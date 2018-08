Opel poodhaluje koncept GT X Experimental. Ukáže, jak bude vypadat budoucnost značky

Opel je přesně rok součástí francouzské Skupiny PSA, místo bilancování nově navázané spolupráce však spíše hledí kupředu. Ještě letos chce představit koncept nazvaný GT X Experimental, který má naznačit designovou budoucnost značky. Po první upoutávce začíná samotné odhalování auta. Představeno má být do konce roku.

Zveřejněné video a fotografie odhalují příď automobilu s netradičně pojatou maskou se světlomety opticky tvořícími písmeno L. Vizuálně to tvoří jakýsi kompas, který se má stát charakteristickým řešením značky. Zatímco dvě strany kompasu tvoří diody denního svícení, dolní strana je znázorněna zvláštním vykousnutím pod logem značky. To evokuje hledí motocyklové helmy, proto Opel tento detail nazývá vizor.

Video

Vizor debutuje na chystaném konceptu Opel GT X Experimental, přičemž do budoucna se má stát poznávacím znakem vozů automobilky z Rüsselsheimu. Automobilům má dodat novou výraznější a odvážnější tvář, výrobce s jeho zavedením počítá do poloviny příštího desetiletí. Některé detaily se ale mají ukázat už na nadcházející Corse. Novým designérským stylem chce Opel zdůraznit také své německé hodnoty, ať už preciznost, kvalitu nebo inženýrství.

říká o vzniku GT X Experimental generální ředitel Opelu Michael Lohscheller.

Opel má v oblasti konceptů zajímavou historii, na kterou by GT X Experimental rád navázal. Ostatně na studii Opel Experimental GT z roku 1965 dokonce přímo odkazuje svým pojmenováním. Písmeno X v názvu ale naznačuje, že nepůjde o tradiční kupé jako u jmenovce, ale o nějaký crossover. To ostatně naznačuje i silueta vozu skrývající se pod plachtou na přiložené fotografii. Tak co, už se těšíte, až bude plachta dole?