF slouží jako vstupenka značky zpět do světa motorsportu a je určena především pro mladé talenty a národní šampionáty. Auto s pohonem předních kol používá přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru, který je naladěn na 158 kW. Má pětistupňovou sekvenční převodovku a mechanický samosvorný diferenciál.
Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale už je dospělý profesionální speciál, který od ledna 2026 bojuje v rámci světového šampionátu WRC2. Toto auto už má pohon všech kol, přeplňovanou čtyřválcovou šestnáctistovku a výkon 214 kW. Celá konstrukce je výrazně širší a agresivnější, s propracovanou aerodynamikou a speciálním zavěšením kol schopným tlumit extrémní rázy na asfaltu i šotolině.
Právě s tímto autem poprvé po více než 30 letech vystoupil tým Lancia na nejvyšší stupínek vítězů v mistrovství světa v rallye a během uplynulého víkendu si zajistil historické vítězství na Chorvatské rallye. Je tedy pravda, že auto řízené Yohanem Rosselem a Arnaudem Dunandem nesoutěží v hlavní kategorii, ale v třídě WRC2. Pro značku, kterou donedávna bral celý svět jako mrtvou, je to přesto skvělý výsledek.
Dvojice Rossel a Dunand si v průběhu podniku připsala šest vítězství v rychlostních zkouškách. Skvěle si vedl i druhý tým Lancie s jezdci Nikolayem Gryazinem a Konstantinem Aleksandrovem, který po sedmi vyhraných erzetách obsadil celkové třetí místo. Z celkových 20 rychlostních zkoušek celého závodu jich vozy Lancia ovládly hned 13.
Díky tomu nyní tým Lancia Corse HF vede průběžné pořadí týmů v kategorii WRC2 se ziskem 84 bodů. Yohan Rossel se zároveň posunul na třetí místo v šampionátu jezdců, zatímco Gryazinovi patří pátá příčka.
„Byla to pro nás i pro tým fantastická rallye. Věděli jsme, že ambicí Lancie pro letošní rok je silný návrat do WRC,“ řekl Rossel po skončení podniku. „Po Monte Carlu to pro mě bylo trochu těžké, protože výsledek nebyl takový, jaký jsem očekával, ale tady v Chorvatsku, při tomto druhém startu, bylo všechno perfektní – od výběru pneumatik až po nastavení auta. Celou dobu jsme měli závod pod kontrolou. Mám obrovskou radost za tým, za sebe i za všechny fanoušky Lancie,“ dodal Rossel.
