Motocyklová VC Thajska 2018: Double pro VR46 v Moto2, vyhrál Bagnaia

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu patnáctým podnikem ((i když závody všech kubatur při GP Velké Británie se kvůli špatnému počasí neodjely) na okruhu Chang International Circuit v thajském Buriramu. Tamní Velká cena je nováčkem kalendáře mistrovství světa. Více než čtyřapůlkilometrová trať navržená Hermannem Tilkem byla otevřena v roce 2014. Kromě automobilových klání (GT a cestovních vozů) se zde už čtyřikrát konalo MS superbiků a supersportů.

Evropští diváci si tentokrát museli přivstat, program začínal již před čtvrtou ranní, od nás daleko na východě panovalo velké horko. Ve volných trénincích v pátek a v sobotu uspěli v MotoGP Maverick Viñales a třikrát (!) Andrea Dovizioso, v Moto2 Mattia Pasini (dvakrát po sobě) a Fabio Quartararo, v Moto3 pak Jakub Kornfeil, Ayumu Sasaki (Kubajz druhý) a Fabio di Giannantonio.

Důležitější sobotní kvalifikační souboje vyhráli v jednotlivých kubaturách Marc Márquez (MotoGP), Lorenzo Baldassarri (Moto2) a Marco Bezzecchi (Moto3). Márquez přitom musel do první kvalifikace, protože v FP (free practice) 3 upadl, bez problémů ale spolu s Álexem Rinsem (Suzuki) postoupil dál a nakonec mu tedy patřila pole position. Valentino Rossi ještě krátce před finišem vedl, „Dovi“ zaznamenal třetí čas. Kvalifikace Moto3 skončila pro Jorgeho Martína obvázanou levou bolavou rukou a domácí jezdec Somkiat Chantra kolidoval s Eneou Bastianinim. Oba byli převezeni do nemocnice, ale nakonec jsme je viděli i v neděli. Kornfeilovi se nedařilo, skončil 22. Jinak se samozřejmě od pátku ve všech třídách padalo, ale naštěstí bez následků. Divoce vypadala první den třeba srážka Vicenteho Péreze a Johna McPheeho. Nedělní dopolední zahřívací tréninky ovládli Marc Márquez (MotoGP), Miguel Oliveira (Moto2) a Lorenzo dalla Porta (Moto3).

Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek jsme viděli zpočátku souboj trojice „Pecco“ Bagnaia - Oliveira – Brad Binder. První jmenovaný vybojoval letošní sedmé vítězství, za něj se ale přes obě KTM protlačil stájový kolega Luca Marini. V kláníse přelévalo pořadí prakticky neustále, v čele jel velký vláček a hodně se padalo. Rozhodlo se až na konci, kdy kolidovali Bastianini s Bezzecchim a následný chaos nejlépe zvládl Fabio di Giannantonio.

MotoGP

Scott Redding místo pro příští rok v MotoGP nesehnal, přechází tedy do britských superbiků. Esteve „Tito“ Rabat si stále léčí polámanou nohu z britského tréninku, mezi jezdci MotoGP tak chybí. Ve stáji Reale Avintia Racing za něj znovu zaskakuje Jordi Torres. Zato Pol Espargaró (KTM) povolení k účasti v závodě od lékařů dostal i přes stále nedoléčenou zlomeninu klíční kosti. Taktéž i Jorge Lorenzo, který havaroval v úvodu GP Aragonie. Jenže exšampion v druhém tréninku v pátek dostal znovu divoký highsider a z jeho ducati v kotrmelcích upadlo, co mohlo, to si vynutilo krátké přerušení. Španěl se nakonec rozhodl, že GP Thajska vynechá, protože si kromě pravé nohy z předchozího závodu (pořád kulhá) pochroumal teď i ruku.

Moto2

Romana Fenatiho, který senaposledy při GP San Marina v Misanu zatažením brzdové páčky stroje Stefana Manziho, následně přišel o současné i budoucí místo, licenci FIM a poté ukončil kariéru, vyšetřuje italský prokurátor.

Edgar Pons hájil v Aragonii barvy týmu AGR, teď vystřídal Dannyho Kenta u Speed Upu. Mistru světa Moto3nejdou, trápil se už při prvním pokusu v sezóně 2013, kdy sedlal tovární Tech 3. Druhý návrat o kubaturu níže nemá smysl, nad kariérou vítěze 8 GP visí otazník tedy alespoň v klasickém MS. Novým jménem ve startovní listině je letos domácí Thitipong Warokorn coby dvojka SAG Teamu, jinak ale o nováčka nejde, vrací se po třech letech, na jeho kontě najdeme 42 startů, byť bez bodů. Fabio di Giannantonio přestupuje pro příští rok do prostřední kubatury, spolu s Jorgem Navarrem budou hájit barvy italského Speed Upu. Připomínám, že se mění pohonné jednotky, místo dosavadních čtyřválcových šestistovek Honda s původem v CBR celé pole použije tříválce Triumph 765 cm

Po startu závodu Moto2 vypsaného na 24 kol vystřelil nejlépe z pole position Lorenzo Baldassarri, ale brzy jej zdolal „Pecco“ Bagnaia. Marcel Schrötter s Joanem Mirem kolidovali, spadli Augusto Fernández, Jorge Navarro a Stefano Manzi. Málem do sebe narazili týmoví kolegové od KTM Miguel Oliveira a Brad Binder, ale udrželi se na průběžném pódiu, naopak „Balda“ se propadl až za ně na čtyřku, Pak bojoval s Jihoafričanem, ten málem sejmul chybujícího Francesca. Portugalec si to se současným lídrem seriálu rozdával o vedení.

