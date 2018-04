Pohled automobilového diváka: Nový Top Gear je lepší než The Grand Tour!  

Když britský Top Gear po skandálu s fackou opustili moderátoři Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, kteří si následně založili nový pořad vysílaný prostřednictvím Amazonu, zdálo se, že je to konec slavného pořadu. Vypadalo to tak i poté, co se v Top Gearu objevily nové tváře v čele s Chrisem Evansem. Jenže po další proměně moderátorského týmu je vše jinak a dnes můžeme prohlásit, že Top Gear je lepší než konkurenční The Grand Tour!

Alespoň takový pocit v nás zanechala uplynulá 25. série, druhá pro moderátorské trio Matt LeBlanc, Chris Harris a Rory Reid, které v epizodních rolích doplňují Sabine Schmitz a Eddie Jordan. Že by se přece jen povedlo Top Gear udržet při životě?

Ano, nový Top Gear možná už není tolik politicky nekorektní jako v dobách Clarksona a spol. a možná trochu ubylo i toho humoru, jenže konečně je to opět primárně pořad o autech. Top Gear se čistě zaměřuje na automobily a nějaké scénky okolo, byť v podání Clarksona a spol. mnohdy vtipné, nechává stranou.

Nejvíce se nám ale líbí to nadšení nové moderátorské trojice. Je jedno, zda sledujete Matta LeBlanca s jeho suchým humorem, Chrise Harrise, jehož řidičské umění zkrátka musíte obdivovat, nebo Roryho Reida s jeho netradičním mladistvým pohledem a uvidíte neskutečný elán, který moderátorům The Grand Touru už tak nějak chybí. Jakoby se Clakson, Hammond a May už nudili, protože všechno zajímavé už jednou zažili v dobách Top Gearu.

LeBlanc a spol. navíc Top Gear dělají po svém. Zatímco u The Grand Touru máte pocit, že je to stále ten „starý“ Top Gear, jen v novém kabátu, s novým studiem, jinou testovací tratí a jiným testovacím jezdcem (tedy nyní jezdkyní ), z nového Top Gearu čiší, jak je originální. A je jedno, jestli je to Reidovo srovnání zemí podle výroby zábavných aut, komiksový souboj japonských aut nebo hledání bigfoota v kalifornských lesích.

To všechno je navíc prezentováno ve skvělém obrazu, protože kameramani odvádějí snad ještě lepší práci než kdy dříve. Ty záběry zkrátka stojí za to! Ať už sledujete detaily testovaných aut nebo pohledy na okolní přírodu. A i ty záběry z jízd The Stiga jsou nové, z jiných pohledů než kdysi.

Hluchým místem tak vlastně zůstávají jen scény ze studia nebo rozhovory s pozvanými hosty, které mnohdy nudily už v dobách předchozí moderátorské trojice. Jinak ale Top Gear našel správný směr – už i chemie mezi moderátory vcelku funguje a jednotliví moderátoři si našli své polohy, což je po pouhých dvou sezonách velice dobrá zpráva. Vždyť při pohledu zpět to Clarksonovi, Hammondovi a Mayovi také nějakou dobu trvalo, než začalo jejich nejslavnější období. A tak máme jasno, na nadcházející 26. sérii Top Gearu, která přijde ještě letos, se hodně těšíme. The Grand Tour bude muset na sobě v připravované třetí sérii hodně zapracovat, aby se aktuálnímu Top Gearu vyrovnal.