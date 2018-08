Kvalifikace motocyklové VC České republiky 2018 pro Doviziosa, Mariniho a Kornfeila!  

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu desátým podnikem na okruhu v Brně, domácí fanoušci jedné stopy se opět po roce dočkali. V moravské metropoli se jezdí Velká cena od roku 1950, do kalendáře mistrovství světa byla poprvé zařazena o patnáct let později. Neustále zkracovaný přírodní okruh byl už pro jezdce MS shledán v roce 1982 nebezpečným, takže se brněnský závod přesunul do evropského šampionátu.

návrat přinesl až moderní autodrom, který byl otevřen v roce 1987. Od té doby se GP neuskutečnila pouze v sezóně 1992, po rozdělení Československa se pořádá jako Velká cena České republiky. Doufejme, že letošní ročník není posledním. I kdyby, tak nám dnes Jakub Kornfeil udělal obrovskou radost. Ale popořádku...

MotoGP

V roli hlavního sponzora továrního týmu Yamahy vystřídá odcházející Movistar výrobce energetických nápojů Monster. Stále se spekuluje o budoucnosti Karla Abrahama. Už je jasné, že tým „Aspara“ Martíneze vystřídá stáj SIC Racing s penězi od Petronasu coby nový satelitní tým Yamahy. Karel by mohl zakotvit u Avintie vedle Tita Rabata.

Suzuki v Brně opět nasadila třetí tovární stroj se Sylvainem Guintolim, mistr světa superbiků z roku 2014 už jel v Katalánsku. Třetí motorku zde má i Honda, svěřila ji Stefanu Bradlovi, který pro ni testuje. Vítěze 7 GP a světového šampiona Moto2 z roku 2011 není třeba nijak zvlášť představovat. Jel i na Sachsenringu, ale v barvách Marc VDS coby náhrada za zraněného Morbidelliho, ten už je ale v pořádku.

Nejlepší čas prvního volného tréninku královské kubatury zajel v pátek dopoledne Johann Zarco (Tech 3 Yamaha). Ve druhém tréninku byl nejrychlejší Dani Pedrosa (Repsol Honda), pro kterého je letošní sezóna poslední v kariéře, rozhodl se ji ve 33 letech ukončit. V sobotním dopoledním měření sil se vyhoupl do čela Valentino Rossi (Yamaha). Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto3, byl ze všech nejlepší Marc Márquez (Repsol Honda). Samozřejmě se padalo, ale zajímavý kousek předvedl Danilo Petrucci (Pramac Ducati), který zablokoval brzdy a na své ducati musel do kačírku, zastavil se až těsně před bariérou.

Boj o pole position v MotoGP má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. Z Q1 šli dál Maverick Viñales a Álex Rins. Scott Redding (Aprilia), Jack Miller (Pramac Ducati), náš Karel Abraham i jeho kolega Álvaro Bautista spadli. Španěl byl přitom velmi rychlý a šlo mu o postup.

Ve druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, řádil Marc Márquez, jak jinak? Jenže Jorge Lorenzo si to nenechal líbit a přiblížil se času 1:55 minuty. Ducati opět experimentuje s, předními aerodynamickými plochami, pro Brno si připravila novou verzi. Velmi rychlý byl zpočátku i Cal Crutchlow (LCR Honda).

V předposledním měřeném kole ale Márquez prolomil jako první tento víkend hranici 1:55 min. Nakonec ovšem skončil až třetí, v samém závěru byli rychlejší Rossi a hlavně Andrea Dovizioso (Ducati), který se dostal pod 1:54,7 min. Letos vyhrál jen v Kataru a navíc třikrát nedokončil. Druhou řadu tvoří Lorenzo, Crutchlow a Petrucci.

VC České republiky MotoGP 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:54,689 min 2. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:54,956 min 3. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:54,961 min 4. Jorge Lorenzo Ducati Ducati Team 1:55,038 min 5. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:55,055 min 6. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing 1:55,203 min 7. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:55,221 min 8. Andrea Iannone Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:55,270 min 9. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:55,431 min 10. Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team 1:55,474 min 23. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team 1:57,217 min

Moto2

V Brně debutují v Grand Prix prostřední kubatury Španěl Alejandro Medina (SAG Team) a Jihoafričan Sheridan Morais (Willi Race Racing Team), oba používají rámy německého Kalexu. Morais je zkušeným jezdcem superbiků a supersportů, je mu už 33 a vyhrál jeden závod MS supersportů, loni na Lausitzringu. Už po GP Německa na Sachsenringu bylo potvrzeno, že Álex Márquez zůstane u Marca van der Stratena v Moto2 i v roce 2019, přesune se k němu Xavi Vierge.

