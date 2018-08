KITT Super Pursuit Mode připravený pro seriál Knight Rider míří do aukce  

KITT (Knight Industries Two Thousand), jehož základem je Pontiac Firebird třetí generace z osmdesátých let ve verzi Trans Am, předváděl na televizních obrazovkách úžasné věci. Seriál Knight Rider byl natáčen v letech 1982 až 1986 a má na svém kontě devět desítek dílů rozdělených do čtyř sezón.

V prvních dvou sezónách se KITT neměnil, ve třetí měl upravenou palubní desku i několik nových prvků výbavy a ve čtvrté sezóně, natáčené od podzimu roku 1985 do jara roku 1986 se dočkal dalších novinek. K těm nejzásadnějším úpravám patřila možnost proměny ve dvoumístný roadster a potom Super Pursuit Mode, kdy karoserii zdobila řada „aerodynamických“ prvků.

Pro seriál Knight Rider upravil Jay Orberg u Barris Kustoms celkem tři vozy Pontiac Firebird do podoby Super Pursuit Mode, v níž KITT na televizní obrazovce dosahuje dech beroucích rychlostí.

První z nich sloužil pouze pro natáčení scén, v nichž dochází k vysunutí všech součástí Super Pursuit Mode z karoserie. Tento vůz byl zbaven motoru i interiéru, protože technika potřebná pro vysouvání všech přídavných prvků z karoserie tehdy zabrala opravdu hodně místa.

Druhý automobil měl všechny prvky Super Pursuit Mode stále ve vysunuté poloze a disponoval interiérem i pohonnou jednotkou. Tento vůz pak sloužil pro natáčení scén, v nichž se KITT pohybuje.

Třetí automobil byl prakticky identický jako druhý vůz, což znamená, že představoval KITT v Super Pursuit Mode se všemi „aerodynamickými“ prvky i typickým interiérem. Tento exemplář byl postaven jako náhradní a byl k dispozici filmařům, ale údajně nikdy nebyl použit při natáčení scén pro seriál.

Do dnešních dnů se údajně dochoval pouze třetí zmiňovaný exemplář, který je stále plně pojízdný. Právě ten míří do aukce, kterou 19. září letošního roku pořádá Volo Auto Museum v Illinois.