Český trh v srpnu 2018: Ohromný růst kvůli emisím, Fabia před Octavií

Letošní srpen byl na českém trhu ve znamení mohutného nárůstu počtu registrovaných automobilů. Druhý prázdninový měsíc bylo na českém trhu registrováno 27.830 osobních automobilů, o 31,3 % více než před rokem. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.

Důvod mohutného nárůstu hledejme v nových emisních normách, které vstoupily v platnosti 1. září. Kdo by nové auto s motorem podle starých pravidel nestačil registrovat před tímto termínem, už by jej nemohl přihlásit do provozu, respektive registrovat může jen omezený počet vozů. Proto se raději mnozí prodejci připravili na nové normy tím, že automobily podle platných starých norem přihlásili na sebe. Následně je budou muset prodat jako ojetá, přestože budou mít najeto minimum kilometrů. Jiní zase přistoupili k výrazným slevám.

Tento trend je přitom patrný v celé Evropské unii. Počet registrovaných nových osobních automobilů v západní Evropě se v srpnu meziročně zvýšil o téměř 27 % na 1,02 milionu vozů.

Výrazný růst se projevil na výsledcích mnoha značek. Volkswagen si v srpnu meziročně pomohl o 114 %, Renault o 117 %, Kia o 120 % a třeba Nissan o 161 %. Právě Nissan se díky tomu vyšvihl na sedmou příčku mezi značkami, Renault byl čtvrtý, tedy tentokrát před Dacií.

Naopak u domácí Škodovky zůstává růst na obdobném tempu co v jiných měsících 6.671 registrovaných vozů je o 6,7 % více než před rokem, což byl v srpnu v top 10 značek na českém trhu spíše nižší nárůst.

I v tak silném měsíci si však několik značek meziročně pohoršilo. Řeč je o Dacii (-15,4 %), Fordu (-11,1 %) nebo Suzuki (-25,2 %). Pokračuje i letošní pád německých prémiovek, Mercedes v srpnu klesal o 18,8 %, BMW dokonce o 46,3 %. Jen Audi tentokrát zaznamenalo nárůst, o 37,5 %, byť v letošním roce počet jeho registrací zatím klesá.

Český trh – registrace nových aut podle značek Poř. Značka Prodeje v 8/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Škoda 6671 +6,7 23,97 2. Volkswagen 3404 +114,1 12,23 3. Hyundai 2295 +30,8 8,25 4. Renault 1759 +117,7 6,32 5. Kia 1608 +120,3 5,78 6. Dacia 1282 -15,4 4,61 7. Nissan 1191 +161,8 4,28 8. Ford 1111 -11,1 3,99 9. Seat 1071 +52,6 3,85 10. Peugeot 1067 +56,2 3,83 11. Citroën 1033 +110,0 3,71 12. Toyota 904 +53,2 3,25 13. Opel 685 -0,3 2,46 14. Mercedes-Benz 593 -18,8 2,13 15. Audi 396 +37,5 1,42 16. BMW 386 -46,3 1,39 17. Mitsubishi 349 +83,7 1,25 18. Fiat 307 +66,0 1,1 19. Suzuki 303 -25,2 1,09 20. Mazda 259 -8,8 0,93 - CELKEM 27.830 +31,32 -

Nárůst počtu registrací je patrný také na výsledcích jednotlivých modelů, byť v tomto ohledu roli v některých případech jistě hrál i příchod faceliftované verze nebo nové generace toho konkrétního auta. To platí pro faceliftovanou Škoda Fabia (+50,5 %), novou Kiu Ceed (+95,6 %) nebo nový Citroën Berlingo (+134,1 %). Právě velký nárůst Fabie znamená, že se s 2.181 registrovanými kusy v srpnu stala nejžádanějším vozem na trhu. Po mnoha měsících tak zase jednou překonala mladoboleslavskou stálici, Octavii, která si minulý měsíc meziročně pohoršila o 4,5 %.

Výsledky Tiguanu (+653 %) nebo Pola (+2641 %) pak vysvětlují srpnový úspěch německé značky. Qashqai (+331,7 %) zase pozitivně ovlivnil výsledky Nissanu.

