Kus Československa v USA: Navštívili jsme Lane Motor Museum v Nashvillu

Americký automobilový průmysl je spjat hlavně s Detroitem, dnes ale důležitou roli v tomto směru hraje i stát Tennessee. V tamějším městě Smyrna vyrábí Nissan, ve Spring Hillu koncern General Motors a v Chattanooze Volkswagen. A přesto všechno není automobilové muzeum v hlavním městě tohoto státu, Nashvillu, věnováno domácím výrobcům.

Lane Motor Museum se totiž jako jedno z mála automobilových muzeí ve Spojených státech specializuje na vozidla evropské produkce. Domácí návštěvníci si tak mohou prohlédnout u nás sice známá, za oceánem ale prakticky nevídaná auta, mezi kterými hrají důležitou roli i ta československých značek. Těm dominují hlavně díla Tatry, najdeme ale mezi nimi i Velorex, Škodovky nebo Aerovky.

A právě černá „oktávka“ z roku 1960 je pro našince nadmíru zajímavá. Nejenže je až na kapaliny, baterii a pneumatiky v původním stavu, je to navíc auto pocházející z doby, kdy se Škodovky na americkém trhu oficiálně prodávaly. Od dealera v Brooklynu jej spolu s dalším exemplářem koupil československý pár, který do USA emigroval. Do sbírky Jeffa Lanea se následně tato Škoda Octavia dostala po smrti původních majitelů.

Video

To červeně lakovaná Tatra T700 je o poznání novějším dílem. Auto z roku 1996 je inovovanou verzí původní Tatry 613 z poloviny sedmdesátých let, jejíž design od Vignale osvěžil britský stylista Geoff Wardle. Poháněna je vzduchem chlazeným osmiválcem o objemu 4,3 litru, který dosahuje 169 kW a 488 N.m.

Nadchne i replika motorových sání Tatra V 855 z dílny firmy Ecorra, která byla zhotovena v roce 2008 po pěti letech práce. Stejně jako originál z roku 1942 je dílo poháněno kopřivnickým vzduchem chlazeným osmiválcem.

Speciality z východní i západní Evropy

Psát jen o československých vozech vystavených v Nashvillu by ale byla škoda, protože pozornost zaslouží i další exponáty. Celkem jich je ve sbírce muzea přes 500, přičemž na ploše jich bývá vystaveno asi 150. Nejen v USA je totiž prakticky neznámý VAZ 1111, neboli Lada Oka, ruský minivůz vyráběný mezi lety 1987 a 2003 s cílem nahradit stařičký ZAZ Záporožec. Levné vozítko bylo poháněno dvouválcem o výkonu 22 kW.

Tolik známý není ani AWZ P70 Cvikov, předchůdce slavnějšího Trabanta, který se ve stejné továrně vyráběl mezi lety 1955 a 1959. Se známějším „trabim“ AWZ spojuje nejen karoserie z duroplastu, ale také dvoutaktní motor.

Muzeum založené v roce 2002 a sídlící v budově někdejší pekárny však nadchne i vozy ze západní Evropy. Široce jsou zastoupena také mikroauta, která obzvlášť z pohledu obřích amerických korábů překvapí svou velikostí, respektive malostí.

Vystavené modely Peel Trident nebo Peel P50 (pouze replika) jistě znáte, pamatujete si ale třeba vozítko britského výrobce Larmar? Jedná se o nejužší automobil světa, který je s šířkou 81 centimetrů dokonce ještě užší než Top Gearem proslavený Peel P50. Představen byl po válce a navržen byl tak, aby se vešel do standardní zahradní branky. O pohon se staral jednoválec s výkonem 5,5 kW. Do kategorie mikroaut patří i SEAB Flipper I, dílo firmy dodávající díly pro Citroën Méhari, které zaujme otočnou přední nápravou. Ta se otáčí i s motorem – vzduchem chlazeným jednoválcem – když tak řidič chtěl jet vzad, neřadil zpátečku, ale prostě otočil kola.

Kde ho najít? A kdy je otevřeno? Lane Motor Museum najdete na adrese 702 Murfreesboro Pike. Otevřeno je od čtvrtka do pondělí a současné vstupné činí 12 dolarů pro dospělé a tři dolary pro děti mezi šesti a 17 lety.

Technické unikáty

Aktuálně pak na vystavené ploše najdete i dvě tematické expozice. Jedna slaví 50 let značky Subaru, díky čemuž si můžete prohlédnout i vůbec první automobil této japonské značky, Subaru 360, což byl minivůz připomínající Brouka vyráběný mezi lety 1958 a 1971.

Druhá se pak jmenuje Eureka! (Heuréka!) a připomíná odvážné nápady z automobilového světa. Mezi nejzajímavější z toho pohledu nepochybně patří Gyro-X, úzký, „doutníkový“ vůz z roku 1967, který je vyvažován gyroskopem. Hobbycar Passport B612B je zase dílo dnes už neznámé francouzské manufaktury, luxusní MPV, které díky faxu či telefonu mohlo sloužit jako pojízdná kancelář. A kdyby vás ani to nezaujalo, vězte, že součástí expozice jsou též motocykly nebo letadla.

Nashville zrovna není pro našince typická cílová destinace při návštěvě USA, jestliže však do Tennessee zavítáte, rozhodně Lane Motor Museum navštivte. Stojí to za to!