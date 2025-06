Ferrari ještě nemá první elektromobil a už se mluví o druhém. Je tu ale jeden problém

Jak bude vypadat první elektrické Ferrari, je zatím obestřeno rouškou tajemství. V britském tisku se před časem objevila informace, že by se mohlo jmenovat Elettrica, a že se poprvé představí v říjnu letošního roku. Nebude to ale tak snadné jako u ostatních automobilek.

Premiéra přelomového vozu slavné značky má dle britských zdrojů proběhnout ve třech fázích. Název v italštině znamená elektrický. Mimo to velmi dobře koresponduje s pojmenováním jiných modelů značky, například „Ferrari“, „812 Superfast“ a „12Cilindri“. Už nyní se ale hovoří o druhém elektrickém modelu, o kterém se toho ale zatím mnoho neví. A také není jasné, kdy dorazí na trh.

Obecně vzato, super výkonná elektrická auta, tedy v podstatě supersporty nebo hypersporty, kde namísto osmiválce či dvanáctiválce ševelí elektromotory, to nemají u typických zákazníků takových aut zrovna lehké. Své o tom vědí třeba u Mate Rimac, který nabízí elektrické hypervozy už nějaký ten čas.

Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada. Pokud už za auto vydáváte tak velké peníze, tedy v řádu vyšších jednotek milionů až desítek milionů korun, máte už hodně vysoké nároky. Pro mnohé uživatele je důležitá ta správná strojovna pod kapotou. A tou určitě není elektromotor, byť třeba výkonnější než přeplňovaný dvanáctiválec.

Chybí ale zvuk, charakter a také to, co dělá historicky tahle auta tolik výlučná. Také jízda je odlišná. Co naplat, že elektrický supersport zrychlí z 0 na 100 km/h třeba za 3 sekundy. Dvanáctiválec může být i pomalejší, avšak jeho projev je větším balzámem na duši automobilového nadšence s patřičně naditou peněženkou.

Právě nezájem velmi bonitních zákazníků o elektrické supersporty je pro Ferrari trochu frustrující. Sice by chtělo vyrábět elektromobil ve větších sériích, už i proto, že by pomohl zredukovat fleetové emise, což se pochopitelně týká i téhle značky, jenže když ho nebude nikdo kupovat, tak je to vlastně bezpředmětné. A to je také hlavní důvod, proč Ferrari s uvedením sériově vyráběného elektromobilu (říkejme tomu tak) stále otálí. A tedy posouvá datum uvedení. Problém tak nepředstavuje technika, ale trh. S druhým elektrickým modelem tak Ferrari počítá v letech 2026 až 2028.

Co si ale představit pod pojmem sériově vyráběné elektrické Ferrari? Pokud budeme brát prodeje spalovacích modelů, tak v uplynulých pěti letech Ferrari prodalo přibližně 5000 až 6000 kusů každého modelu. Jenže, jak uvádějí dobře informované internetové zdroje, v případě připravovaného elektrického modelu jsou zmíněná čísla v podstatě utopií. Prostě nejsou lidé, kteří by takové auto kupovali. Tedy minimálně v příštím roce. Zda tomu tak bude i za tři roky, to je otázkou.

Ferrari není jedinou italskou značkou, která byla nucena posunout uvedení nového elektromobilu. Také Lamborghini plánuje odložit uvedení svého prvního EV auta z roku 2028 na 2029. A třeba Maserati projekt elektrického nástupce modelu MC20 zrušilo úplně.

