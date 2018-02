Formule E nové generace se odhalila světu. Má ošklivý halo kokpit, ale bude rychlejší

Formule E je soutěží elektrických monopostů, která se koná pod taktovkou Mezinárodní automobilové federace (stejně jako Formule 1 ). I když projekt zprvu budil rozpaky, postupem času přilákal řadu věhlasných závodníků, ale i sponzorů a velkých automobilek. První závod se konal v roce 2014 a aktuálně běží již čtvrtý ročník.

Organizátoři však nežijí jen přítomností, fanouškům odhalují i vize budoucnosti. Tou nejčerstvější je elektrická formule nové generace, která se na městských okruzích objeví v další sezoně, tedy již letos. Designéři dle očekávání vůz více odchýlili od tradičních formulí, nyní auta připomínají spíše vytrvalostní speciály. Jde ale o atraktivní a futuristicky vypadající stroje, estetický dojem kazí snad jen jedna jediná věc –ochranný halo kokpit.

Technické specifikace novinky zatím zůstávají neodtajněny, ale spekuluje se o navýšení výkonu. Zatímco aktuálně mají závodníci k dispozici při kvalifikačních jízdách 200 kW, v příštím ročníku by to mohlo být o 50 kW víc. To společně s vyspělejším přítlakem znamená, že auta budou značně rychlejší. Zatímco nyní se maximálka pohybuje okolo 225 km/h, v další sezoně by to mohlo být až 300 km/h.

uvádí Lucas di Grassi, úřadující šampion Formule E.

Právě nedostatečná rychlost monopostů byla sérii často vyčítána. Di Grassi ale připomíná, že vozy jsou postaveny na úzké městské okruhy, kde by F1 či speciál LMP1 nebylo možné ukočírovat.