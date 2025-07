Trumpova cla zdraží dovoz aut do USA. Odnesou je i Češi

Druhý prezidentský mandát Donalda Trumpa vejde do dějin jako pravděpodobně ten nejhektičtější v dějinách USA. A také možná jako ten nejhorší, byť na tohle hodnocení je ještě brzy. Trump totiž během několik měsíců dokázal rozpoutat obchodní válku snad s každou zemí na světě. Uvalení vysokých cel se dotklo také Evropské unie.

Nutno ovšem dodat, že v některých ohledech byl vztah mezi EU a Spojenými státy nerovnoměrný. Například na dovoz aut z USA k nám dlouhé roky platilo clo 10 procent, kdežto opačným směrem pouze 2,5 %.

Po Trumpově výhrůžkách o uvalení až 27,5procentní přirážky na zboží z Evropské unie se nakonec podařilo Evropské komisi v čele s komisařem pro obchod Marošem Šefčovičem vyjednat kompromis, který zasáhne i dovoz automobilů a jejich náhradních dílů.

Výsledných 15 procent na většinu zboží a komodit představuje více než trojnásobnou hodnotu průměrného 4,8 procentního cla, které platilo před letošním nástupem Donalda Trumpa. Podle ekonomů tak budou americká cla nejvyšší od 30. let minulého století. Jak napsal deník The Financial Times, podle odhadů Yaleovy univerzity dosahuje efektivní celní sazba aktuálně 17,3 procenta. Vyšší byla naposledy v roce 1935, kdy činila 17,5 procenta.

Pro automobilky a výrobce náhradních dílů to sice znamená posun k lepšímu, protože původně hrozila zmíněná cla až 27,5 procent, přesto se nedá mluvit o vítězství. Producenti aut si totiž na velmi konkurenčním americkém trhu budou muset ukrojit z vlastních marží, což v dnešní době vysokých investic do elektromobility není úplně ideální stav. Část se samozřejmě promítne do zvýšení cen, takže na tom nevydělají ani američtí zákazníci. Ti se buď se zdražením smíří, nebo sáhnou po domácí produkci, která je však silná primárně v segmentech pick-upů a SUV.

Z Česka do USA loni neputovalo ani procento automobilové produkce, přesto nás 15% clo na vybrané zboží, které dosahuje i 50 procent (na ocel a hliník), zasáhne. Podle předběžného výpočtu českého ministerstva financí kvůli tomu česká ekonomika letos zpomalí o 0,2 procentního bodu, v roce 2026 pak zhruba o 0,39 p. b. Růst českého hrubého domácího produktu ale o tyto odhady automaticky nezpomalí.

