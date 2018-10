Motoristické sprinty: Adrenalin pro všechny

Šampionát nabízí sportovní vyžití zejména civilním řidičům a jejich vozům jakékoliv velikosti a objemu motoru. Svět motorů se věnuje tématu od jeho vzniku. Při závěrečném podniku v Brně jsme mapovali letošní seriál a zjišťovali novinky na rok 2019.

Pravidla jsou jednoduchá

Šampionát vypisuje Svaz motoristických sprintů (SMS), který zastřešuje seriál mistrovství republiky, ale není pořadatelem konkrétních podniků. Organizátoři jednotlivých závodů v rámci českého mistrovství zabezpečují a zodpovídají za bezpečnost na trati i v prostorech pro diváky a jezdce. Hlavními partnery jsou Car Wars, Tuning Sport a JH Tuning, pořádající jednotlivé srazy, v jejichž rámci probíhají akce motoristických sprintů.

„Zaslouží velké poděkování! Tyto akce úžasným způsobem vytvářejí kulisu závodů mistrovství ČR v motoristických sprintech. Začal nás také podporovat Autoklub České republiky (AČR), který naši iniciativu sleduje několik let a líbí se mu,“ hodnotí organizační zázemí Tomáš Vavřinec. Loňský vítěz Trofeje FIA v mistrovství Evropy závodech do vrchu je současně předsedou SMS a podílí se na organizaci šampionátu.

„Pro letošní rok jsme vyladili propozice, abychom odlišili kategorie 1 a 2. Pro jedničku je zapotřebí mít technický průkaz a auto musí odpovídat předpisům pro běžný provoz až na povolené úpravy uvedené v předpisech. Ve dvojce jsou naopak dovoleny volné úpravy a mohou zde použít pneumatiky bez dezénu (sliky) a před startem je nahřívat tak jako na světových závodech. Fantazii se meze nekladou, samozřejmě za předpokladu dodržení bezpečnostních předpisů,“ říká Vavřinec.

Za dobu, co motoristické sprinty existují, se u nich podmínky v zásadě nezměnily. Každý účastník zaplatí v rozpětí mezi 200 až 300 korunami vstup na tuningový sraz a další maximálně dvě stovky stojí startovné na závod. Přijet můžete jen jednou, nebo častěji, pokud chcete vybojovat dobré umístění v konečném pořadí seriálu. „Pro lidi je tohle závodění adrenalin a pořád je to baví. Neméně úžasné je sledovat množství diváků v zákulisí či podél tratě,“ netají se nadšením organizátor a jezdec v jedné osobě.

Závěrečný podnik seriálu 2018 proběhl v důstojné atmosféře Automotodromu Brno, na jehož cílové rovince se odehrávalo sprinterské klání. V jiné části okruhu uspořádali pořadatelé navíc volný podnik v závodech automobilů do vrchu. „Bylo příjemné sledovat, jak si všichni účastníci užívali důstojnost tratě, boxů i zázemí brněnského okruhu, který hostí takový světový podnik jako MotoGP,“ říká Vavřinec.

Sedm šťastných obhájců

Dlouholetý český reprezentant v závodech automobilů do vrchu před více než šesti lety seriál motoristických sprintů vymyslel a v současné době v něm startuje podle časových možností. „Letos mé výsledky stačily na druhé místo, ale vůbec mě to nemrzí. Důležité je, aby se prosadili jiní, pro které jsou sprinty organizovány,“ říká Vavřinec.

Podle informací pořadatelů se tento rok sešlo na startu přes tisíc posádek a více než sedmi stovkám se podařilo bodovat ve dvaadvaceti automobilových a pěti motocyklových kategoriích. Mezi spoustou nadšenců se našlo sedm úspěšných, kteří dokázali v konečném pořadí zopakovat svá loňská prvenství.

Letos měl mistrovský seriál v kalendáři patnáct závodů, v deseti z nich startovali také motocykloví jezdci. „Máme radost, že zájem motorkářů šel nahoru. Na druhou stranu musíme brát ohled na bezpečnost a z tohoto důvodu nelze motocyklisty na všechny tratě pustit,“ vysvětluje Vavřinec.

„Úroveň šampionátu má stoupající tendenci. Podpořili nás obchodní partneři – výrobce autobaterií Banner, autokosmetiky Sonax a olejářská společnost Motul. Takže to nám dává možnost nabídnout závodníkům hodnotné materiální ceny,“ říká předseda SMS.

Nový ročník sice odstartuje až v polovině příštího roku, ale práce na jeho přípravě začnou už v nejbližších týdnech. a dodává: „S pořadateli tuningových srazů, kolegy a spolupracovníky si teď musíme sednout. Porovnáme možnosti, termínové listiny a budeme připravovat sedmý ročník s přáním, aby na tuningové srazy přijíždělo lidí co nejvíce.“

Mistři republiky 2018

– do 1400 cm: Ladra (Citroën); do 1600: Andruchovič (Citroën Saxo VTS); do 2000: Jíša (Honda Civic EP3); do 2500: Kozák (Honda Prelude); do 3000: Jindra (BMW 328); do 3500: Horák (Seat Leon); do 4000: Vlach (Porsche Cayman); nad 4000 cm: Vlach (Ferrari Italia 458); 4x4 do 4000: Vlach (Mercedes-Benz A45 AM6); 4x4 nad 4000: Hercok (Nissan GT-R).

- do 2000 cm: Nevídal (Škoda Fabia); do 2500: Loukota (BMW 525); nad 2500: Ammer (BMW E46 330D); 4x4 do 2500: Doležal (VW Golf); nad 2500: Kalinová (Audi A7). Elektro + hybridy: Stejskalová (Honda CR-Z). Veteráni (do 1987): Kacíř (BMW); ZTP: Prokůpek (Audi A3).

do 2000 cm: Golis Jan (Formule); nad 2000: Pergl (GTR).do 2000: Hudeček (Golf II), nad 2000: Janeček (VW Golf II).

do 350 cm: Šidvic (Aprilia RS 250); do 600: Kočiš (Kawasaki); do 750: Přibyl (Yamaha); do 1000: Richetr (Honda RR); nad 1000: Stodolovský (Ducati 1198S).

