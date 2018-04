Korsická rallye, 1. etapa: Ogier s přehledem; Loeb mimo  

Jeho nejbližším pronásledovatelem je jeho největší sok Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), který ztrácí více jak půl minuty. Ze hry o špičkové umístění je pryč devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb, jenž skončil na druhé zkoušce mimo trať.

Mistr nechtěl riskovat

Francouz Ogier vévodí soutěži od začátku a soupeři se mu celý den dívali obrazně na výfuk jeho fiesty. Vyhrál první erzetu dlouhou 49 kilometrů, její opakovaný průjezd (RZ3) a teprve v posledním měřeném testu dne byl čtvrtý, což jeho pozici lídra nijak neohrozilo.

„Byl to dobrý den a cokoliv se tady v dalších dnech stane, nebude pro nás představovat žádnou velkou ztrátu. Na první zkoušce jsem trochu bojoval s nastavením, několikrát málem udělal hodiny, ale jinak to šlo na můj vkus dobře. I při druhém průjezdu byla trať první zkoušky v pohodě, tak jsme tlačili, stejně jako ráno. V některých zatáčky byly vytahané nečistoty, ale i tak to byla pro nás zábava. Kdybychom katovali (krátili zatáčky), byl by náš náskok vyšší, ale nemělo cenu riskovat defekt,“ komentoval Ogier své páteční působení na Korsice.

Neuville začal pátým místem v erzetě. „Auto nefunguje tak, jak by mělo. Musíme něco udělat s nastavením podvozku,“ stěžoval si belgický pilot. V pátek odpoledne byl na erzetách dvakrát druhý a stejná pozice mu patří po úvodním dnu. „Opravdu jsem tlačil. Musíme se smířit s tím, že na Ogiera momentálně nemáme. Takže nám nezbývá nic jiného, než si hlídat ty za námi,“ uvedl obrýlený jezdec.

Loeb zůstal v příkopu

Čtyřiačtyřicetiletý Sebastien Loeb se po tříleté pauze vrátil do automobilových soutěží, ovšem pouze k příležitostným startům. Po startu v Mexiku se objevil na Korsice, kterou v minulých letech čtyřikrát vyhrál. Na první erzetě dojel druhý za Ogierem, ale po čtyři sta metrech dalšího testu se dostal jezdec továrního týmu Citroën do problémů.

„Byl jsem v zatáčce příliš rychlý. Auto bylo hodně nedotáčivé a já ho nedokázal zpomalit. Povedlo se mi sice vyhnout se stromu, ale já uvízl v příkopu. Snažili jsme se s pomocí diváků dostat auto ven. Asi jsme jim špatně ukazovali a oni nás zatlačili hlouběji do příkopu,“ komentoval Loeb situaci.

Do soutěže se v sobotu vrátí, ovšem s penalizací za zkoušky, které neabsolvoval či nedokončil. „Je frustrující skončit takhle brzo, dost mě to mrzí. Měli jsme s Danielem dobrý rytmus a vypadalo na špičkový výsledek. Teď se mohu starat o zábavu pro fanoušky,“ zhodnotil situaci Loeb.

Nejlepším jezdcem Citroënu se po výpadku Loeba stal britský pilot Kris Meeke, kterému zatím patří „bronzová“ příčka. Podle ohlasů z trati neměl problémy s tratí, nastavením auta. Potíže nastaly nečekaně s interkomem (vnitřní mikrofon), který mu vypadával. „Mohl bych být rychlejší, ale musím jet hlavou. Soutěž trvá ještě dva dny,“ prohlásil Meeke.

Toyotě se zatím daří

Zvláštní den prožil tovární jezdec Toyoty Ott Tänak, který zaznamenal časy v rychlostních zkouškách v tomto pořadí: 3., 8., 4. a 5. Nepříliš vyrovnaná bilance mu však stačí na aktuální čtvrtou pozici. S mankem pět sekund na třetího a dalších pět sekund na druhého v pořadí. „Na začátku soutěže bylo na trati místy dost vody a až příliš mi to ochladilo brzdy. Odpoledne bylo auto na můj pocit lepší. Při svém prvním startu s Yarisem WRC na asfaltovém povrchu si nechci dělat přehnané ambice,“ prohlásil v cíli dne estonský pilot.

Nejvýraznější progres dne předvedl jezdec Toyoty Esapekka Lappi. Do soutěže vstoupil jako devátý, vyhrál jednu rychlostní zkoušku a průběžně je na páté příčce. „Odpoledne byla situace určitě lepší než ráno, protože bylo tepleji a grip (přilnavost) byla lepší. Nastavení bylo lepší než dopoledne. Jo, kdyby končily všechny zkoušky jako ta poslední dnešní,“ usmíval se mladý Fin. Pro Lappiho je start na Korsice první zkušeností se speciálem WRC na ryze asfaltovém povrchu v rámci mistrovství světa.

Kopecký hledá balanc

V hodnocení kategorie WRC2 je zatím nejlepší posádka Jan Kopecký a Pavel Dresler z továrního týmu Škoda Motorsport. „Začátek soutěže byl trochu nevyzpytatelný, protože na trati se objevovala voda, kterou jsme při seznamovacích jízdách neměli,“ vysvětlil Kopecký.

Jeho největší soupeř Stéphane Lefbvre debutoval s Citroënem C3 R5, ale hned na úvodní zkoušce dne mu přestaly po patnácti kilometrech fungovat brzdy a ztratil sedmdesát sekund. Kopecký má v čele hodnocení WRC zatím převahu 21 sekund. „Musíme se podívat na vyvážení auta, zatím s ním trochu bojujeme,“ hodnotil Kopecký páteční den.

Sobota se skládá znovu ze dvou průjezdů, tentokrát tří rychlostních zkoušek. Šest erzet druhého dne soutěže má celkovou délce 136,9 kilometrů.

Průběžné pořadí

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 1:19:39,0; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +33,6; 3. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +38,7; 4. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +44,2; 5. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:13,5; 6. Evans, Mills (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:13,8; 7. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:14,4; 8. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:25,0; 9. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:29,2; 10. Bouffier, Panseri (Fr./Ford Fiesta WRC) +1:14,8; 11. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +4:28,0 (1. V kategorii WRC2); … 13. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +5:35,9; 14. Lefebvre, Moreau (Citroën C3 R5) +5:38,4; … 17. Greensmith, Parry (Brit./Ford Fiesta R5) +6:37,4; 18. Arai, Macneall (Jap., N. Zél./Ford Fiesta R5) +6:42,3.

Zbývající program Rallye Korsika

– 7.37 RZ5 (35,61 km); 9.18 RZ6 (15,45 km); 11.08 RZ7 (17,39 km); 15.21 RZ8 (35,61 km); 17.02 RZ9 (15,45 km); 18.39 RZ10 (17,39 km).

– 9.23 RZ11 (55,17 km); 12.18 RZ12 (16,25 km).