PSA a Toyota řeší budoucnost trojčat z Kolína. Domluví se na nové generaci?  

Druhá generace kolínského tria je v prodeji od roku 2014 a přestože na příchod nástupců Citroënu C1, Peugeotu 108 a Toyoty Aygo je ještě nějaký čas, Skupina PSA a Toyota už řeší, jaká bude budoucnost těchto modelů. Pokud se partneři nedomluví, je klidně možné, že spolupráce skončí.

říká ohledně možné budoucnosti aut z kolínské továrny TPCA předseda evropské divize Toyoty Didier Leroy. Dodává však, že vztah japonské a francouzské automobilky je perfektní.

K rozhodnutí o budoucnosti kolínských trojčat přitom dojde už během následujících 12 měsíců, aby se přípravy na nové generaci mohly plně rozběhnout.

Pro Skupinu PSA přitom partnerství s Toyotou už nemusí být nezbytně nutné, přestože je japonský člen tria prodejně nejúspěšnější. V jejím portfoliu je od loňského roku Opel, který by nějaké Kolíně mohl také nabídnout. Jeho miniauta Karl a Adam příští rok skončí, a tak by bylo logické, kdyby je nahradil sourozenec Citroënu C1 a Peugeotu 108. Řešením je i možnost rozšíření výroby o čtvrtý model, kapacita továrny (300.000 aut ročně) by na to stačila.

Toyota je s výsledky Ayga spokojena, hlavně kvůli tomu, že ke značce přivádí nové zákazníky, z toho důvodu by si miniauto ve své nabídce ráda ponechala. Zároveň ale musí reagovat na klesající prodeje v segmentu, a tak zvažuje, zda se nevydat trochu jiným směrem než dosud. Vedoucí prodeje Toyota Motor Europe Matt Harrison naznačuje možnost příchodu miniaturního crossoveru.

říká Harrison.

To Citroën naopak řeší, zda novou C1 nenabídnout ve formě elektromobilu. Šéfka francouzské značky Linda Jackson tvrdí, že se miniauta v reakci na klesající prodeje musejí změnit, přičemž řešením je právě třeba sázka na elektrický pohon.

Nechme se tak překvapit, jak to s vozy z TPCA dopadne. Vy byste věřili spíše miniautu s elektrickým pohonem, nebo miniaturnímu crossoveru? Dejte vědět v diskuzi pod článkem.