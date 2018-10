Penalizace v závodech: Jak se trestá v různých disciplínách?  

Hranice, na které se řidiči pohybují, je mimořádně úzká. Každý jejich souboj se odehrává ve vypjatých momentech, zlomcích sekundy a nikdo nechce prohrát.

Spravedlnost nikdy nebude

Lze se za prohřešky závodníků a penalizace za ně dopátrat nějaké spravedlnosti? „Kolikrát si říkám, že bych na sportovní komisaře nadával, ale vymyslet spravedlivý systém nelze. Pokud budou dodržovat literu pravidel striktně, stanou se závody sterilní a nikdo se na ně nebude dívat. Jestliže naopak nastolí benevolentní posuzování, mohou být terčem kritiky, že si na okruhu kdekdo dělá, co chce. Každá situace je jedinečná a záleží na individuálním posouzení,“ vysvětluje automobilový jezdec Josef Král.

Český pilot připomíná aktuální zkušenost ze závodu formule 1 v ruském Soči. V rychlosti 336 km/h (podle údajů z televizního přenosu) předvedl Sebastian Vettel manévr, při kterém málem poslal Lewise Hamiltona do zdi. „Bylo to hodně hraniční. Ale vzhledem k tomu, že Brit německého soupeře vzápětí předjel, penalizace by nic neřešila. Možná měl Vettel dostat alespoň napomenutí,“ dodává Král.

Sportovní ředitel Automotodromu v Brně Miroslav Bartoš pracuje již jedenáct let jako ředitel závodů mistrovství světa cestovních vozů (dříve WTCC, nyní WTCR). „Mezinárodní sportovní řády a případně předpisy jednotlivých seriálů vyjmenovávají tresty, proti nimž se lze odvolat a proti kterým to nejde. Patří sem zejména penalizace průjezdem boxy nebo stop and go (trestná zastávka) za prohřešky v závodě. V tréninku býváme většinou přísnější, ale v průběhu soubojů na trati je potřeba odlišit sportovní boj od jasného získání výhody,“ vysvětluje Bartoš.

Tresty určuje počítač

V podnicích mistrovství světa silničních motocyklů byl v nejnižší objemové kategorii Moto3 od letošního roku zaveden systém penalizací pro závody (nikoliv pro tréninky), když si jezdci krátí trať nebo se chovají nesportovně. „Výši časového trestu určuje počítač. Jedná se o složitý výpočet. Jde o koeficient toho, jak moc jezdec ztratil proti tomu, kolik časově získal. To se porovná s tím, jaký čas jel v kole předchozím a ve dvou následujících. Systém je sice zamotaný, ale závodníci ho chápou všichni. Bohužel vůbec nezasahuje lidský faktor a trocha citu člověka pro daný moment by přišla vhod,“ vysvětluje Jakub Kornfeil, který byl po závodě ve španělském Aragonu na sedmém místě v šampionátu.

Pětadvacetiletý jezdec týmu Redox PrüstelGP rozhodně není z daného systému nadšený. „Lidé mají rádi motorky, protože jsou rychlé, hlučné, dramatické a napínavé od začátku až do konce. Bohužel komisaři cítí povinnost nám do toho kecat,“ tvrdí Kornfeil. Podle jeho názoru se současný systém nelíbí nikomu z jezdců. „Bouřit se ovšem nemůžeme. Je to špatná situace. Doufáme však, že se v blízké době něco změní,“ dodává Čech.

Metr není stejný

Kornfeil hovořil o lidském faktoru při posuzování prohřešků na závodní dráze, ovšem ten bude vždy subjektivní. „Takoví Španělé mají v mistrovství světa úplně jiné privilegium. Krásně to bylo vidět v posledním evropském závodě v Aragonu. Po kvalifikačním tréninku nás bylo nás penalizovaných třináct, z toho devět Italů. Španěl jenom jeden jediný,“ poukazuje na Kornfeil na nejednotný metr.

Staré zkušenosti podobného charakteru má i Josef Král. „Když jsem působil v roce 2006 v juniorské formuli BMW, protežovali organizátoři německy mluvící jezdce, ale dobrými výsledky jsem se jim tam pletl. Všechno vyvrcholilo ve světovém finále ve španělské Valencii, kde jsem skončil druhý. Šest hodin rozebírali moje auto, až objevili podložku v závěsu předního kola, která neměla logo BMW. A pak mě vyloučili,“ vzpomíná Král na nepříjemnou zkušenost.

Miroslav Bartoš k danému tématu dodává: „Z mé zkušenosti je na jezdce nahlíženo stejně. Nikdy ovšem nejsou dva incidenty na trati úplně stejné. Proto mohou mít někteří závodníci pocit, že je na ně nahlíženo záměrně odlišně. U šampionátů na vyšší úrovni (například mistrovství světa) reagují při jednání na okruhu většinou klidně. Nesouhlas naopak vyjadřují na sociálních sítích.“

Retardéry nejsou problém

V automobilových soutěžích používají organizátoři na zkouškách retardéry. Jsou vystavěny většinou z balíků slámy, prázdných sudů, výjimečně z kusů betonu. Za náraz do nich nebo jejich poškození dostávají posádky časové penalizace v řádech desítek sekund. Šestinásobný mistr republiky Jan Kopecký, který útočí na světový titul v kategorii WRC 2, má k tomu co říci.

„Je vhodné dávat zpomalovací úseky před obydlené oblasti nebo před nebezpečné úseky. Pokud jsou umístěny například na dlouhé rovince a slouží pouze k tomu, aby byl uměle snížený rychlostní průměr, moc mi to smysl nedává,“ domnívá se Kopecký.

Zkušený pilot přidává ještě jeden postřeh. Na soutěžích v Česku bývají v zatáčkách podél tratí umístěny zábrany, aby jezdci nemohli takzvaně katovat, čili zkracovat si trať. „Považuji to za správný postup. V posledních letech ubývá míst, kudy se dají vést rychlostní zkoušky. Proto je nutné zajistit, aby nebyly silnice ani jakékoliv cesty poškozovány,“ dodává Kopecký.

Co se děje ve světě

Zajímavých výroků sportovních komisařů jsme byli letos svědky také na špičkové světové úrovni. Stačí se podívat na několik příkladů.

Švéd Mattias Ekström natlačil po startu finále Pettera Solberga do bariéry z pneumatik. Závod sice vyhrál, ale nakonec byl potrestán odsunutím na poslední místo.

Obhájce titulu Marc Marquez roztlačoval před startem MotoGP motorku proti předpisům. Při stíhací jízdě vrazil do Aleixe Espargara a srazil Valentina Rossiho. Po závodě dostal trest třicet sekund a přišel o body.

Francouz Sebastien Bourdais překročil při předjížděcím manévru polovinou auta čáru ohraničující výjezd z boxů. Byl potrestán ztrátou dvou míst a oprávněně rozhodnutí komisařů kritizoval.

V průběhu velké ceny narazil Max Verstappen zezadu do Daniela Ricciarda z týmu Red Bull Racing. Oba v závodě skončili a museli se později v britské továrně omluvit zaměstnancům týmu. Závěrem ještě pár postřehů o tom, jak mohou být tresty v motoristickém sportu zvláštní. „Během tréninku v závodě vozů GT dostal závodník penalizaci stop and go na třicet minut, takže celou tu dobu seděl v autě. Jezdec, který měl problémy s traťovými komisaři, musel celý jeden trénink strávit na pozici traťových komisařů, aby poznal, jaké to je z druhé strany,“ dodává Miroslav Bartoš.