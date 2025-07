Na těchto místech v Praze potkáte nejvíce cyklistů. Město jich zaznamenalo přes 5 milionů

Automatické sčítače loni v Praze zaznamenaly zhruba 5,4 milionu cyklistů, což bylo meziročně o 14 procent více. Vyplývá to z ročenky dopravy, kterou vydala Technická správa komunikací (TSK). Délka značených cyklotras v metropoli činila 549 kilometrů a oproti roku 2023 se nezměnila. Přibyly takzvané cykloobousměrky.

Sčítače jsou na třicítce míst na páteřních cyklostezkách. Fungují tak, že je buď v komunikaci umístěna indukční smyčka, nebo radar. Na některých místech jsou obě technologie. Zařízení umí rozlišit i to, v jakém směru cyklisté jedou.

Nejvíce cyklistů přístroje zaznamenaly v Modřanech na křížení ulic Vltavanů a U Kina, a to 591.578. Meziročně to znamenalo devítinásobný nárůst, což bylo podle dokumentu dáno tím, že se provoz na páteřní trase vrátil do normálu po výrazném útlumu způsobeném stavební činností.

Druhý nejfrekventovanější sčítač byl loni v Povltavské ulici poblíž trojského zámku, který zaznamenal 502.031 bicyklů, což bylo o devět procent meziročně více. Naopak velký pokles o 68 procent loni zaznamenala cyklostezka na levém předmostí rekonstruovaného Barrandovského mostu, kudy projelo 19.803 cyklistů, což bylo zároveň nejméně ze všech měření. Nejvíce kol sčítače naměřily v červenci.

Analytici TSK zároveň pro výpočet intenzity cyklistické dopravy v metropoli používají index, který zohledňuje velké změny na některých sčítačích dané uzavírkami a dalšími mimořádnostmi. „Zatímco sčítače zaznamenaly meziročně nárůst všech průjezdů o 14 procent, po očištění dat o výpadky sčítačů a uzavírky index vykazuje skutečný meziroční nárůst intenzity cyklistické dopravy o 4,9 procenta,„ stojí ve výroční zprávě.

Cyklista versus motorista. Kde jsou cyklisté nejzranitelnější? Tomáš Dusil Bezpečnost

Loni se podle dokumentu zvýšil počet cykloobousměrek, tedy jednosměrek, kde mohou cyklisté jezdit v obou směrech. Meziročně jich přibylo z 46,6 na 63 kilometrů. Nové vznikly ve většině centrálních městských částí, svoji první cykloobousměrku vyznačila i Praha 2, a to v ulici U Vodárny. „Více než dva kilometry nových cykloobousměrek vyznačila Praha 7, Holešovice se tak po Karlíně a Petrovicích staly třetí městskou částí s plošnými cykloobousměrkami," stojí v dokumentu.

Z 549 kilometrů cyklotras jich je podle zprávy 256 kilometrů vedených odděleně od automobilovédopravy, počet oddělených tras loni vzrostl o osm kilometrů. Vyhrazených a ochranných cyklopruhů na silnicích je 154,3 kilometru a na 40,5 kilometru jezdí cyklisté ve vyhrazených pruzích společně s autobusy.

Na 38,2 kilometru silnic jsou vyznačeny takzvané cyklopiktokoridory, kdy jsou na silnici nakresleny obrázky cyklistů upozorňující řidiče na to, že tím místem často projíždějí lidé na kolech.

Zdroj: Technická správa komunikací