Znovuzrozený Peugeot 205 může přijít už příští rok. RCZ čeká na baterie, které neexistují
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Značka Peugeot, kdysi známá i pro ostrá GTI nebo pohledná kupé, má dnes striktně mainstreamovou nabídku modelů. Začíná se to ale měnit, jak dokazuje už vyráběný Peugeot 208 GTi a také dva nové koncepty z Paříže. Ty by mohly také zamířit do sériové výroby.
Peugeot na autosalonu v Paříži zaujal dvěma koncepty ohlížejícími se za minulostí. Peugeot E-T16 i RCZ Vision jsou moderním pojetí dvou dřívějších modelů a v nabídce značky by se velmi vyjímaly. Peugeot má ale dlouho stojící tradici neposílání svých nejhezčích konceptů do produkce. S E-T16 a RCZ se to ale může změnit.
Zmínil to šéf Peugeotu Alain Favey v rozhovoru pro britský Autocar. Tomu řekl, že „je to technicky proveditelné“, a jako důkaz realizovatelnosti poukázal na to, že koncept stojí na nové platformě STLA One. „Dokážeme to vyrobit. Auto je postavené na platformě STLA One. Máme spoustu prvků z nového modelu e-208. Můžeme ho vyrobit přesně tak, jak ho tu vidíte. Můžeme to auto vyrobit už příští rok. Uvidíme.“, dodal.
Favey také poukázal na zapojení motoristické divize Peugeot Sport do vývoje konceptu e-T16 jako na důkaz jeho realizovatelnosti a dodal, že jeho technické specifikace nebyly vymyšleny jen proto, aby plnily titulky novin. „805 koní, to či ono, to jsou reálná čísla,“ řekl. „Pokud toto auto postavíme, dokážeme to. To je výkon, kterého můžeme dosáhnout.“ Sériová verze e-T16 by pro Peugeot pravděpodobně představovala malosériový a velmi drahý model.
Šlo by tedy o zkopírování strategie Renaultu, který takto uvedl limitku Renault 5 Turbo 3E. I ta je retro návratem k historickému sportovnímu modelu, její výroba je omezena na 1980 kusů a ceny začínají kolem 5,5 milionu korun. Renault si na voze testuje techniku pro modely značky Alpine, ale také si vylepšuje pověst značky.
Druhý koncept z Paříže už tak snadnou cestu k potenciální výrobě nemá. Peugeot totiž u RCZ Vision slíbil 1000V architekturu a baterii s pevným elektrolytem. Tedy techniku, kterou dnes zatím nenasadil jediný světový výrobce. Design nízkého kupé s nízko usazenými sedačkami ale na tyto baterie spoléhá. Favey k tomu řekl: „To je seznam přání. To je to, co potřebujeme, a i kdyby to trvalo pět nebo šest let, jednou to mít musíme. Model e-T16 je ale úplně jiný příběh.“
Pokud by se baterie opravdu objevila, mohlo by dojít na dobře znějící sliby konceptu. Ten má mít dojezd až 600 km a do 80 % se dobít za 10 minut. Podobná čísla už dnes ale umí i běžnější baterie od BYD nebo CATL, všechny jsou ovšem vyšší, než vysněné baterie Peugeotu. Součástí konceptu je elektronické řízení bez mechanické vazby na kola, hranatý volant Hypersquare a dvojice elektromotorů o kombinovaném výkonu 373 kW.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Auto.cz, Peugeot, zdroj videa: Renault