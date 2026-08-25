Žvýkačky do každého auta! Prokazatelně zlepšují soustředění
Žvýkání za volantem funguje jako nečekaně účinný spínač pozornosti, pomáhá předcházet únavě i zbytečným řidičským chybám. Co o této nenápadné drobnosti v přihrádce říká věda?
Žvýkačky by v autě nikdy neměly dojít. Proč? Vědecký tým v renomované studii zkoumal chování řidičů na trenažérech a došel k překvapivě přesným číslům. Šoféři se žvýkačkou jeli o 26,6 % kratší vzdálenost nad rychlostním limitem a o 31,9 % kratší vzdálenost mimo vyznačenou vozovku než ti, kteří nežvýkali. Zkrátka lépe drželi legální tempo i stopu.
Za tímto efektem stojí čistá neurobiologie. Nejde jen o to, že mechanicky něco děláte, ale o samotný rytmický pohyb čelisti. Ten neustále stimuluje trojklanný nerv a pumpuje do mozkových center více krve, kyslíku a glukózy.
Žvýkačka zlepšuje soustředění
Měření pomocí EEG a infračervené spektroskopie jasně ukazují, jak při žvýkání v prefrontální kůře vzrůstá aktivita takzvaných beta-vln, které jsou přímým ukazatelem aktivního soustředění.
Celková schopnost koncentrace podle výzkumů stoupá zhruba o 10 % a účinně brání přirozenému útlumu pozornosti při dlouhotrvající jízdě. Když se k tomu přidá ještě mentolová příchuť, dráždění chladových receptorů v ústech pošle mozku další okamžitý impuls k probuzení.
Další studie prováděná na lékařích po nočních směnách však ukázala také limity. Žvýkání sice dokáže vybudit pocit bdělosti, ale pokud je tělo v hlubokém spánkovém dluhu, reflexy ani zpožděnou reakční dobu nespasí. Jako bezprostřední preventivní asistent pro běžné únavové návaly je ale balíček žvýkaček tím nejsnazším a nejlevnějším doplňkem bezpečnosti, který můžete mít v autě stále po ruce.
Kofeinové žvýkačky potom mají zásadní výhodu v rychlosti účinku. Když na benzince vypijete kávu nebo energetický nápoj, kofein musí projít celým trávicím traktem – trvá dobrých 30 až 45 minut, než se přes žaludek a střeva vstřebá a začne naplno účinkovat. Žvýkačka na to jde o poznání chytřeji.
Kofeinové žvýkačky trumfnou kafe
Mechanický tlak při žvýkání uvolňuje kofein přímo do bohatě prokrvené ústní sliznice, odkud látka přestupuje rovnou do krevního oběhu. Tělo navíc využitelnou dávku zpracuje bez žaludeční zátěže či náhlého „propadu energie“, který občas po vypití silné kávy nalačno doprovází rozbouřené trávení.
Vrcholný stimulující efekt tak nastupuje už za pouhých 5 až 10 minut. Ve chvíli, kdy na monotónním dálničním úseku cítíte, že na vás padá výpadek pozornosti, vám kofeinová žvýkačka dává cenné minuty k bezpečnému manévru na nejbližší odpočívadlo.
Má to však i své stinné stránky: kofeinové žvýkačky mají kvůli koncentrované účinné látce poměrně hořkou, chemickou chuť. A především – fyzickou únavu kofein pouze dočasně maskuje, takže skutečný spánek a pauzu na odpočinek v žádném případě nenahradí. Pozor také na dodržování doporučené denní dávky.
Skvělou doplňkovou volbou je popíjení zeleného čaje. Ten obsahuje kromě jemné dávky kofeinu především aminokyselinu L-theanin. Tato látka v kombinaci se žvýkáním vyhlazuje „ostré hrany“ kofeinového nakopnutí – brání pocitům vnitřního neklidu, zklidňuje tep a pomáhá udržet vyrovnanou, dlouhodobou koncentraci bez náhlých výkyvů.
Zdroje: Appetite, Journal of Physical Therapy Science, Nutrients, PubMed Central (PMC), University of Iowa Driving Safety Research Center