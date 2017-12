První oficiální foto nového Fordu Focus: Maskování stále nesundal

Vůz americké automobilky byl všímavými fotografy spatřen již několikrát. Nejprve zaparkovaný v noci, následně i při jízdě za denního světla a konečně s originálním maskováním a hashtagem #TimeToFocus. Ve stejném hávu se ukázal i nyní, tentokrát už oficiálně.

Jak bylo patrné z již dostupných materiálů, nejedná se o designovou revoluci, ale spíše evoluci. Všímáme si přepracované přední masky. Zajímavé je, že když počátkem roku testoval Ford rodinný hatchback na Nürburgringu, příď vypadala ještě trochu jinak.

Focus se vybranými vzhledovými prvky značně inspiroval menší Fiestou a první pohled do interiéru ukázal, že nejinak je tomu i tam. Není se co divit, uspořádání Fiesty zjevně funguje. Naznačuje to i fakt, že velmi podobný interiér dostalo i malé SUV Ford EcoSport.

Pokud jde o motorovou paletu, připomeňme, že nasazen bude litrový tříválec v několika výkonnostních provedeních. Stejně jako v případě EcoSportu očekáváme, že dostupné výkony se budou lišit v závislosti na vybraných trzích. Chybět nebude ani vznětová patnáctistovka a ve hře je i nasazení dvoulitrového TDCi. Spekuluje se taktéž o hybridním pohonu, Focus by mohl být jedním ze 13 elektrifikovaných vozů, které chce Modrý ovál do konce desetiletí představit.

Po vzoru Fiesty se v nabídce objeví i provedení Active, které si poradí i ve zhoršených podmínkách a bude tvořit konkurenci kupříkladu Golfu Alltrack. Již nyní víme, že Focus Active dostane kromě plastových doplňků karoserie i vyšší světlou výšku.