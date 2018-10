Motocyklová VC Thajska 2018: Márquez zdolal Doviziosa v krásném přímém souboji

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu patnáctým podnikem ((i když závody všech kubatur při GP Velké Británie se kvůli špatnému počasí neodjely) na Chang International Circuit v thajském Buriramu. Tamní Velká cena je nováčkem kalendáře mistrovství světa. Více než čtyřapůlkilometrová trať navržená Hermannem Tilkem byla otevřena v roce 2014. Kromě automobilových klání (GT a cestovních vozů) se zde už čtyřikrát konalo MS superbiků a supersportů.

Evropští diváci si tentokrát museli přivstat, program začínal již před čtvrtou ranní, od nás daleko na východě panovalo velké horko, přes třicet stupňů Celsia. Ve volných trénincích v pátek a v sobotu uspěli v MotoGP Maverick Viñales a třikrát (!) Andrea Dovizioso, v Moto2 Mattia Pasini (dvakrát po sobě) a Fabio Quartararo, v Moto3 pak Jakub Kornfeil, Ayumu Sasaki (Kubajz druhý) a Fabio di Giannantonio.

Důležitější sobotní kvalifikační souboje vyhráli v jednotlivých kubaturách Marc Márquez (MotoGP), Lorenzo Baldassarri (Moto2) a Marco Bezzecchi (Moto3). Márquez přitom musel do první kvalifikace, protože v třetím volném měření sil upadl, bez problémů ale spolu s Álexem Rinsem (Suzuki) postoupil dál a nakonec mu tedy patřila pole position. Valentino Rossi ještě krátce před finišem vedl, „Dovi“ zaznamenal třetí čas. Kvalifikace Moto3 skončila pro Jorgeho Martína obvázanou levou bolavou rukou a domácí jezdec Somkiat Chantra kolidoval s Eneou Bastianinim. Oba byli převezeni do nemocnice, ale nakonec jsme je viděli i v neděli. Kornfeilovi se nedařilo, skončil 22. Jinak se samozřejmě od pátku ve všech třídách padalo, ale naštěstí bez následků. Divoce vypadala první den třeba srážka Vicenteho Péreze a Johna McPheeho. Nedělní dopolední zahřívací tréninky ovládli Marc Márquez (MotoGP), Miguel Oliveira (Moto2) a Lorenzo dalla Porta (Moto3).

Závody nabídly jako vždy dramatické souboje. Čtyřdobé litry, tedy MotoGP se staly kořistí Marca Márqueze, hlavním hrdinou byl kromě něj i Andrea Dovizioso. Stínovaly je obě tovární yamahy, Rossi v úvodních fázích dokonce jezdil na čele. Ve třídě čtyřválcových čtyřtaktních šestistovek jsme viděli zpočátku souboj trojice „Pecco“ Bagnaia - Oliveira – Brad Binder. První jmenovaný vybojoval letošní sedmé vítězství, za něj se ale přes obě KTM protlačil stájový kolega Luca Marini. V kláníse přelévalo pořadí prakticky neustále, v čele jel velký vláček a hodně se padalo. Rozhodlo se až na konci, kdy kolidovali Bastianini s Bezzecchim a následný chaos nejlépe zvládl di Giannantonio.

MotoGP

Scott Redding místo pro příští rok v MotoGP nesehnal, přechází tedy do britských superbiků. Esteve „Tito“ Rabat si stále léčí polámanou nohu z britského tréninku, mezi jezdci MotoGP tak chybí. Ve stáji Reale Avintia Racing za něj znovu zaskakuje Jordi Torres. Zato Pol Espargaró (KTM) povolení k účasti v závodě od lékařů dostal i přes stále nedoléčenou zlomeninu klíční kosti. Taktéž i Jorge Lorenzo, který havaroval v úvodu GP Aragonie. Jenže ex-šampion v druhém tréninku v pátek dostal znovu divoký highsider a z jeho ducati v kotrmelcích upadlo, co mohlo, to si vynutilo krátké přerušení. Španěl se nakonec rozhodl, že GP Thajska vynechá, protože si kromě pravé nohy z předchozího závodu (pořád kulhá) pochroumal teď i ruku.

Klání královské kubatury vypsané na 26 okruhů začalo skvělým startem Marca Márqueze, za něj se zařadil Rossi, Cal Crutchlow (LCR Honda) přepustil třetí příčku Doviziosovi. Vale nenechal Marca na pokoji, jednou jej předjel. Prvnímse stal Takaaki Nakagami. Za Crutchlowem jel Maverick Viñales, yamahy po nešťastné Aragonii chytily rychlost. Rossi se dokonce dostal do čela, když předjel Marca, ten se po chvilce propadl až za Doviho. Takhle jeli šest kol, v jedenáctém se na dlouhé rovince přehnaly červenobílá ducati a oranžová honda přes modrou yamahu.

