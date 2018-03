Mexická rallye, 1. etapa: Vede Sordó, skvělý Loeb

Devítinásobný mistr světa se vrátil do šampionátu po třech rocích a dvou měsících, v Mexiku startuje dokonce po šesti letech.

Na účastníky soutěže čekalo po divácké supererzetě dalších devět měřených úseků v celkové délce 155,15 kilometrů. Při průjezdech čtvrtou a osmou zkouškou se dostali do nadmořské výšky 2739 metrů. Teploty vzduchu přesáhly v průběhu pátku hodnotu pětatřicet stupňů ve stínu. První deset rychlostních zkoušek mělo zatím sedm různých vítězů.

Nespokojený, ale vede

Sordó vyhrál první průjezd nejdelší rychlostní zkoušky soutěže, kterou je s 31,44 kilometry dlouhý El Chocolate a po třetí erzetě se dostal na první místo. Vyhrál i následující speciálku, ačkoliv měl na svůj výkon kritický názor: „Na této zkoušce mi to moc nešlo, ale jsem v cíli. Udělali jsme malou chybu s pneumatikami. Trakce byla sice v pořádku, ale boční přilnavost moc nefungoovala.“ Do konce úvodní etapy však Španěl svou pozici udržel.

Technika trápila také lídra šampionátu Thierryho Neuvilla (rovněž Hyundai), který vzhledem ke své pozici v MS startoval v pátek na trasy rychlostních zkoušek jako první a na šotolině tak soupeřům čistil trať. Více než tato situace ho však trápily jiné problémy. Na páté zkoušce ztratil dvacet sekund vinou kolísajícího tlaku paliva a na osmé zkoušce (17.23 kilometru) měl problémy s posilovačem řízení. Aktuálně je sice sedmý, ale ztráta dvou minut na špičku je nepřekonatelná.

Video

Škoda jedné odbočky

Loeb začal desátým místem, ale po RZ2 už byl čtvrtý. Vyhrál druhé průjezdy na nejdelší erzetě El Chocolatea i RZ Ortega, kde se dostali účastníci do zmíněných 2739 metrů nad mořem. Francouz je zatím druhý se ztrátou 7,2 sekundy na Sorda. „Mrzí mě jedna odbočka na šesté erzetě. Než mi došlo, že bude dříve, než jsem čekal, musel jsem ji probrzdit. Jinak je výsledek první etapy velmi dobrý. Nebylo mi zpočátku jasné, co mohu očekávat od sebe i od soupeřů. Nejsem daleko od prvního místa, což je potěšitelné, ale soupeři za mnou nejsou daleko. Budeme pokračovat ve stejném tempu, ale vím, že to nebude jednoduché. Především Tänak je velmi blízko a jede velmi rychle,“ komentoval Loeb dosavadní průběh.

Toyota: Prapor drží Tänak

Rozpaky panují u Toyoty, protože z trojice továrních jezdců je ve hře o stupně vítězů, případně o výhru, už pouze Estonec Ott Tänak. „Celkově to byl dobrý den, přestože teploty byly velmi vysoké. V takových podmínkách trochu trpěl motor, ale náš tým odvedl v servisu mimořádně dobrou práci a udělal některá zajímavá zlepšení. Byl to pěkný začátek a další den máme určitě na čem stavět,“ prohlásil Tänak.

Fin Jari-Matti Latvala si hned na začátku úvodního dne stěžoval na klesající výkon motoru a technici problémy odstranili. Smutným vyvrcholením však byl poškozený alternátor po osmé erzetě. Další dva testy Latvala nejel, ale dnes by měl do soutěže nastoupit znovu. „Soustředil jsem se příliš na teploty a nikoli na jízdu. Tým zapracoval a odpoledne se situace zlepšovala, takže bylo škoda, že jsme měli problém s alternátorem. Nic však nevzdáváme, protože pořád existuje velká šance na nějaké body. Takže musíme bojovat dál,“ zhodnotil situaci Latvala.

Nedařilo se ani dalšímu Finovi Esapekka Lappimu, jehož naděje skončily v sedmé zkoušce. „Byla to moje hloupá chyba. V zatáčce se vůz dostal za krajnici a spadl dolů. Nebyl příliš poškozen, ale nebylo možné ho dostat zpátky na silnici. Úvodní den se nám příliš nepovedl, takže doufám, že pokračování bude lepší,“ uvedl Lappi.