Český trh – registrace nových aut podle modelů Poř. Značka Prodeje v 8/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Škoda Fabia 2181 +50,5 7,84 2. Škoda Octavia 1866 -4,5 6,7 3. Hyundai i30 1174 +75,5 4,22 4. Škoda Rapid 1157 +14,2 4,16 5. Nissan Qashqai 993 +331,7 3,57 6. Volkswagen Tiguan 964 +653,1 3,46 7. Kia Ceed 661 +95,6 2,38 8. VW Golf 611 +24,7 2,2 9. Seat Leon 594 +99,3 2,13 10. Dacia Duster 510 +23,2 1,83 11. Renault Clio 498 +103,3 1,79 12. Citroën Berlingo 494 +134,1 1,78 13. Renault Mégane 433 +143,3 1,56 14. Kia Sportage 426 +240,8 1,53 15. Škoda Superb 416 -37,6 1,49 16. Škoda Karoq 408 +88,9 1,47 16. Hyundai Tucson 402 +43,1 1,44 18. Renault Captur 366 +103,3 1,32 19. Ford Focus 353 +12,1 1,27 20. VW Polo 329 +2641,7 1,18

A jak to s českým trhem vypadá po osmi měsících letošního roku? Od ledna do srpna bylo u nás registrováno 193.252 osobních automobilů, o 4,3 % více než před rokem. Nejvýše je Škoda, jejíchž 59.320 registrací je o 4,3 % více než loni v srpnu. Drží tak bezmála 31 % trhu. Druhý Volkswagen, třetí Hyundai i čtvrtá Dacia již v letošním roce překonaly desetitisícovou hranici registrovaných vozů.

Slabší období zažívá Ford (+13,1 %), Seat (-6,8 %) nebo německé prémiové značky. Audi, BMW i Mercedes letos klesají, a to o 27,9 %, 17,7 %, respektive 18 %.

Český trh – registrace nových aut podle značek Poř. Značka Prodeje v 1-8/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Škoda 59.320 +4,3 30,70 2. Volkswagen 19.640 +5,6 10,16 3. Hyundai 15.007 +5,2 7,77 4. Dacia 10.916 +3,0 5,65 5. Ford 9560 -13,1 4,95 6. Kia 7924 +26,1 4,1 7. Renault 7884 +9,0 4,08 8. Peugeot 7847 +30,5 4,06 9. Toyota 6749 +21,5 3,49 10. Citroën 5295 +34,2 2,74 11. Seat 5240 -6,8 2,71 12. Mercedes-Benz 4852 -18,0 2,51 13. Nissan 4713 +18,7 2,44 14. Opel 4605 -14,3 2,38 15. BMW 4154 -17,7 2,15 16. Suzuki 3601 +43,6 1,86 17. Mazda 2306 +5,3 1,19 18. Audi 2224 -27,9 1,15 19. Mitsubishi 1771 +11,1 0,92 20. Fiat 1637 -27,0 0,85 - CELKEM 193.252 +4,3 -

Český trh – registrace nových aut podle modelů Poř. Značka Prodeje v 1-8/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Škoda Octavia 18232 -0,1 9,43 2. Škoda Fabia 14757 -1,3 7,64 3. Škoda Rapid 10214 +31,7 5,29 4. Hyundai i30 5328 +11,7 2,76 5. Škoda Superb 4888 -22,3 2,53 6. Škoda Karoq 4598 +2028,7 2,38 7. VW Golf 4568 -2,2 2,36 8. Škoda Kodiaq 4178 +18,1 2,16 9. Dacia Duster 3714 +13,2 1,92 10. VW Tiguan 3607 +67,1 1,87 11. Nissan Qashqai 3436 +53,3 1,78 12. Kia Ceed 3224 +26,7 1,67 13. Hyundai ix20 3150 -0,1 1,63 14. Ford Focus 2784 +20,1 1,44 15. Seat Leon 2637 -8,9 1,36 16. Renault Clio 2592 +19,5 1,34 16. Dacia Dokker 2541 +15,9 1,31 18. VW Passat 2537 -25,3 1,31 19. Hyundai Tucson 2362 +0,6 1,22 20. Peugeot 2008 2213 +35,5 1,15

Z hlediska modelů zůstává nejvýše Škoda Octavia, 18.232 registrací je však na stejné úrovni jako loni, což zřejmě souvisí s postupujícím životním cyklem současné generace – Octavia IV se představí na konci roku 2019. Domácí značka obsadila celé podium, následují Fabia (-1,3 %) a Rapid (+31,7 %), kterému prodeje výrazně rostou navzdory blížícímu se příchodu nástupce. Mohutný meziroční nárůst Karoqu je pak způsoben tím, že před rokem byly teprve registrovány jeho první kusy před oficiálním startem prodeje.