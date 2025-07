Expedice českých veteránů se blíží do Ósaky. Korea je nečekaný problém

Více než dva týdny už cestuje sedm historických aut a jedna servisní dodávka „po vlastních“ do japonské Ósaky. Jeden z vozů se však v Jižní Koreji bude muset odpojit.

Před 55 lety se čtyři českoslovenští turisté vydali autostopem do Ósaky na světovou výstavu Expo. Tehdejší expedice Sakura zabrala devět měsíců. Česká expedice Robot na ni navazuje, ovšem trasu z Prahy do Ósaky zvládne zhruba za 21 dnů. A většinu z nich už mají cestovatelé za sebou.

Sedm automobilových veteránů – dvě Škody Octavia, jedna stovka, jedna stodvacítka, Tatra 603, Toyota Celica ST a Ford Mustang – překročilo kazašsko-čínské hranice před týdnem a nyní je v Pekingu. Tam měli účastníci volný den a během středy 16. července 2025 se dali opět do pohybu. Cílem byl přístav, kde se nalodí a trajektem poplují do Jižní Koreje.

Tam čeká problém, který zvedne obočí. Zatímco v EU může vůz kategorie N1 řídit kdokoliv s řidičákem sk. B, i když je to cizinec, v Jižní Koreji to nejde, takže osmý vůz – servisní Mercedes-Benz Sprinter – se musí odpojit a plout zpět do Česka.

„Tento krok učiníme velice neradi, ale jiná možnost není. Po korejském území nesmí cizinec bez speciálního povolení řídit užitkový vůz skupiny N1,“ vysvětluje situaci vedoucí expedice Josef Zajíček. Osádka sprintera, dva mechanici, budou pokračovat dál na zadních sedačkách Škody 100, velké vybavení a náhradní díly však patrně zůstanou ve sprinteru.

Jižní Korea bude poslední dlouhá štace po asfaltu. Odtamtud čeká expedici poslední trajekt, který je doveze přímo do Ósaky na Expo 2025. Překážka však bude ještě jedna v podobě hraniční kontroly na vstupu do Japonska, která může zabrat i celý den. Před účastníky tak je ještě týden putování.

„Gruzie nás okouzlila, Čína překvapila. (…) V Číně jsme byli překvapeni vyspělou infrastrukturou a kvalitou dálnic, stejně jako vstřícností a pohostinností místních. Lidé často mávají, zastavují se, chtějí se seznámit – což celé cestě dodává krásnou atmosféru,“ říká osádka Toyoty Celica ve složení Lubomír Pešák a Ivan Uher.

„Před námi je Peking a za námi 9 zemí a 3 týdny strávené převážně v jednom kubickém metru kabiny naší Škodověnky. Emoce? Trochu stále k neuvěření a hlavně radost, že nám technika funguje. Do cíle je ale pořád daleko. Z nesourodého chumlu chlapů, posádek, co se na tuto road movie nalodili, je prima parta s nezapomenutelným společným příběhem,“ zní od Jana Drbohlava a Václava Dědka, osádky Škody 100.

Škoda 120 se ukazuje být spolehlivým vozem. „Musíme podotknúť, že si počína veľmi dobre. Je to v podstate sériové autíčko bez úprav, ktoré doposiaľ všetko zvláda bez porúch,“ říkají její řidič a spolujezdec Miroslav Kuchár a Mikuláš Koščo.

zdroj info, foto: Robot Expedice | zdroj videa: Auto.cz