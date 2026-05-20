Znovuzrozená značka Itala nabídne čínské crossovery. S technikou má pomoci inženýr od Ferrari
Automobilka Itala se vrací po 92 letech – ovšem s přeznačkovanými čínskými crossovery, stejně jako to dělá mateřské DR Automobiles. S podvozky však má pomoci Roberto Fedeli, bývalý technický ředitel Ferrari.
Expanze italské – přesněji, „italské“ – značky DR Automobiles má podobu oživení automobilky Itala, kterou znají jen opravdu skalní příznivci italského automobilového světa. Fungovala totiž v letech 1904–1934 a pak, po krachu, její zbytky koupil Fiat. V roce 2025 však práva na toto jméno koupilo DR a zkraje letošního roku se objevily zprávy, že se Itala vrátí.
Nyní máme jasnější obrysy, v jaké formě se tak stane. Nikoliv nepodobně mateřskému DR, které také prodává čínská auta a vydává je za italská (za což mimochodem dostalo v roce 2024 pokutu 6 miliard eur, tedy asi 145,9 miliardy korun), budou nové italy přebrakovanými crossovery čínské značky GAC.
První vůz má jednoduché označení 35, které ovšem nesouvisí s délkou ani výkonem, nýbrž s cenou. Vůz je dlouhý 4,4 metru, pod kapotou má 1,5l čtyřválec o 177 koních výkonu a až přijde na trh, má stát od 35 tisíc eur (cca 851 tisíc korun).
To je na čínský crossover spousta peněz, ale taky měl na cestě do Evropy dostat mnohem víc než nové logo. Na ladění podvozku pro evropské silnice se podle webu Autocar podílel Roberto Fedeli, který v minulosti zastával pozici technického ředitele nejznámější automobilky světa, Ferrari.
Kromě toho je tu také nový design a interiér, který nabízí červenou kůži a alcantaru. Na těchto změnách se podílely různé další italské firmy včetně legendárního Italdesignu.
Itala má letos vstoupit na trhy Německa a Francie spolu s další oživenou značkou, Osca. Ta existovala v letech 1947–1967 a založil ji Ernesto Maserati se svými dvěma bratry Ettorem a Bindem po odchodu ze své původní značky, která se jmenovala po nich. O tom, v jaké formě se vrátí Osca, zatím nejsou žádné konkrétnější zprávy.
DR má v plánu otevřít dvě nové výrobní linky ve své továrně ve městě Macchia d’Isernia ve střední Itálii. Nutno však dodat, „výrobní“ je pro cokoliv spojeného s DR odvážné označení, neboť pouze montuje auta z tzv. knock-down kitů dopravených z Číny. Má tak ale aspoň nabídnout práci dalším pěti stovkám lidí, a to ještě letos.
Zdroj: Autocar | foto: Itala | video: Auto.cz