Ogier litoval hodiny

Podobně jako u Toyoty, se mohou cítit také u Fordu. A to proto, že ze tří posádek mají ve hře o co nejlepší výsledek už také jenom jednoho jezdce. Tím je obhájce titulu Sebastien Ogier, jenž na páté pozici ztrácí půl minuty vedoucího Sorda. „Druhá startovní pozice byla náročná. Neviděl jsem stopy Neuvilla, který jel přede mnou, takže jsem čistil trať ostatním více, než jsem předpokládal. Grip auta však byl celý den dobrý. Škoda jen hodin na sedmé zkoušce, ale to se stává, když musíte riskovat,“ řekl Ogier.

Další jezdec modrého oválu Teemu Suninen trefil na šesté zkoušce zídku. „Myslel jsem, že je to defekt, ale bylo něco se zavěšením,“ konstatoval v cíli zkoušky. Do té další odstartoval, ale bohužel havaroval.

Nehoda postihla také dalšího pilota britské stáje Elffyna Evanse, který byl po třech zkouškách na třetí pozici. „Klouže to a je těžké najít hranici mezi opatrnou jízdou a útočením,“ říkal v tu chvíli. Jeho naděje skončily však záhy na další erzetě. „Na vytočenou šestku nás nakopla komprese. Nešlo to uřídit a auto vyletělo ven,“ dodal Brit. Jeho navigátor Daniel Barritt skončil s otřesem mozku v nemocnici a pro posádku tak letošní účinkování v této soutěži skončilo.

Tidemand jistí pozici

V hodnocení kategorie WRC2 může být zatím spokojený obhájce titulu této třídy Pontus Tidemand. Švédský jezdec továrního týmu Škoda po výhře na domácím sněhu před necelým měsícem, vede i na mexickém štětku. „Zkoušky jsou hezké, tak si to užívám,“ uvedl lakonicky od volantu Fabie R5.

Po prvním dnu má v rámci WRC2 náskok 3:07 minuty na druhého Brita Guse Greensmitha, jenž řídí Ford Fiesta R5. Štěstěna nepřála druhému jezdci Škoda Motorsport, sedmnáctiletému Kalle Rovanperovi z Finska. „Po skoku se najednou objevil uprostřed cesty velký kámen, o který jsme prorazili chladič,“ vysvětlil mladý Fin. Mimochodem jeho slova potvrdil i záběr kamery z vozu. Z jejího pohledu bylo zjevné, že kameni se nebylo možné žádným způsobem vyhnout.

Sobotní etapa soutěže bude znovu těžká a jezdce čeká 140,35 kilometrů rychlostních zkoušek. Posádky absolvují dvě identické smyčky, vždy po třech šotolinových zkouškách severně a východně od Leonu. Program druhého dne uzavřou tři krátké asfaltové zkoušky ve zmíněném Leonu, který je centrem letošní Mexické rallye.

Průběžné pořadí

1. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 1:47:55,4; 2. Loeb, Elena (Fr./Citroën C3 WRC) +7,2; 3. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +11,0; 4. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +25,0; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +30,2; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +31,7; 7. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +2:01,9; 8. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +5:05,6; 9. Greensmith, Parry (Brit./Ford Fiesta R5) +8:13,0; 10. Heller, Olmos (Chile/Ford Fiesta R5) +12:33,8; … 12. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +15:06,1; 18. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +29:18,4; 19. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +31:07,8; 25. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +1:08:08,0.

Zývající program Mexické rallye

– 15.33 RZ11 (30,97 km); 17.11 RZ12 (26,37 km); 18.08 RZ13 (26,37 km); 21.21 RZ14 (9,98 km); 22.54 RZ15 (30,97 km); 23.38 RZ16 (26,37 km).

– 00.38 RZ17 (2,30 km); 00.43 RZ18 (2,30 km); 03.26 RZ19 (1,11 km); 15.18 RZ20 (24,32 km); 17.08 RZ21 (11,07 km); 19.18 RZ22 (11,07 km).