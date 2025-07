Honda e byla moc drahá. Teď to Japonci v Evropě zkusí s něčím dostupnějším

Maličká Honda e neslavila prodejní úspěchy a z trhu se vytratila už po čtyřech letech. Není divu, i přes malé rozměry byla příliš drahá a kvůli vysoké spotřebě měla podprůměrný dojezd. Displeji nacpaná stylovka se sice líbila, ale pozici na trhu si vyargumentovat nedokázala. Honda, expert na malá auta, ale nehodlá po jednom neúspěchu se segmentem skončit.

V Japonsku má Honda silnou pozici v segmentu Kei, kde už je roky nejprodávanějším modelem Honda N-Box. Kromě toho tam Honda nabízí také modely N-Wgn, N-One a N-Van. Naprostá většina vozů Kei je stále spalovací, úspěchy už ale slaví elektrický Nissan Sakura a jeho dvojče Mitsubishi eK X EV. Honda už má také svůj příspěvek k elektrickým Kei, Honda N-Van e: je minidodávka postavená v rámci regulí třídy.

No a letos se přidává také elektrická varianta hatchbacku N-One, kterou můžeme považovat za nástupce Hondy e. Jde už o třetí generaci modelové řady N-One, která designem navazuje na Hondu N360 ze 60. let. Elektrická verze v nastoleném tématu pokračuje a, jak je pro vozy Kei typické, maximální povolený půdorys využívá naplno. Díky krátké kapotě, strmým bokům a kolům v rozích karoserie nabídne spoustu prostoru cestujícím, ačkoliv měří na délku jen 3,4 metru.

Automobilka ukázala koncept velmi levného vozu. Jen se neví která Michal Dokoupil Novinky

O technice Honda moc neřekla, ale vzhledem k pravidlům je jisté, že má elektromotor o výkonu do 47 kW, pohánějící přední kola. Tedy stejně jako Honda N-Van e:, která má baterii o kapacitě 29,6 kWh a možnost DC dobíjení výkonem 50 kW. Technika bude s největší pravděpodobností mezi oběma modely sdílená. Očekávat se dá dojezd vyšší než 245 kilometrů. Asi 1,1 tuny vážící minidodávka dostane i funkci V2L.

Interiér je velmi jednoduchý a působí jako naprostý opak Hondy e. Zatímco ta měla palubní desku posetou pěti displeji, z čehož dva nahrazovaly zrcátka, novinka má v základní verzi pouze přístrojový štít. Vyšší varianty už ale podle zveřejněných fotek dostanou malý displej multimediálního systému na obvyklém místě. Zadní opěradla lze sklopit do roviny, nebo sedáky vyklopit vzhůru, takže na praktickou stránku se také myslelo.

Co je důležité, novinka se podívá také do Evropy. Prototyp se ukázal na Festivalu rychlosti v Goodwoodu a proti představené japonské verzi se odlišil širokými blatníky, které by jej doma vyřadily z kategorie Kei. Evropská verze se tedy zjevně bude trochu lišit a nabídnout může vyšší výkon. Jinak ale auto pravděpodobně půjde spíše cestou nízké ceny, aby se vyhnulo chybě předchůdce. N-One e: se v Japonsku začne prodávat už v září, ve stejný měsíc se auto představí v Evropě, nejspíše na autosalonu IAA v Mnichově.

Honda Super EV concept • Zdroj: Goodwood Road & Racing

Zdroj: Honda, zdroj foto: Honda, zdroj videa: Honda