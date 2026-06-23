Znovuzrozený Ford GT40 není tak docela ford. Kdo za ním stojí?
Ford GT40 je jedním z ikonických vozů nejen v rámci automobilky Ford, ale i celé automobilové historie. O jeho repliky se pokoušelo v minulosti několik firem, zatím poslední je Cape Advanced Vehicles.
V 60. letech měl americký Ford velké plány. Mimo jiné chtěl koupit automobilku Ferrari, leč její „Commendatore“ Enzo Ferrari ji Fordu odmítl prodat. U modrého oválu se následně rozhodli, že postaví závodní vůz, který bude pro vozy značky Ferrari na automobilových kolbištích vážným konkurentem. Vznikl Ford GT40, který skutečně v 60. letech zahanbil společnost Ferrari v závodech 24 hodin Le Mans. V nich GT40 zvítězil v letech 1966, 1967, 1968 a 1969. Postupně vzniklo několik sérií, přičemž existovaly také silniční verze.
Ty však byly a jsou nesmírně drahé a je jich přirozeně velmi málo. Proto už od 70. let začaly vznikat repliky, které slavné GT40 velmi připomínají vzhledem, avšak po technické stránce se jednalo o svébytná auta. V tomhle případě šlo hlavně o vzhled.
Zatím poslední replikou, ovšem tvarově lehce modifikovanou, je GT MkII od společnosti Cape Advanced Vehicles (CAV) se sídlem v Jižní Africe. O technice výrobce mnoho detailů neuvádí, ovšem vše nasvědčuje tomu, že mechanika pochází z Audi R8.
CAV GT MkII pohání vidlicový osmiválec o objemu 4,2 litru přeplňovaný dvěma turbodmychadly. Poháněna jsou všechna kola, přičemž motor nese některé znaky běžné spíše u závodních agregátů. Těmi jsou například kované písty, mazání se suchou klikovou skříní, sání vyrobené z kompozitních materiálů, nebo výfuk Inconel.
Výrobce udává nejvyšší výkon 800 koní (588 kW) a maximum točivého momentu 1121,26 N.m. Zákazník si může zvolit převodovku. Tou může být šestistupňové jednospojkové poloautomatické ústrojí, dvouspojková převodovka nebo klasická manuální skříň. Přirozeně původní originální Ford GT40 měl poháněnou pouze zadní nápravu.
CAV uvádí, že vůz se dokáže rozjet na rychlost přes 320 km/h a z nuly na stovku zrychlí za rovné tři sekundy. Konstrukce karoserie sází na hliníkový prostorový rám (zda se jedná o originální techniku CAV, nebo po úpravách převzatou z Audi R8, zdroj neuvádí), krycí panely jsou z uhlíkových vláken. I díky tomu vůz vykazuje příznivou hmotnost 1290 kg.
Firma CAV vyrábí repliky již desítky let, čili se nejedná o žádný startup. Zatím nejnovější počin je dynamicky i technikou na úrovni supersportů. V USA bychom si jej dokázali představit jako konkurenta třeba pro současný Chevrolet Corvette C8.
Zdroj: Motor1, webové stránky CAV, Wikipedie