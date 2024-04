Mazda MX-30 R-EV a Mazda RX-8: Jediné wankely nové éry bok po boku

Mazda oživila legendární wankel, který nainstalovala do elektromobilu MX-30 jako prodlužovač dojezdu. A my jsme využili jedinečné příležitosti, abychom jej postavili vedle sportovního kupé RX-8. Společně jsou jedinými wankely 21. století.

Elektrifikovaná Mazda MX-30 během loňska prošla zásadním vylepšením, když se z původního elektromobil stal inovativní plug-in hybrid. Japonská značka po dlouhých letech vrátila do sériové výroby kultovní rotační motor podle původní konstrukce Felixe Wankela. Ten se nevyráběl už přes celou jednu dekádu poté, co automobilka v roce 2012 ukončila produkci sportovního kupé RX-8. To už navždy bude posledním ryze spalovacím wankelovým autem všech dob.

Během testování nové Mazdy MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R s wankelovým range extenderem se nám naskytla unikátní příležitost, protože jsme ji mohli postavit bok po boku s duchovním předchůdcem. Ze své garáže jsem vyvezl originální Mazdu RX-8 High Power, a přestože jsou obě wankelové mazdy nesrovnatelnými modely, proč je prostě neukázat vedle sebe. Vždyť jsou jedinými wankelovými auty vyvinutými a vyrobenými ve 21. století.

V našem videu tak můžete vidět Mazdu RX-8 s dvourotorovou třináctistovkou 13B-MSP Renesis o 170 kW (231 koních) a novou Mazdu MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R. Nejmodernější wankel současnosti je vybaven jednorotorovou jednotkou e-Skyactiv R o objemu 830 centimetrů krychlových, která sama o sobě vyvine maximální výkon 55 kW (75 koní). Kombinovaný výkon elektrického vozu s jedním elektromotorem a 17,8 kWh lithium-akumulátorem pak dosahuje 125 kW (170 koní).

Oba modely přitom spojuje i další charakteristický designový a konstrukční prvek – protiběžně otevírající se dveře, kterým automobilka oficiálně říká „freestyle doors“. Co když však nová plug-in hybridní Mazda MX-30 s wankelem je jen ideálním způsobem, jak otestovat novou technologii na lidech?

Už v minulosti se na světě objevily patentové nákresy přibližující vývoj nového wankelového kupé, spekulovaného jako Mazda RX-9. Podívejte se, co ukazují materiály patentových úřadů.