Prvnímu i druhému pátečním volnému tréninku Moto2 kraloval letos slušně rozjetý Marcel Schrötter, týmu Dynavolt Intact GP se přechod z podvozků Suter na Kalex opravdu vyplatil. Třetí, dnešní část soupeření zvládl nejlépe Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46/Kalex).

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut a dnešní program uzavírala. Vévodil jí už od startu Luca Marini, nevlastní bratr Valentina Rossiho (2:02,2 min), který hájí barvy jeho týmu. Už po polovině spadl Khairul Idham Pawi, vítěz dvou VC Moto3 ze sezóny 2016, v kačírku skončil i Lorenzo Baldassarri. Jinak soupeření probíhalo poklidně, jezdci kroužili po trati... Pořadí na špici se příliš neměnilo, i Álex Márquez a Mattia Pasini zůstávali na druhém a třetím místě po dlouhou dobu a nakonec až do finiše. Marini získal svou první pole position v kariéře a klidně může dojet na pódiu jako v Německu.

VC České republiky Moto2 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 2:02,244 min 2. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 2:02,359 min 3. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team 2:02,417 min 4. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo 2:02,446 min 5. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP 2:02,449 min 6. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 2:02,451 min 7. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 2:02,493 min 8. Xavi Vierge Kalex Dynavolt Intact GP 2:02,505 min 9. Dominique Aegerter KTM Kiefer Racing 2:02,520 min 10. Lorenzo Baldassarri Kalex Pons HP40 2:02,649 min

Moto3

Startovní listinu nejslabší kubatury v Brně doplnil náš Filip Salač, který válí v Red Bull Rookies Cupu. Jede na KTM. Celý víkend zahájil nejlepším výkonem Philipp Öttl (Südmetall Schedl GP Racing/KTM). Smůlu měl Jorge Martín (Del Conca Gresini/Honda), který sice skončil za ním, ale při pádu se polámal tak, že v závodním víkendu nepokračuje. Zlomil si levou ruku a odletěl do Barcelony na operaci. Prakticky nejvážnější kandidát na titul je tak z bojů dočasně vyřazen, neuvidíme ho ani za týden v Rakousku.

Druhé volné měření sil patřilo překvapivě Kazukimu Masakimu (RBA BOÉ Skull Rider/KTM). Dnešní rannízvládl nejlépe Gabriel Rodrigo, i když upadl, Masakiho týmový parťák. České fanoušky potěšil Jakub Kornfeil (Redox PrüstelGP/KTM) druhým místem.

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na, která trvá čtyřicet minut, vstoupil nejrychleji Öttl (2:11,2 min). Highsider vykopl z motorky Japonce Sasakiho, který poté zamířil do zdravotního střediska na okruhu. Nic se mu ale nestalo, do konce kvalifikace ještě zasáhl. Lorenzo dalla Porta stlačil nejrychlejší čas na 2:09,5 min, ale Fabio di Giannantonio jej stlačil o dalších devět desetin. Spadl Tatsuki Suzuki. Arón Canet zajel 2:08,5 min, přetahovaná s „Diggiou“ však neskončila, Ital byl znovu rychlejší. Pak ale nastal klid...

Prakticky celé pole vyrazilo z boxů až na poslední ostré kolo, někteří stačili obkroužit i dvě. Albert Arenas ještě stihl spadnout. Na čele průběžného pořadí se stále držel di Giannantonio, ale už se zlepšit nedokázal. Zraky se upíraly na dvojici McPhee - Kornfeil. „Kubajz“ nakonec Skota v kopci před závěrečnými zatáčkami Skota předjel, důležitější bylo, že oba zajeli nejrychlejší časy ze všech, Kornfeil se dostal dokonce jako jediný pod 2:08. V nejslabší třídě tedy uvidíme domácího závodníka startovat z nejvýhodnější pozice. V první řadě je doplní Marcos Ramírez, na Öttla, di Giannantonia a Caneta zbyla druhá.

VC České republiky Moto3 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP 2:07,981 min 2. John McPhee KTM CIP – Green Power 2:08,400 min 3. Marcos Ramírez KTM Bester Capital Dubai 2:08,426 min 4. Philipp Öttl KTM Südmetall Schedl GP Racing 2:08,445 min 5. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 2:08,473 min 6. Arón Canet Honda Estrella Galicia 0,0 2:08,556 min 7. Gabriel Rodrigo KTM RBA BOÉ Skull Rider 2:08,778 min 8. Nakarin Atiratphuvapat Honda Honda Team Asia 2:08,885 min 9. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse 2:09,004 min 10. Enea Bastianini Honda Leopard Racing 2:09,078 min 26. Filip Salač KTM Cuna de Campeones Czech Talent 2:11,119 min

Václav Duška jr.