Poleman se propadal, Álex Márquez jako obvykle spadl, tentokrát ze čtvrtého místa. K prvním třem, kteří si nedarovali ani centimetr dráhy, se přidal na chvilku Luca Marini, parťák Bagnaii v týmu VR46 svého nevlastního bratra Valentina Rossiho. Baldassarri zakončil nepovedený závod na zemi. Na Mariniho se začal tlačit Fabio Quartararo (Speed Up) a bojovali spolu o čtvrté místo, ale Luca se na něm udržel a zase získal náskok. Těsně za polovinou závodu se Bagnaia od mužů KTM, respektive Akiho Aja odpoutal, jeho Kalex-Honda jel lépe.

Tři kola před cílem se Marini dotáhl na Bindera a zdolal jej. Dokáže se dostat i přes druhý rakouský stroj? Oliveira mu to ulehčil chybou v posledním okruhu, tým VR46 tak slaví dvojitý triumf, na Francesca Bagnaiu nikdo neměl... V samotném závěru ještě havaroval Sam Lowes, který má po návratu do Moto2 podobně tragickou sezónu jako loni v MotoGP.

VC Thajska Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 39:00,009 min 2. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +1,512 s 3. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo +1,651 s 4. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +1,808 s 5. Fabio Quartararo Speed Up MB Conveyors – Speed Up Racing +6,260 s 6. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team +11,784 s 7. Iker Lecuona KTM Swiss Innovative Investors +15,290 s 8. Tetsuta Nagashima Kalex Idemitsu Honda Team Asia +16,903 s 9. Andrea Locatelli Kalex Italtrans Racing Team +18,608 s 10. Simone Corsi Kalex Tasca Racing Scuderia Moto2 +21,181 s

Moto3

Divokou kartu pro Thajsko v Moto3 dostali domácí debutanti Somkiat Chantra (AP Honda Racing Thailand) a Apiwath Wongthananon, ten sedlá třetí KTM týmu VR46. Úplně chybí polámaný Arón Canet, který si z Misana odvezl do Aragónu bolavé rameno a tam kvůli němu odstoupil. Stáj Estrella Galicia 0,0 nemusela chodit pro náhradu daleko, zvolila juniora týmu Jeremyho Alcobu. Již v úvodu zmíněný Ayumu Sasaki má zlomenou ruku vyléčenou, takže na hondě v barvách Petronas Sprinta Racing startuje.

Vedení v závodě, který byl vypsán na 22 okruhů a začínal v 6:00 našeho času, se po zhasnutí červených světel ujal Marco Bezzecchi, zatímco jeho největší soupeř v boji o titul Martín vyjel mimo trať a propadl se z 13. na 18. místo. Marco musel odolávat Kazukimu Masakimu a Tonymu Arbolinovi. Dopředu se dostali i Fabio di Giannantonio a Darryn Binder. Jihoafričan sťukl s „Diggiou“ a Arbolinem, ti museli brzdit a ztratili. Vzápětí byl za svůj manévrAlbertem Arenasem. Ten ještě nasedl, ale později odstoupil. Spadl Tatsuki Suzuki, který vyhnal z tratě svého týmového kolegu Antonelliho, to už se v čele objevil Lorenzo dalla Porta. Havaroval domácí Nakarin Atiratphuvapat, pokračoval dál, ale v závěru závodu si lehnul znovu.

Potěšil Jakub Kornfeil, který se z hloubi pole (startoval 22.) dostal na chvilinku na čtvrté místo, ale pak zase rychle ztratil. Ve vedení se střídali Bezzecchi s di Giannantoniem a dalla Portou. Marco udělal chybu a propadl se na čtyřku, Martín už se dostal do první desítky. Pak se na čele objevil Dennis Foggia, ten vyrážel do závodu z 25. místa! Pořadí se ale přelévalo, chvíli dělal vpředu vítr Vicente Pérez, pak se na top vyhoupl opět Bezzecchi, okamžik vedl i Ayumu Sasaki, jenže ten brzy havaroval, stejně jako Kazuki Masaki po kontaktu s Jorgem Martínem.

Takřka všichni bodovaní jezdci jeli v jedné grupě, vláčku a bojovali spolu. Jakub Kornfeil se opět dotáhl na špičku, záhy dostal varování kvůli nedodržování limitů trati. Záhy jej bloknul di Giannantonio a Kuba ztratil. Martín se málem srazil s Eneou Bastianinim, upadl McPhee. Poslední kolo! Enea Bastianini v závěrečné zatáčce sundal Marca Bezzecchiho... Na to doplatil Kornfeil, který protnul cílovou čáru až desátý, dokonce za domácím Chantrou. Vyhrál Fabio di Giannantonio před dalla Portou, Foggiou a Martínem, který si tak upevnil vedení v šampionátu.