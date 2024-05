Herec Filip Březina: Za volantem se snažím být kliďas, ale jsem nervák

Zlatý podraz, Zátopek, Klíč svatého Petra, Smysl pro tumor. To jsou některé z velkých rolí Filipa Březiny. Davida Šprincla v novém díle podcastu Moje auto vedle herectví zajímal Filipův život s auty. A propojení obojího.

Dost postav, které herec Filip Březina točil pro film či televizi, řídilo auto. “Je to pro mě vždycky zábava, když jako herec přijdu na plac právě v den, kdy mám řídit. Myslím řídit auto, ve kterém jsem předtím nikdy neseděl. Baví mě pak objevovat, co konkrétního umí. Třeba když jsem natáčel Stíny v mlze, tak jsem absolvoval báječnou automobilovou honičku. Trvala šest hodin, pořád dokola jedna a ta samá trasa. Člověk se pak v řízení začne zlepšovat. A tím jak jezdí stejnou cestu, také přirozeně zrychluje. Adrenalin jde nahoru, to mi věřte,” říká mimo jiné v novém podcastu Moje auto.