Ikona Světa motorů odchází: Martin Vaculík zpovídá Zbyška Pechra

Byl to právě Zbyšek, kdo v roce 2010 do týmu přivedl Martina Vaculíka. Předtím šéfoval deníku Sport. Rozhodnutí uvolnit pozici mladším zrálo ve Zbyškovi delší čas. Rozhoupal se až se stěhováním vydavatelství z pražských Holešovic na Hagibor.

Do nových prostor však ještě jednou zavítal, aby s Martinem natočil bilanční rozhovor. Okruh témat byl skutečně široký: Proč byste se měli dívat na americký fotbal, jaké je jet Škodou 120 do Barcelony, proč novinář na olympiádě zhubnul 10 kilo, ale i kde se vzala Zbyškova příchylnost k vozům Fiat, co říká na japonské vozy, proč čeští novináři v prvních letech se západními auty tolik bourali. Navíc je možné, že na Hagiboru nebyl Zbyšek naposledy. Na konci totiž prohlásil, že sedět doma na plný úvazek se také zatím nechystá.