Přední vláček sedmi jezdců kromě výše jmenovaných doplňovali Johann Zarco (Tech 3 Yamaha) a Álex Rins (Suzuki). Pak se k nim připojil i Dani Pedrosa. Ten pokračoval v krasojízdě a záhy už byl pátý, naopak tempo neudržel Cal. První trojka se na chvíli oddělila, ale Maverick s Danim ji dojeli. Jenže druhý jmenovaný se odporoučel k zemi, do šachovnicového praporku chybělo necelých 8 kol. Pak se prali o bronz týmoví parťáci od Yamahy a Rossi začal ztrácet. V posledních čtyřech okruzích si Márquez s Dovim několikrát prohodili pořadí, bez šance nebyly ani oba motocykly tří ladiček, avšak rozhodovalo se mezi prvními dvěma. Poslední změna na čele proběhla v závěrečné zatáčce, Marc Márquez vyhrál. Drama až do konce!

VC Thajska MotoGP 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 39:55,722 min 2. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +0,115 s 3. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +0,270 s 4. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP +1,564 s 5. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 +2,747 s 6. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +3,023 s 7. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol +6,520 s 8. Álvaro Bautista Ducati Ángel Nieto Team +6,691 s 9. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing +9,944 s 10. Jack Miller Ducati Alma Pramac Racing +11,077 s 17. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team +32,507 s

1. Marc Márquez 271, 2. Andrea Dovizioso 194, 3. Valentino Rossi 172, 4. Maverick Viñales 146, 5. Jorge Lorenzo 130...

Moto2

Romana Fenatiho, který senaposledy při GP San Marina v Misanu zatažením brzdové páčky stroje Stefana Manziho, následně přišel o současné i budoucí místo, licenci FIM a poté ukončil kariéru, vyšetřuje italský prokurátor.

Edgar Pons hájil v Aragonii barvy týmu AGR, teď vystřídal Dannyho Kenta u Speed Upu. Mistru světa Moto3nejdou, trápil se už při prvním pokusu v sezóně 2013, kdy sedlal tovární Tech 3. Druhý návrat o kubaturu níže nemá smysl, nad kariérou vítěze 8 GP visí otazník tedy alespoň v klasickém MS. Novým jménem ve startovní listině je letos domácí Thitipong Warokorn coby dvojka SAG Teamu, jinak ale o nováčka nejde, vrací se po třech letech, na jeho kontě najdeme 42 startů, byť bez bodů. Fabio di Giannantonio přestupuje pro příští rok do prostřední kubatury, spolu s Jorgem Navarrem budou hájit barvy právě italského Speed Upu, který vede bývalý závodník Luca Boscoscuro. Připomínám, že se mění pohonné jednotky, místo dosavadních čtyřválcových šestistovek Honda s původem v CBR celé pole použije tříválce Triumph 765 cm

Po startu závodu Moto2 vypsaného na 24 kol vystřelil nejlépe z pole position Lorenzo Baldassarri, ale brzy jej zdolal „Pecco“ Bagnaia. Marcel Schrötter s Joanem Mirem kolidovali, spadli rovněž Augusto Fernández, Jorge Navarro a Stefano Manzi. Málem do sebe narazili týmoví kolegové od KTM Miguel Oliveira a Brad Binder, ale udrželi se na průběžném pódiu, naopak „Balda“ se propadl až za ně na čtyřku. Pak bojoval s Jihoafričanem, ten málem sejmul chybujícího Francesca Bagnaiu. Portugalec si to se současným lídrem seriálu rozdával o vedení.

Poleman se propadal, Álex Márquez jako obvykle spadl, tentokrát ze čtvrtého místa. K prvním třem, kteří si nedarovali ani centimetr dráhy, se přidal na chvilku Luca Marini, parťák Bagnaii v týmu VR46 svého nevlastního bratra Valentina Rossiho. Baldassarri zakončil nepovedený závod na zemi. Na Mariniho se začal tlačit Fabio Quartararo (Speed Up) a bojovali spolu o čtvrté místo, ale Luca se na něm udržel a zase získal náskok. Těsně za polovinou závodu se Bagnaia od mužů KTM, respektive Akiho Aja odpoutal, jeho Kalex-Honda jel lépe.

Tři kola před cílem se Marini dotáhl na Bindera a zdolal jej. Dokáže se dostat i přes druhý rakouský stroj? Oliveira mu to ulehčil chybou v posledním okruhu, tým VR46 tak slaví dvojitý triumf, na Bagnaiu nikdo neměl... V samotném závěru ještě havaroval Sam Lowes, který má po návratu do Moto2 podobně tragickou sezónu jako loni v MotoGP.

