Miniaturní český alarm: I laik ho prý zprovozní za pár minut

Jmenuji se Ema a budu hlídat nejen vaše auto. Tak nějak by se dalo představit drobné zařízení, které dorazilo do redakce na test. Výrobek české společnosti Flajzar, jinak známého producenta elektroniky a zabezpečovacích zařízení, slibuje mnohé.

Ema, konkrétně provedení 2, má velikost autonabíječky na mobil z dvanáctivoltové zásuvky je také napájeno. Jenže účel zařízení je jiný – jedná se o alarm.

Zapomeňte na hlasité houkání vozu do ztichlých nočních ulic, jakmile trochu více zafouká. Ema na to jde chytřeji a diskrétněji. Do drobného přístroje se vloží karta SIM, která v případě poplachu zavolá až na tři telefonní čísla. Zároveň odešle SMS o tom, co se s vozem děje. A pak zde jsou další možnosti. Například můžete do auta zavolat a odposlouchávat interiér – samozřejmě aniž by se to ve vozidle jakkoliv projevilo.

S klíčenkou

Odposlouchávání zvládal malý alarm s českým původem už dříve, nyní přichází s řadou vylepšení. Z praktického hlediska nejdůležitější je v balení dodávaná klíčenka, která alarm aktivuje. Stačí se s ní vzdálit, a ema spustí hlídání. Když přístroj zjistí vniknutí, odtah, manipulaci, náraz či změnu polohy, poplach je na světě.

Výrobek jsme testovali přes dva týdny a potěšilo nás, že ani jednou nespustil naprázdno. Naopak když jsme s autem začali hýbat, aniž by byla klíčenka v okolí, zavolala ema hned.

Pokud by vám ale hlídání samotnou emou přišlo nedostatečné, můžete přikoupit další senzory. My jsme do vozu instalovali například kombinované čidlo sledující osoby nebo otřesy. Připojili jsme i přijímač GPS, který umožňuje zjistit, kde se auto pohybuje.

Vše fungovalo na jedničku. Třeba polohu jsme dostali textovou zprávou asi do půl minuty. Poté, co jsme se pokusili násilím spustit poplach, nás zařízení kontaktovalo zavoláním a zprávou v řádu vteřin.

Kam s ním?

Jedinou otázkou, která nás v průběhu testování jednoduchého alarmu napadla, bylo kam zařízení naistalovat. Umístěno přímo v autozapalovači sice upozorní na případné vniknutí, je ale možné, že pak jej případný zloděj vyjme. Chytřejší nám proto přišlo zastrčení do zásuvky v zavazadelníku. Jenže tam asi nevyužijete možnosti odposlechu interiéru.

Mnozí proto zařízení doporučují schovat například pod sedačku, kam si nechají vyvést 12V zásuvku. Že vybije startovací akumulátor? Nebáli bychom se – i na drobnou zabudovanou dobíjecí baterii vydrží v pohotovosti až pět dní.

Pokud hledáte jednoduchý alarm, který jde zprovoznit v řádu minut, jste na správné adrese. Navíc jej můžete případě potřeby přenést třeba na chalupu, do karavanu nebo na jiné místo, které chcete mít pod kontrolou. Za kvalitní zpracování a prověřenou funkčnost se ale platí. Samotná Ema2 vyjde s klíčenkou na 3990 Kč, čidlo kombinující pohyb a otřesy stojí 1490 Kč a senzor GPS je ještě o dvě stovky dražší. V porovnání se zabudovanými autoalarmy je to však stále velmi slušná cena.

Technické údaje

Rozměry: 38 x 42 x 69 mm

Frekvence GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Frekvence bezdrátového příslušenství: 868 MHz

Napájení a nabíjení: 7–16 V DC (palubní síť 12 V)

Pouze nabíjení: 5 V DC z portu USB

Odběr: 200 mA nabíjení, 600 mA max. při komunikaci GSM

Pracovní teplota: -20 až +70 °C

A co karta?

Jakou kartu SIM budete potřebovat? Stačí nejlevnější předplacená. Zařízení je velmi jednoduché, proto ani nevyžaduje datový režim. Třeba u Bleskmobilu takovou kartu koupíte za 150 Kč. V ceně přitom bude dostatek kreditu na 100 SMS.

Přes PC snadno a rychle

Jak nejrychleji nakonfi gurovat emu? Možností je několik, nám ale jako nejschůdnější přišla ta přes dodávaný program. Není jej potřeba instalovat a jeho obsluha je maximálně jednoduchá. Přidat telefonní číslo bylo otázkou vteřin. Možností dalšího nastavení je však spousta – například se zde nastavuje citlivost senzorů nebo připojí další čidla. Jinou možností je správa zařízení přes zprávy SMS. Ani to není nijak komplikované, připojení přes PC je přesto snazší.