VC Thajska Moto2 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 39:00,009 min 2. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +1,512 s 3. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo +1,651 s 4. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +1,808 s 5. Fabio Quartararo Speed Up MB Conveyors – Speed Up Racing +6,260 s 6. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team +11,784 s 7. Iker Lecuona KTM Swiss Innovative Investors +15,290 s 8. Tetsuta Nagashima Kalex Idemitsu Honda Team Asia +16,903 s 9. Andrea Locatelli Kalex Italtrans Racing Team +18,608 s 10. Simone Corsi Kalex Tasca Racing Scuderia Moto2 +21,181 s

1. Francesco Bagnaia 259, 2. Miguel Oliveira 231, 3. Brad Binder 157, 4. Lorenzo Baldassarri 132, 5. Álex Márquez 126...

Moto3

Divokou kartu pro Thajsko v Moto3 dostali domácí debutanti Somkiat Chantra (AP Honda Racing Thailand) a Apiwath Wongthananon, ten sedlá třetí KTM týmu VR46. Chantru pravděpodobně uvidíme příští rok celou sezónu. Úplně chybí polámaný Arón Canet, který si z Misana odvezl do Aragonie bolavé rameno a tam kvůli němu odstoupil. Stáj Estrella Galicia 0,0 nemusela chodit pro náhradu daleko, zvolila juniora týmu Jeremyho Alcobu. Již v úvodu zmíněný Ayumu Sasaki má zlomenou ruku vyléčenou, takže na hondě v barvách Petronas Sprinta Racing startuje.

Vedení v závodě, který byl vypsán na 22 okruhů a začínal v 6:00 našeho času, se po zhasnutí červených světel ujal Marco Bezzecchi, zatímco jeho největší soupeř v boji o titul Martín vyjel mimo trať a propadl se z 13. na 18. místo. Marco musel odolávat Kazukimu Masakimu a Tonymu Arbolinovi. Dopředu se dostali i Fabio di Giannantonio a Darryn Binder, mladší bratr Brada. Jihoafričan sťukl s „Diggiou“ a Arbolinem, ti museli brzdit a ztratili. Vzápětí byl za svůj manévrAlbertem Arenasem. Ten ještě nasedl, ale později odstoupil. Spadl i Tatsuki Suzuki, který vyhnal z tratě svého týmového kolegu Antonelliho, to už se v čele objevil Lorenzo dalla Porta. Havaroval domácí Nakarin Atiratphuvapat, pokračoval dál, ale v závěru závodu si lehnul znovu.

Potěšil Jakub Kornfeil, který se z hloubi pole (startoval 22.) dostal na chvilinku na čtvrté místo, ale pak zase rychle ztratil. Ve vedení se střídali Bezzecchi s di Giannantoniem a dalla Portou. Marco udělal chybu a propadl se na čtyřku, Martín už se dostal do první desítky. Pak se na čele objevil Dennis Foggia, ten vyrážel do závodu z 25. místa! Pořadí se ale přelévalo, chvíli dělal vpředu vítr Vicente Pérez, poté se navyhoupl opět Bezzecchi, okamžik vedl i Ayumu Sasaki, jenže ten brzy havaroval, stejně jako Kazuki Masaki po kontaktu s Jorgem Martínem.

Takřka všichni bodovaní jezdci jeli v jedné grupě, vláčku a bojovali spolu. Jakub Kornfeil se opět dotáhl na špičku, záhy dostal varování kvůli nedodržování limitů trati, načež jej bloknul di Giannantonio a náš závodník ztratil. Martín se málem srazil s Eneou Bastianinim, upadl McPhee. Poslední kolo! Enea Bastianini v závěrečné zatáčce sundal Marca Bezzecchiho... Na to doplatil Kornfeil, který protnul cílovou čáru až desátý, dokonce za domácím Chantrou. Vyhrál Fabio di Giannantonio před dalla Portou, Foggiou a Martínem, který si tak upevnil vedení v šampionátu. Pro Dennise Foggiu je to první pódium v kariéře při sedmnáctém startu. „Diggia“ zvítězil podruhé, poprvé v Brně, když jeho triumf v Le Mans zhatila dvousekundová penalizace.

VC Thajska Moto3 2018 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Fabio di Giannantonio Honda Del Conca Gresini Moto3 38:10,789 min 2. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +0,135 s 3. Dennis Foggia KTM Sky Racing Team VR46 +0,466 s 4. Jorge Martín Honda Del Conca Gresini Moto3 +0,980 s 5. Gabriel Rodrigo KTM RBA BOÉ Skull Rider +1,084 s 6. Vicente Pérez KTM Reale Avintia Academy 77 +1,232 s 7. Nicolò Bulega KTM Sky Racing Team VR46 +1,312 s 8. Marcos Ramírez KTM Bester Capital Dubai +1,440 s 9. Somkiat Chantra Honda AP Honda Racing Thailand +1,643 s 10. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +1,718 s

1. Jorge Martín 204, 2. Marco Bezzecchi 178, 3. Fabio di Giannantonio 175, 4. Enea Bastianini 133, 5. Arón Canet 118...

Václav Duška jr.